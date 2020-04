Opiskelija, tässä vastauksia koronakysymyksiin: Mitä tapahtuu vapulle? Pääsenkö Helsinkiin tekemään pääsykoetta?

Koronaepidemia jatkuu vielä viikkoja, ehkä kuukausia. Miten se vaikuttaa kaikkeen opiskeluun liittyvään? Takaisin Pasilaan -podcastin Marjukka Mattila ja Toivo Haimi hakivat vastauksia yleisön lähettämiin kysymyksiin yhdessä Jenni Tuomaisen kanssa. Tuomainen on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen jäsen, vastuualueenaan koulutuspoliitikka.

Miten vapun käy?

Etävappua pohditaan jo!

– Monet yliopistokaupunkien opiskelijajärjestöitä ovat alkaneet jo pohtia, mitä vapulle tapahtuu. Aika moni on tekemässä etävappua netin kautta. On tiettyjä perinteitä, kuten Tampereen Tammerkoskessa kastautuminen, jotka siirretään syksylle, jotta ne voidaan toteuttaa.

– Sen tiedän, että Manta lakitetaan tänä vuonna, mutta en tiedä miten.

Miten käy ylioppilasjuhlien?

Syksylle haetaan uutta päivää, mutta toukokuussakin voi pitää juhlat oikein pienessä piirissä.

– Tällä hetkellä rajoitukset ovat toukokuun loppuun asti isoille tapahtumille. Pienempiä ylioppilasjuhlia pystyttäisiin järjestämään.

– Käsittääkseni maamme hallitus on linjannut, että pyritään löytämään yhteinen aika syksyltä, jos juhlia joudutaan siirtämään.

Onko ok, jos opinnot eivät etene poikkeusaikana kovin hyvin?

On.

– Jos sairastaa migreeniä ja kaikki tapahtuu tietokoneen välityksellä, kuinka lukea tentteihin?

– Itä-Suomen yliopisto on jo ilmoittanut, että jos opinto-oikeus on päättymässä kevään aikana, kaikille tällaisille opiskelijoille myönnetään lisäaikaa vuoden loppuun.

Mitä käy opintotuelle?

Rahaa saa yhä.

– Kelalta on tullut jo viestiä, että opintotukea maksetaan poikkeusoloista huolimatta, ja tilanne otetaan huomioon edistymisen seurannassa. Vaikka opinnot eivät edistyisi poikkeusolojen aikana riittävästi, silti opintotukea jatketaan.

Miten käy yliopiston pääsykokeille?

Valintakokeet pyritään järjestämään normaalisti.

– Sitä pohditaan paljon, minkälaisia vaihtoehtoisia toimia voidaan tehdä. Etäkokeet ovat vähän vaikeita toteuttaa. Miten voidaan todentaa, että juuri sinä olet tehnyt valintakokeen eikä kaverisi?

Jos haluan mennä tekemään pääsykoetta, pääsenkö tekemään sitä Uudellemaalle?

Poliisi päättää.

– Onko Uusimaa sellainen alue, jossa pääsykoe ainoastaan voidaan tehdä?

Miksi yliopiston hakijamäärät ovat kasvaneet tänä vuonna?

Ehkä korona on saanut ihmiset pohtimaan uraansa?

– Tätä on aika paljon pohdittu. Voi olla, että koronatilanne tuottaa epävarmuutta. Halutaan lähteä uudelleen opiskelemaan. Saattaa olla, että työpaikkaa ei enää ensi vuonna ole.

– Tai sitten todistusvalinnan takia yhä useampi kokeilee, riittäisivätkö omat paperit sisäänpääsyyn.

Pääseekö syksyllä kouluun?

Toivottavasti.

– Uskon, että jollakin muotoa pääsee.

Miten opiskelu muuttuu pysyvästi?

Etätyöskentelystä tullee arkea.

– Toivon, että pandemian kautta ymmärrettäisiin, että etäopiskelu on mahdollista, ja joustavat opintoratkaisut ovat järkeviä.

– Useampi kaveri on kertonut, että heillä on enemmän mahdollisuuksia suorittaa kevään aikana opintoja, kun on tullut vaihtoehtoisia tapoja suorittaa kursseja.

