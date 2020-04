Tiistai oli lämpimin huhtikuun 7. päivä ikinä – kevään lämpöennätys +17,5 astetta mitattiin Hattulassa

Poikkeukselliseen lämpöennätykseen vaikutti muun muassa se, että maa on etelässä lumeton.

Hattulassa tehtiin tiistaina meteorologista mittaushistoriaa. Kantahämäläisellä paikkakunnalla mitattiin kevään lämpöennätys, +17,5 astetta.

Se on paitsi tämän kevään tähän asti lämpimin lukema, myös kaikkien aikojen korkein lämpötila tässä vaiheessa huhtikuuta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Eli mittaushistorian aikana 7.4. ei ole ollut koskaan näin lämmin! Ja mittaushistoria ulottuu reilusti 1800-luvun puolelle.

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo, että päivä on ollut muuallakin poikkeuksellisen lämmin: yli 16 asteen lämpötiloja on mitattu useilla paikkakunnilla ja yleisesti Etelä-Suomessa on huideltu 15 asteen lämmössä.

Ero on selvä, kun sitä vertaa edelliseen ennätykseen eiliseltä, jolloin mittari näytti vain reilua 14:ää astetta. Tavallisesti keskiläpötilat vuoden näillä tienoilla ovat noin +6 asteen tietämillä.

– Meille virtaa tosi lämmintä ilmaa etelä-lounaasta. Lisäksi ei ole ollut voimakasta tuulta ja aurinko on päässyt lämmittämään, kun maassa ei ole lunta, Kotakorpi kertoo. Hän lisää vielä, että Suomen yllä on ollut kotvan lämmin ilmamassa.

Mutta rantavermeitä ei vielä kannata kellarikomerosta pöyhiä. Illan aikana Suomen yli pyyhkäisee lännestä sadealue ja sen jälkeen viilenee.

Kotakorpi lohduttaa, että synkkyys ei jatku kauaa, sillä pääsiäisenä aurinkokin pilkahtelee.

Tosin tuuli tulee pohjoisesta ja lämpötila viilenee selvästi. Tuuli tuo muassaan myös sadekuuroja. Kuurot voivat sataa myös räntänä.

Kuulostaa ihan normimenolta ennätystehtailun jälkeen.

Lisää tulevien päivien säästä Ylen sääsivuilta.