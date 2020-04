Hengityssuojaintakin pitää osata käyttää oikein – katso tästä videosta ohjeet

Hengityssuojaimen käsittelyssä on muistettava myös käsihygienia.

Hengityssuojaimia on useita erilaisia eri tarkoituksiin. On kirurgisia paperisuojaimia ja järeämpiä FFP3-tason suojaimia, joita esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin sairastuneita hoitavat käyttävät. Sitten on vielä itse tehtyjä kangassuojaimia, joita näkee yleisesti kaduilla ihmisten kasvojen edessä.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä neuvoi lyhyesti Ylen tv-uutisissa, kuinka maskeja tulee käyttää. Ohjeet ovat videolla, jonka voi katsoa klikkaamalla tämän jutun pääkuvaa.

Mäkelän mukaan aivan ensiksi on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta. Käsien, joilla hengityssuojaimia kosketellaan, on oltava puhtaat.

Paperisissa niin sanotuissa kirurgisissa suojaimissa on katsottava, että paperilaskokset ovat oikeaan suuntaan.

Järeämmissä FFP3-tason suojaimissa maski on laitettava kaikkien muiden suojavarusteiden alle. Eli suojain laitetaan ensin, sitten vasta muut varusteet, kuten silmälasit.

Näissä suojaimissa on vältettävä koskettamasta itse suojainosaa ja suojaimessa oleva nenäsankaa säädetää kahdella sormella. Sen jälkeen pitää vielä tarkistaa suojaimen tiiviys peittämällä se kämmenellä ja hengittämällä lyhyesti sisään.

Suojain otetaan pois pään yli ja hävitetään roskiin, sillä se on käytön jälkeen kontaminoitunut.

Omatekoisia kasvomaskeja voi Mäkelän mukaan käyttää, mutta silloin on muistettava, että lakanakankaasta tai muusta vastaavasta materiaalista tehdyt suojaimet eivät ole riittävän tiheitä, jotta ne suojaisivat käyttäjäänsä mahdollisilta tartunnoilta. Muita kanssakulkijoita ne sen sijaan suojaavat turhilta pärskeiltä.

Lisää aiheesta:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Koronamaskeja haalitaan nyt Kiinaa ja Eurooppaa myöten – kotimaista valmistusta käynnistellään