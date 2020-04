Veriryhmällä voi olla vaikutus alttiuteen saada koronavirus – O-ryhmäläisten ei kannata kuitenkaan juhlia eikä A-ryhmäläisten masentua

Veriryhmä määritetään ennen leikkauksia ja neuvolassa äidiltä. Myös verenluovuttajilta on määritetty veriryhmä.

Tuoreen kiinalaistutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ihmisen veriryhmällä voi olla yhteys siihen, kuinka helposti tai voimakkaasti hän sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin. Tutkimuksen mukaan suurin alttius on A-veriryhmällä ja pienin O-veriryhmällä.

Anatomian professori Seppo Parkkila muistuttaa, että tutkimus ei ole käynyt vielä virallista vertaisarviointia läpi. Siitä huolimatta hän pitää sitä melko luotettavana.

– Luotan perustulokseen, eikä se ollut yllättävä. Vastaavantyyppisiä assosiaatioita eli tilastollisia yhteyksiä veriryhmiin on todettu monien virusten ja sairausten osalta, Parkkila sanoo.

Esimerkkinä viruksista hän mainitsee B-hepatiitin, Länsi-Niilin viruksen ja noroviruksen. Veriryhmällä on tilastollisia yhteyksiä myös esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään ja jopa vatsahaavaan.

Parkkila pitää kiinalaistutkimusta luotettavana erityisesti siksi, että siinä oli melko laaja potilasaineisto ja kontrolliväestö. Potilaita oli vajaat 2 200 ja vertailuryhmässä reilusti yli 20 000 henkilöä Wuhanista tai sen lähialueilta.

Kukaan ei ole suojassa, ei edes O-veriryhmäläinen

Parkkilan mukaan minkään veriryhmän edustajan ei kannata nyt tehdä johtopäätöksiä tutkimustulosten takia.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kaikkien suomalaisten pitää olla huolellisia. Ei O-veriryhmäänkään kuuluva ole suojassa tältä taudilta, eikä A-veriryhmäläinen välttämättä saa pahinta taudia, jos taudin saa.

– Assosiaatioihin on syytä suhtautua vakavasti, ja ne ovat mielenkiintoisia, mutta ne eivät ole absoluuttisia totuuksia, Parkkila jatkaa.

Hän kertoo, että tämäntyyppisissä tutkimuksissa julkaistaan usein odds ratio -luku. Se kuvastaa tilastollisesti sitä, kuinka voimakkaasti kyseiselle riskitekijälle altistuminen on yhteydessä sairastumiseen.

Wuhanin alueella tämä odds ratio -luku oli A-veriryhmässä 1,27 ja O-veriryhmässä 0,68.

– Eli A-ryhmäläisellä on ikään kuin 1,27-kertainen riski. Tämä on merkittävä ero. Se kertoo edelleenkin kuitenkin vain sen, että O-veriryhmän omaavat ihmisetkin voivat saada taudin, mutta riski on kenties pienempi, Parkkila kertoo.

Veriryhmän vaikutukset ovat vain pieniä yhteyksiä, jotka löydetään tilastollisesti, kun suuri joukko ihmisiä testataan. Paljon suurempi vaikutus sairastumisriskiin on muilla tekijöillä, kuten elintavoilla ja iällä.

Mistä tietää oman veriryhmänsä?

Vaikka veriryhmän merkitys sairastumiselle on pieni, moni on kiinalaistutkimuksesta kuultuaan pohtinut omaa veriryhmäänsä. Verenluovuttajilla se on yleensä tiedossa, samoin raskaana olevilla tai synnyttäneillä naisilla.

Veriryhmää ei voi tietää, ellei sitä ole määritetty. Esimerkiksi leikkaukseen menevän ihmisen veriryhmä määritellään aina siltä varalta, että hänelle jouduttaisiin antamaan verta.

Jos tietää, että oma veriryhmä on määritetty viime vuosina, se saattaa löytyä Omakannasta (siirryt toiseen palveluun). Jos tietoa ei ole siellä, on parempi antaa asian olla. Näinä aikoina ei kannata lähteä kuormittamaan terveydenhuoltoa kyselemällä veriryhmänsä perään.

