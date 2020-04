Ministeri Pekonen: Kaikki terveysalan toimijat eivät ole huolehtineet suojavarusteiden riittävyydestä

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) pahoittelee sitä, että kaikki terveysalan toimijat eivät ole varastoineet riittävästi hengityssuojaimia. A-studiossa ollut terveysministeri sanoi, että on yllättynyt osittain heikosta varautumisesta.

– Yllätyksenä on tullut se, että kunnat, sairaanhoitopiirit, yksityiset toimijat eivät olleet varautuneet niin hyvin tähän pandemiaan kuin olisi pitänyt.

– Meillä on lakisääteinen määräys siitä, että pitää olla varautunut kolmen–kuuden kuukauden normaalioloja vastaavan suojavarustuksen osalta, mutta nyt on ilmennyt, että kaikissa paikoissa tällaista varautumista ei ole tehty, Pekonen sanoi.

Varastot piti avata varhain

– Toisissa paikoissa varautumista on tehty hyvin. Materiaalia on paljon, mutta sitten meillä on paikkoja, joissa näitä varusteita ei ole lainkaan. Tästä syystä jouduttiin avaamaan Huoltovarmuuskeskusten varastot hyvin aikaisessa vaiheessa.

Pekosen mukaan pandemiasuunnitelmassa sikainfluenssan aikaan määriteltiin kuntien, yksityisten toimijoiden ja sairaanhoitopiirien vastuut. Pekonen kertoi, että jokaisella sosiaali- ja terveysalan toimijalla on oma vastuunsa varautumisessa ja siksi hänen mukaansa STM on pitänyt huolta siitä, että Huoltovarmuuskeskuksessa on riittävästi materiaalia.

Suojavarusteiden puuttumisesta on kuulunut melkoinen poru, mutta Pekosen mukaan tilanne ei ole tullut yhtäkkiä terveysalan toimijoiden eteen.

Pekonen kertoi, että Huoltovarmuuskeskuskesta lähetetään materiaalia sen mukaan, kun ministeriölle tarpeista kerrotaan. Sitten sairaanhoitopiirien tehtävä on toimittaa suojaimet eteenpäin kuntiin ja yksityisille toimijoille.

Tavaraa lähetetään, jos siitä kerrotaan

– Toivon, että maakunnissa myös pidetään huolta siitä, että suojavarusteet riittävät ja että niitä toimitetaan eteenpäin ja niistä myös ilmoitetaan sosiaali- ja terveysministeriöön, kun sitä tarvetta on.

Pekonen kertoi, että helpotusta on luvassa, kun toukokuun alussa aloitetaan kotimainen tuotanto.

Lisäksi Suomi on mukana EU:n yhteishankinnoissa ja Kiinasta on tulossa lisätoimituksia.

Tiistaina Kiinasta saapui Suomeen yksi koneellinen suojavarusteita. Pekosen mukaan Kiinasta on tilattu 12 koneellisen verran tavaraa.