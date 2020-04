Valtiovarainministeri Kulmuni euroryhmän kokouksesta: Suomi ei kannata yhteistä velanottoa – Yle näytti suorana kehysriihen toisen päivän alkutunnelmat

Euroryhmä on hakenut sopua yön pikkutunteina.

Hallitus jatkaa tänään Säätytalossa kehysriihensä puintia. Samaan aikaan valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) joutuu tarkkailemaan riitaisan euroryhmän kokousta, joka jatkuu edelleen.

Useiden mediatietojen mukaan euromaiden valtiovarainministerien kokous on osoittautunut vielä ennakoituakin vaikeammaksi. Kulmuni oli tänä aamuna vaitonainen kokouksen annista.

– Euroryhmän kokous on kestänyt läpi yön ja jatkuu edelleen, hän sanoi tiedotusvälineiden edustajille Säätytalon edustalla.

Kulmunilta kysyttiin, pitääkö paikkansa, että Suomi on neuvotteluissa niin kutsutussa tiukimmassa maaryhmässä yhdessä Itävallan ja Alankomaiden kanssa.

– Toki Suomella on muutamia reunaehtoja, kuten kaikilla mailla. Kyllä se on ollut jaettu käsitys eduskunnasta toiseen, että yhteistä velanottoa emme kannata ja jokainen maa vastaa itse talouspolitiikastaan, Kulmuni sanoi.

Kulmuni viitannee siihen, että eduskunnan suuri valiokunta näytti evästäneen alkuviikosta ministereitä euroryhmän kokoukseen hyvin samanlaisin sävelin kuin eurokriisin aikaan kymmenisen vuotta sitten.

Euroryhmän tiedotustilaisuutta odotetaan noin klo 11

Euroryhmän pyrkimyksenä on ollut löytää sopu toimista, joilla koronaviruspandemian aiheuttamaa talouskriisiä voitaisiin taltuttaa.

Ennen kokousta euroryhmän puheenjohtaja, Portugalin valtiovarainministeri Mario Centeno ennakoi tiedotusvälineille, että ratkaisuksi sommitellaan kolmiosaista pakettia, joka olisi kooltaan noin 500 miljardia euroa.

Centeno on ilmoittanut pitävänsä tiedotustilaisuuden tänään klo 11 Suomen aikaa. Voi kuitenkin olla, että tilaisuuden anti jää laihaksi – tai se perutaan täysin. Ratkaisua ei ole vielä toistaiseksi saatu aikaiseksi.

Suurin vääntö on syntynyt odotetusti yhteisvastuun kasvattamisesta sekä esimerkiksi niin kutsutuista koronabondeista. Eteläisen Euroopan maat kuten Italia ovat ajautuneet vastakkain Alankomaiden, Suomen ja Itävallan kanssa.

– Emme kannata yhteistä velanottoa, näin voin kommentoida, Kulmuni vastasi aamulla kysymykseen Suomen kannasta koronabondeihin.

Riihestä odotetaan tukipakettia kunnille ja yrityksille

Kulmuni ja muut ministerit kokoontuvat aamulla Säätytaloon jatkamaan euroryhmän vuoksi keskeytettyjä kehysneuvotteluja.

Riihessä keskitytään tänä vuonna poikkeuksellisesti ennen kaikkea koronapandemiasta johtuvan taloudellisen kriisin hoitoon.

Yle kertoi eilen, että hallitus harkitsee lisäävänsä huhtikuun lisäbudjetissa yritysten erilaisiin rahoitustarpeisiin liki miljardi euroa. Ylen tietojen mukaan hallitus suunnittelee kehysriihessä yritysten tukemisen lisäksi uutta kriisipakettia sekä kunnille että Kansaneläkelaitokselle (Kela), mutta sen sisällöstä ei ole vielä tarkempia tietoja.

– Yksi pääkysymyksistä on ollut se, miten me tuemme kuntia akuutin kriisin yli. Myöhemmin keväällä on tulossa erikseen lapsiin ja nuoriin liittyvä tukipaketti, opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi ennen neuvottelun alkua.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi, että pääosa lisäbudjetissa myönnettävistä yritystuista on niin kutsuttua suoraa tukea, mutta mukana on myös rahoituksellisia elementtejä.

– Kyllä se (yritysten tukipaketti) tulee olemaan erittäin merkittävä, hän sanoi.

Lintilän mukaan sopivaa tukimallia ravintoloille haetaan edelleen.

