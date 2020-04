New Yorkin suomalaisia koronakriisin keskellä: itsetehty huivimaski ja rukouksia ambulanssin ohittaessa

WashingtonYhdysvalloissa koronaepidemia koettelee erityisesti New Yorkin metropolialuetta. Miljoonakaupungin asukkaat on määrätty noudattamaan sosiaalista eristäytymistä jopa sakon uhalla.

New Yorkin osavaltiossa on enemmän koronatartuntoja kuin missään maailman maassa. Virukseen on New Yorkissa kuollut jo yli 7 000 ihmistä, moninkertaisesti enemmän kuin muissa Yhdysvaltain osavaltioissa.

Tuomas Hiltunen: ”Rukoilen ambulanssin ohittaessa”

Tuomas Hiltunen tilaa ruokaostokset kotiinkuljetettuna ja ulkoiluttaa koiransa hiljaisina aikoina koronatartuntariskin minimoimiseksi. Yhteydenpito ystäviin hoituu videosovellusten avulla. Tuomas Hiltunen

Tuomas Hiltunen asuu Manhattanilla Upper West Sidella noin kilometrin päässä isosta sairaalasta. Ambulansseja näkyy tiheään. Hiltunen kertoo oppineensa jo tunnistamaan, että kun se kiitää ohi pillit ujeltaen, kyydissä olevalla on vielä toivoa.

– Vaikken ole kovin uskonnollinen, sanon nykyään hiljaa rukouksen aina ambulanssin ohittaessa, Hiltunen kertoo.

Hän muutti aviomiehensä kanssa hiljattain takaisin New Yorkiin Texasista, jossa johti oopperaa Fort Worthin kaupungissa. Päälle iskenyt koronakriisi muutti elämän nopeasti.

– Olemme varautuneet siihen, että elämässä tehdään suunnitelmia nyt 60 vuorokauden päähän, Hiltunen kertoo.

Hiltunen suhtautuu koronaepidemiaan vakavasti. Pariskunta on muuttanut elämänrytminsä niin, että koira ulkoilutetaan aikoina, jolloin muita on mahdollisimman vähän liikkeellä. New Yorkin kuuluisassa keskuspuistossa ulkoilun he ovat lopettaneet väkimäärän vuoksi kokonaan.

– Siellä mennään vieri vieressä, ja tulee hipaistuakin toisia.

New Yorkin puistot ovat hiljentyneet. Keskuspuistossa käy vielä kuntoilijoita, mutta normaalisti vilkkaassa Bryant Parkissa oli alkuviikosta vain kourallinen ihmisiä. Bruce Bennett / AFP

Yhdysvalloissa viranomaiset suosittelevat turvaetäisyydeksi kuuden jalan eli noin kahden metrin etäisyyttä muihin ihmisiin. New Yorkin miljoonakaupungissa sen toteuttaminen on harvemmin asuttuja alueita vaikeampaa.

Tartuntariskin minimoimiseksi Hiltunen ja puolisonsa menevät kerrostalokotiinsa tavarahissillä. He eivät myöskään käy itse ostoksilla, vaan tilaavat ruokaostokset kotiin kuljetettuina.

Ostoksia ei panna suoraan kaappiin. Tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) virus voi elää useitakin tunteja eri pinnoilla.

– Jätämme kuljetuslaatikot aulaan. Jos elintarvike tulee suoraan käyttöön, olemme pyyhkineet desinfiointiaineella pakkaukset. Suoraan pakkaseen meneviä tarvitsee vähemmän desinfioida.

Hiltunen kertoo hakevansa koronatietoa paljon Suomesta ja niistä Euroopan maista, joissa on onnistuttu pitämään koronaan kuolleiden määrät alhaalla. ”Hihhulihommiin hurahtamisen” hän jättää muille.

Hiltusta huolettaa Yhdysvaltain tartuntatautiviraston suositus pitää hengityssuojaa ulkona.

– Nämä kotitekoiset kankaiset kasvosuojat saattavat luoda vääränlaisen turvallisuudentunteen, että nyt voikin mennä taas lähemmäksi, Hiltunen pohtii.

Hiltunen yritti hankkia kunnon suojamaskia useista eri paikoista Yhdysvalloista, myös ulkomailta, mutta turhaan. Lopulta pitkällisen etsintäoperaation jälkeen Suomesta, Kalajoelta löytyivät maskit, jotka ovat nyt matkalla Manhattanille.

Kirsi Joenpolvi: “Tein huivista kasvosuojan kauppareissuille ja lenkeille”

Kirsi Joenpolvi teki itselleen Yhdysvaltain terveysviranomaisten suosituksen mukaisesti huivista hengityssuojan, jota hän käyttää kauppareissuilla ja juoksulenkillä. Kirsi Joenpolvi

YK:ssa erityisasiantuntijana työskentelevä Kirsi Joenpolvi teki itselleen hengityssuojan viime viikolla.

– Minun versioni on bandanahuivista taiteltu suoja, joka sidotaan kengännauhoilla. Olen nyt lenkkeillyt tuo suojahuivi suun edessä. Ensin minulla oli ihan tavallinen maski, mutta en saanut sen läpi happea, Joenpolvi kertoo.

Joenpolven mukaan New Yorkissa ihmiset ovat ottaneet suojahuivinkäyttösuositukset tosissaan. Asennemuutos tapahtui hänestä viime viikolla. Hän käyttää itsekin maskia paitsi juoksulenkillä myös kauppareissuilla.

– Kaduilla katsotaan nyt jopa jo vähän ihmetellen, jos sitä suojamaskia ei ole. Sosiaalinen kontrolli on lisääntynyt siinä mielessä. Ja näkyy aika hauskojakin itsetehtyjä maskeja, se on selvästi yksi luovuuden alue.

Joenpolvi kertoo, että hänellä on varastossa pari terveydenhuollon suojatason maskia, mutta ne hän sanoo ottavansa käyttöön vasta viimeisessä hädässä, jos itse sairastuu.

Joenpolvi asuu Brooklynissa, jossa tunnelma on hänen mukaansa muuttunut yhteisöllisemmäksi. Ihmiset ovat kohteliaita ja kyselevät etäältä toistensa vointeja. Naapurin iäkkäämmälle rouvalle kauppa-apua oli Joenpolven ohella ehtinyt tarjota jo useampi.

Huonovointinen nainen nojasi voipuneena brooklynilaisen sairaalan seinään maanantaina New Yorkissa. Bryan R. Smith / AFP

Normaalisti kiireiset newyorkilaisetkin antavat kaupassa nyt Joenpolven mukaan toisilleen tietä ja kunnioittavat turvavälejä. Kaupan lattialle on teipattu merkit turvavälin mukaiseen kassajonoon. Kassojen edessä on pleksilasit.

– Odotin, että tunnelma olisi ollut kireämpi. Newyorkilaisethan ovat tunnettuja lyhyistä hermoistaan, mutta ei kukaan ole tiuskinut kaupassa tai muuta.

Joenpolven mukaan jonkin verran on keskustelua siitä, miten yhteiskuntarauha kestää.

– Tuntuu, että pinnan alla on jännitystä. Täällä on jonkin verran riskin tunnelmaa siitä, että jos tilanne jatkuu pitkään, niin miten yhteisön hermot kestävät, Joenpolvi sanoo.

Joenpolven työt ovat koronan vuoksi muuttuneet. Hänen työpaikallaan YK:n sihteeristössä Afrikan erityisedustajan toimistossa työtehtävät keskittyvät nyt täysin kohdemaiden auttamiseen koronakriisistä selviämiseen.

Monen asiantuntijatehtävän tapaan myös Joenpolvi tekee töitään nyt kotoa. Etätöitä on takana kuukauden verran.

– Tässä on ehtinyt kokea kiehtovan kaaren ensimmäisen viikon järjestäytymisestä laskeutumiseen ja synkempiin tunnelmiin. Nyt kuluneen viikon on ollut sellainen hyväksyntävaihe, että kyllä tässä pärjää. Sopeutuminen on selvästi alkanut.

Sopeutuminen on tapahtunut myös Joenpolven 15-vuotiaalla Hilkka-koiralla. Hilkka oli aluksi ihmetellyt, miksi emäntä ei lähde päivisin mihinkään.

Joenpolven mukaan nyt Hilkkakin näyttää tottuneen tilanteeseen ja osaa nukkua, vaikka emäntä on pitkät päivät kotona.

Johannes Suikkanen: ”Kunhan en vaan olisi viruksen oireeton levittäjä”

Liikkeenjohdon konsultointiyritystä johtavan Johannes Suikkasen mukaan työkulttuuri on koronaviruksen myötä muuttunut myönteiseen suuntaan. Johannes Suikkanen

Johannes Suikkanen johtaa New Yorkissa liikkeenjohdon konsultointiyritystä Gemiciä. Suikkanen alaisineen on etätöissä, ja joustavuutta tarvitaan koko tiimiltä joka suuntaan, koska kaikilla etätyötilanne ei ole sama.

– Osalla on lapsia kotikoulussa ja pienissä asunnoissa osa heistä pyörittää töiden ohessa perhettäkin. Olemme puhuneet aamukokouksissamme, että helpommalla tässä suhteessa pääsevät lapsettomat yrittävät nyt ottaa vastuuta enemmän ja auttaa kollegaa.

Suikkanen on pannut merkille, että työkulttuuri on muuttunut myönteiseen suuntaan.

– Asiakaspuolella, suuryritysten johdon kanssa töitä tehdessä koskaan ei ole ollut näin inhimillistä ja humaania työkulttuuria kuin nyt. Kukaan ei edes esitä niin sanottua ammattilaista, kun elämät ovat videokonferensseissa kaikilla näkyvillä, Suikkanen sanoo.

Suikkasen mukaan etätöissäkin pitäisi pystyä saamaan työpäiviin rennompaa yhdessäoloa. Kokemusta firmassa on jo virtuaalisesta salsatunnista.

– Pitäisi pystyä luomaan myös ne kahviautomaattikeskustelut, etteivät videopalaverit olisi pelkkää tiukkaa asiakommunikointia.

Ihmisten tehdessä etätyötä päivittäinen työmatkaliikenne New Yorkin metrossa on vähentänyt merkittävästi. Jeenah Moon / AFP

Suikkasen alaisista yksikään ei ole sairastunut. Omasta terveydestään hän ei ole huolissaan.

– Minun huoleni on lähinnä se, että kunhan vaan en olisi se oireeton tartuttaja ja terveydenhuollon kuormittaja.

Suikkanen onkin siirtynyt käyttämään suojamaskia kauppaan mennessään.

– Otin sen käyttöön näyttääkseni, että olen kunnon kansalainen ja siksi, että kaupan henkilökunnalla olisi mukavampi olla, kun minulla on maski.

Suojamaskissa tehtyjen kauppareissujen ohella korona-arki on tullut lähelle miljoonakaupungin aavemaisena hiljentymisenä ja katujen tyhjentymisenä.

– Kun muu normaali äänimaisema on hiljentynyt, niin nuo sireenit soivat tuolla koko ajan. Luulen, että se vaikuttaa ihmisiin kollektiivisesti ja tuo katastrofia lähelle. Emmehän me näe, mitä sairaaloissa tapahtuu.

Miljoonakaupunki New York on autioitunut poikkeuksellisesti koronan vuoksi. Muutoin vilkas Broadwaykin on hiljentynyt. Pasi Tuominen

Suikkanen seuraa tiiviisti, missä vaiheessa taloutta aletaan avata. Hän arvioi, että täydelliseen avaamiseen menee vielä pitkään.

– Uskon, että taloutta aletaan avata, kun testauskapasiteettia saadaan lisättyä, ja pystyttäisiin tietämään, ketkä ovat sairastaneet ja ketkä eivät. Silloin voitaisiin edetä vaiheittain.

Koronaepidemia ei ole vielä näkynyt Suikkasen yrityksen työtilanteessa. Mutta jälkensä korona jättää Suikkasen mukaan firman toimintaan varmasti.

– Jo nyt on selvää, että teemme jatkossakin etätyötä enemmän. Varmaan kaikki firmat oppivat sen, että etätyö ei ole yksilöllistä, vaan etänä voi olla kollektiivisessa työmoodissa.

