Pikkukunnan somekanavassa alkoi julkinen myllytys, kun kylällä kuultiin koronatartunnasta – sairastuneen mies puuttui peliin: "Paskan puhuminen ja länkyttäminen loppuu"

“....no korona tuli kylään…”

Tämä viesti julkaistiin Kuhmoisten Facebook-ryhmässä sunnuntaina. Kunnan ensimmäinen laajempaan tietoon tullut todettu koronatartunta nousi koko kylän puheenaiheeksi ja aloitti spekulaation siitä, kuka tartunnan on saanut.

Somekeskustelijat, jotka tiesivät kenestä on kyse, antoivat kommenteissaan vihjeitä tartunnan saaneen henkilöllisyydestä.

Jäljet johtivat paikalliseen yrittäjäpariskuntaan.

“Ehkä infoatte tästä asiakkaita”, kuului keskustelijan vaatimus.

Vaimonsa Eila Leppäsen, 54, kanssa ravintolaa pitävä Tapio “Apo” Leppänen, 56, tuohtui keskustelun sävystä ja päätti katkaista huhuilta siivet.

Hän kirjoitti oman vastauksensa lukuisiin uteluihin:

“No niin. Vaimollani on todettu koronavirustartunta ja hän on ilmoittanut siitä omalla FB-sivulla. Nyt kuulostaa siltä, että syytetään siitä, kun on saanut tartunnan. Ainakin sen kuvan saa täällä olevasta julkaisusta. Ei me sitä meille haluttu ja nyt ollaan karanteenissa. Ei olla kehenkään sitä tarkoituksella tartuttamassa. Ja se on tarttunut täällä Kuhmoisissa, sillä täältä ei olla liikuttu mihinkään.”

Nyt vastauksena oli tsemppiviestien tulva.

Kenellä tartunnasta kertomisesta on sitten oikeasti vastuu?

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, että tartunnan jäljittäjä, viranomainen, ottaa yhteyden kontakteihin haastateltuaan potilaan. Lähikontaktit selvittää tartuntatautiyksikön kanssa yhteistyötä tekevä taho.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa ja tukee tartunnan jäljitystä (siirryt toiseen palveluun) (FINLEX) ja epidemioiden selvittämistä kunnissa ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien alueella sekä toteuttaa epidemiaselvityksiä.

– Karanteeniin asetettu yrittäjä joutuu itse arvioimaan, millä sanoituksella ilmoittaa toiminnan muutoksesta asiakkailleen. Syytä ei tarvitse kertoa. Jos ketjussa on altistuneita, niin viranomainen on heihin yhteydessä, Sosiaali -ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen kertoo.

Yksityisyyden suoja ja potilaan oikeudet (siirryt toiseen palveluun) (STM) suojaavat sairastunutta.

– Tartunnan jäljittämisessä häneltä edellytetään yhteistyötä viranomaisten kanssa, Kumpulainen lisää.

“Ihan kuin olisimme tarkoituksella tartuttaneet ihmisiä”

Tiistaiaamuna Leppäsen pariskunta vastaa puhelimeen kotikaranteenista. Molemmat köhivät vastaustensa välissä.

– Halusin, että kirjoitukseni lopettaa myllyn pyörimisen. Ei jauheta sitä asiaa, ja paskan puhuminen ja länkyttäminen loppuu, Apo Leppänen toteaa.

Viikonlopun someralli kismittää häntä edelleen.

– Keskustelu kolahti itselläni pahasti. Sävy alkoi mennä siihen suuntaan, että ihan kuin olisimme tautisia ja tarkoituksella tartuttaneet ihmisiä baarissamme sekä tuoneet taudin Kuhmoisiin, Apo Leppänen sanoo.

Terveystietojen henkilökohtaisuudesta kertoo se, ettei edes työnantajalla ole yleistä oikeutta kertoa työntekijänsä poissaolon syytä muille työntekijöille tai talon ulkopuolelle, vaikka tieto olisi organisaatiossa hyvä tietää.

Suomen Yrittäjien kokoamassa ohjepankissa (siirryt toiseen palveluun) huomautetaan, että tämä koskee myös koronavirustilanteita. Myös Tietosuojavaltuutetun toimisto on kerännyt vastaukset (siirryt toiseen palveluun) koronatilanteen synnyttämiin tietosuojakysymyksiin.

Leppäsen mukaan baarin pitäjinä he ovat olleet aina tarkkoja hygieniasta ja siitä, että töihin tullaan terveenä.

Ravintola on ollut kiinni jo viime viikon maanantaista 30. maaliskuuta lähtien. Samana päivänä Eila Leppänen huomasi ettei kaikki ole kunnossa. Oireet alkoivat ilmetä hiljalleen.

Hänelle nousi kuume.

– Lisäksi oli yskää, hengenahdistusta ja päänsärkyä. Sitä olisi voinut luulla ihan tavalliseksi flunssaksi.

Tiistaina hän soitti lääkäriin ja sai puhelimessa antibioottireseptin.

– Perjantaina soitin uudelleen ja minut ohjattiin koronatestiin Jämsään. Lähempänä niitä ei tehdä.

“Edesvastuutonta toimintaa”

Lauantaina tuli puhelu TAYS:istä. Koronatestin tulos oli positiivinen.

Eila Leppänen päätti kertoa siitä omalla Facebook-sivuillaan tiedottaakseen läheisille, että kylään ei kannata nyt todellakaan tulla. Hän ei odottanut, että tartunta nousisi koko kylän puheenaiheeksi ja aloittaisi laajemman somespekuloinin ryhmässä, johon hän ei edes itse kuulu.

Eila Leppäsen päivät ovat kuluneet levätessä. Tauti tuntuu pitkittyvän. Eila ja Tapio Leppäsen kotialbumi

Leppänen on tyytyväinen terveydenhuollosta saamansa palveluun ja uskoo, että apu on turvattu myös siinä tapauksessa, jos oireet pahenevat.

– Olen ollut lääkärin kanssa yhteyksissä. Siellä on oltu ajan tasalla ja seurattu tilannetta aktiivisesti.

Nyt Apo Leppänen odottaa oman testinsä tulosta. Hän on riskiryhmää, koska hänellä on sepelvaltimotauti ja tukos sydämessä. Tartuntariskiä nostaa myös vuosi sitten tehty munuaisleikkaus.

– Minusta on edesvastuutonta toimintaa, että moni mökkiläinen liikkuu keskustassa ja kertoo tulleensa muualta karanteeniin Kuhmoisiin.

Leppäset ovat saaneet karanteeniolosuhteissa kauppa-apua kavereiltaan. Tuki on lämmittänyt mieltä.

– Ajatukset ovat niiden luona, jotka ovat tässä tilanteessa yksin.

“Katsotaan nyt, tuleeko tästä täysi katastrofi”

Apo Leppänen on ollut koko työuransa ajan yrittäjä. Koronakriisin kaltaista tapausta ei ole ikinä tullut vastaan.

Leppästen ravintola, Dirty Cock Cafe, avattiin vasta kahdeksan kuukautta sitten. 12 tunnin työpäivien paahtamisen jälkeen kotikaranteeni ja yrittäjätukien hakeminen tuntuu oudolta. Myös yrityksen tulevaisuus huolettaa.

– Katsotaan nyt, tuleeko tästä ihan täysi katastrofi, Eila Leppänen toteaa.

Vain hieman yli 2000 asukkaan Kuhmoinen sijaitsee Keski-Suomen maakunnan eteläosassa kolmen maakunnan rajalla. Moni käy lähikunnissa töissä. Kunta on suosittu myös mökkeilijöiden keskuudessa.

Pariskunnalla on terveisensä niille, jotka haluavat vimmaisesti tietää sairastuneiden henkilöllisyyden. He toivovat, että tartunnan saaneet saisivat sairastaa rauhassa. Kiellot ja säännöt eivät kosketa vain sairastuneita.

– Kaikkien tulisi ottaa homma tosissaan, eikä syyllistää tartunnan saaneita. Tämä voi tulla kenelle vain. Meille se sattui nyt näin, eikä tämä ole herkkua. Olimme pikkukylän ensimmäiset kärsijät, Apo Leppänen sanoo.

Leppäsen mukaan huomio kannattaa nyt suunnata omaan hyvinvointiin.

– Minusta tuntuu, etteivät jotkut ihmiset opi ja ymmärrä ennen kuin tilanne sattuu omalle kohdalle, Eila Leppänen lisää.

Lue lisää aiheesta:

VR:n vaunut putsattiin koronaviruksen pelossa, tartunnasta epäilty pelkää leimautuvansa: "En uskaltanut kertoa edes äidilleni"