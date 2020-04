Tämä nainen tulkkasi Suomen historialliseen poikkeustilaan – Outi Huusko päätyi yli miljoonan suomalaisen silmien eteen

On maaliskuun puoliväli. Katson hallituksen tiedotustilaisuutta, kuten yli miljoona muutakin suomalaista.

Ministerien rivin jatkona seisova voimakkaasti elehtivä ja ilmehtivä sympaattinen tulkki kiinnittää huomion. Nappaan ruudulta kuvan ja jaan sen Instagramissa.

– Hallitukselle nostan hattua, mutta nyt musta on tullut tämän naisen fani, kirjoitan kuvan saatteeksi.

Muutaman minuutin päästä saan viestin viestinnän alalla työskentelevältä kaverilta.

– Siis toi nainen on rautaa! Tyyppi handlasi Marininin momentti- ja pykäläilmoituksessa lentäen suomen, ruotsin ja suomenkielisen viittomakielen ja suomenruotsalaisen viittomakielen!

Viesti on maustettu hauis-emojeilla.

Hetken päästä tulee toinen viesti tutulta toimittajalta.

– Todellakin!!!

Outi Huusko toimii viittomakielen tulkkina hallituksen tilaisuuksissa. Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia

Sitten tuli lisää viestejä höystettyinä peukuilla, voitonmerkeillä ja muilla emojien muotoon puetuilla kehuilla.

Viittomakielen tulkki Outi Huuskoa palaute hymyilyttää. Sen verran pitää kuitenkin oikaista, että suomenruotsalaista viittomakieltä hän ei osaa. Sen hallitsee vain kourallinen tulkkeja koko Suomessa.

Huusko on välittänyt hallituksen suosituksia ja määräyksiä viittomakielellä heti ensimmäisestä Valtioneuvoston linnassa järjestetystä tiedotustilaisuudesta alkaen.

Ei tullut oopperalaulajaa, tuli hallituksen tulkki

Alunperin haaveissa siinsi ura oopperalaulajana. Ratkaisevan töytäyksen viittomien maailmaan antoi Huuskon nuorena kuuroutunut äiti.

– Äiti ilmoitti minut viittomakielen kurssille samana kesänä, kun osallistuin rippileirille. Olin tästä aika käärmeissäni, koska kesälomasta meni kaksi viikkoa, ensin yksi rippileirillä ja sitten toinen tällaisellä omituisella kurssilla.

Viittominen vei kuitenkin mukanaan kerrasta.

– En tiedä mikä siinä viittomakielessä meni niin ihon alle, se jotenkin loksahti täysin siihen, miten hahmotan maailmaa.

Vaativien tilanteiden tulkki

Vuonna 1986 viittomakielen tulkiksi valmistunut Huusko työskentelee tällä hetkellä vaativiin erityistilanteisiin erikoistuneena tulkkina.

Sellaisia tilanteita ovat tänä keväänä miljoonien seuraamat hallituksen tiedotustilaisuudet. Tulkilta ne vaativat paljon.

– Pitää tuntea (valtion hallinnon) maailmaa ja suomalainen yhteiskunta. Näissä tilanteissa on ollut myös tämä “koronalisä”, kyse on myös psyykkisesti haastavista tilanteista.

Huuskon mukaan yksi tulkin tärkeimmistä ominaisuuksista onkin yleissivistys.

Outi Huusko (oikealla) toimii viittomakielen tulkkina hallituksen tilaisuuksissa. Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia

Tämän ilmaisussa jäävät mieleen voimakkaat ilmeet ja eleet. Huuskoa tämä naurattaa.

– Minulla on vahvat ilmeet ja korvaankin niillä aika monta viittomaa. Toki keho on mukana viittomakielessä, mutta ehkä ilmaisu menee välillä kevyesti oopperatyylin puolelle.

Tutkimusten mukaan täydellistä keskittymistä vaativa tulkkaus pysyy korkealaatuisena noin 15 minuutin ajan. Tästä johtuu tulkkien vuorottelu. Myös tulkkien erityisosaaminen ja kielitaito vaihtelee, toinen viittoo suomenruotsia ja toinen englantia.

Puheen lisäksi tulkki viittoo mahdollisuuksien mukaan myös tilaisuuden äänimaailmaa ja tunnelmia. Tavoite on välittää tilaisuudesta sama tieto minkä kuuleva väestö saa katsomalla.

Mieletöntä olla mukana tällaisessa prosessissa, jossa kaikki Suomen kansalaiset saavat saman informaation yhtä aikaa, ja ovat samassa veneessä

Huuskon yli 30 vuotta kestäneellä uralla kuluvan kevään tiedotustilaisuuksien viittominen on ehdottomasti merkittävimpien joukossa.

– On ollut mieletöntä olla mukana tällaisessa prosessissa, jossa voi edesauttaa sitä, että kaikki Suomen kansalaiset voivat saada saman informaation yhtä aikaa, ja olla samassa veneessä, Huusko kertoo.

Kuvakaappaus Tiktokista / Yle

Runsas palaute ilahduttaa

Viittomakielen tulkkien hallituksen tiedotustilaisuuksista saaman palautteen määrä on yllättänyt Huuskon ja kollegat. Tulkkaukset ovat löytäneet tiensä jopa nuorten suosimaan TikTok-sovellukseen. (siirryt toiseen palveluun)

Se lämmittää Huuskon mieltä.

– Tämä on ollut samalla jotenkin hauskaa, vaikka ollaankin todella traagisten asioiden kanssa tekemisissä. Mutta se, että ihmiset on ottaneet ilon irti viittomakielestä, se on todella mahtavaa.

Huuskolle jää päällimmäisenä itämään toivo tasavertaisesta tiedonvälityksestä myös tulevaisuudessa.

– Toivon, että tästä seuraa sellainen jatkumo, että aina kun on joku viranomaistiedotus, siellä olisi viittomakielen tulkki paikalla. Mielellään sekä suomenruotsalaisen, että suomen kielen viittomakielen tulkit, jos vaan suinkin.

