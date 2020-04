Koronamaskeja haalitaan nyt Kiinaa ja Eurooppaa myöten – kotimaista valmistusta käynnistellään

Terveydenhuollossa käytettyjen hengityssuojainten tilanne on vähitellen parantumassa kaikissa sairaanhoitopiireissä, kerrotaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä Husista.

Esimerkiksi kirurgisia suu- ja nenäsuojia on pelkästään Husissa nyt noin 1,5 miljoonaa kappaletta varastossa, ja suuria tilauksia on auki.

Hinnoissa ja toimitusajoissa on kuitenkin suurta vaihtelua, eikä maskeja tahdo saada kohtuulliseen hintaan viikon tai parin toimitusajalla. Kokonaisuutena hengityssuojaimissa saatavuutta kuitenkin on, eivätkä ne ole loppumassa kesken, vaikka niukkuutta on ollutkin, korostetaan Husilta.

Suurin osa suojaimista tulee nyt Kiinasta, ja niitä tuodaan lentorahdilla Suomeen. Tuoreimmasta kuljetuksesta twiittasi tänään sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

Suomeen saapuu tänään klo 14.30 lentorahdilla merkittävä lisäerä kirurgisia suusuojia ja hengityssuojia Huoltovarmuuskeskuksen varaston täydennykseksi. Materiaalit tarkastetaan ja testataan normaalin käytännön mukaisesti ennen käyttöönottoa. 1/2 — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) 7. huhtikuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas puolestaan korostaa, että hengityssuojaimet eivät ole loppu, mutta tärkeintä olisi saada kotimainen tuotanto käyntiin.

Pian tasokkaita maskeja myös Suomesta

Maskien valmistus lääketieteelliseen käyttöön onkin alkamassa Suomessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan valmistelut ovat jo pitkällä ja suojaimia alkaa valmistaa 2–3 yhtiötä toukokuun puolella. Tuotantotavoite on 200 000 kappaletta vuorokaudessa.

TEM:in alivaltiosihteerin Petri Peltosen mukaan näköpiirissä on jo kirurgisten suu-nenäsuojainten valmistaja sekä lasten hengityssuojaimen valmistaja. Yritykset kertovat itse nimensä julki jo tänään tai huomenna.

Lääkäri pukee hengityssuojainta. Pasi Takkunen / Yle

Suomessa ei aiemmin ole ollut omaan hengityssuojavalmistusta. MInisteriön selvityksessa löytyi kuitenkin kymmeniä kotimaisia yrityksiä, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä valmistaa joko hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

Peltosen mukaan tuotanto saadaan vauhdilla käyntiin, koska niiden materiaalia – lääketieteelliset kriteerit täyttävää kangasta – on jo Suomessa. Lisäksi sitä saadaan tilattua lisää eurooppalaisilta valmistajilta.

Korkeatasoisen kankaan tuotantokin käynnistynee myöhemmin Suomessa.

Kuntaliitto puolestaan on kehottanut kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään alueillaan ne yritykset, jotka voisivat käynnistää pikaisesti kankaisten suusuojainten valmistuksen

Paikallisista yrityksistä tehtävillä tilauksilla voitaisiin tukea paikallista elinvoimaa poikkeusolosuhteissa. Samalla paikallinen tuotanto lyhentäisi toimitusketjuja ja parantaisi suuusuojainten saatavuutta, Kuntaliitto toteaa.

Käsidesiä kotimaisesta etanolista

Pula käsidesistä iski heti epidemian alkuvaiheessa, kun kulutus kasvoi rajusti. Alivaltiosihteeri Petri Peltosen mukaan käsidesin valmistukseen on saatu eurooppalaiseen säännöstöön kansallinen poikkeus ja Altian valmistama etanoli kelpaa nyt käsidesin raaka-aineeksi.

– Sehän on aika helppo tuote. Monet kylpyhuonekemikaaleja valmistavat yritykset pystyvät sitä tuottamaan. Siinä on glyserolia ja denaturointiainetta, sanoo Petri Peltonen.

Käsidesin kotimainen saatavuus on melko varmalla pohjalla nyt. Kuluttajan on pystyttävä luottamaan aineen tehoon ja silloin tuotteen on sisällytettävä riittävä määrä alkoholia.

Testilaitteiden ja -reagenssien saatavuudessa on myös ollut hankaluuksia. Näytteitä käsitellään pipeteillä, joiden muovikärkiä kuluu runsaasti. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on näiden kärkien osalta kotimainen hankinta työn alla ja Petri Peltosen mukaan näkymä on hyvä.

Käsihuuhdepulloja tuotantolinjalla. Petri Aaltonen / Yle

Kotimaisen valmistuksen selvittelyssä on ministeriössä lähdetty hengityssuojaimista. Esiliinojen ja muiden suojavaatteiden valmistajia on löytynyt melko paljon ja visiirejä tehdään enemmän kuin Suomessa tarvitaan, Peltonen arvioi.

– Reagensseihin ja näytteenottotikkuihin haetaan myös kotimaista valmistusta.

Tämä mahdollistaa alivaltiosihteeri Petri Peltosen mukaan laajemman testauksen käyttöönoton.

Korjaus klo 19.00: Kotimaisten maskien tuotantotavoite on 200 000 maskia vuorokaudessa, ei vuodessa, kuten jutussa aiemmin sanottiin.