Paljonko kunnassa on koronaan sairastuneita, mökkiläisiä ja muualla työssäkäyviä? Yrittäjä päätti yhdistää kuntien tiedot koronatilanteeseen

“Data ei ole uusi öljy, se on pikemminkin ongelmajätettä", sanoo suomalaisyritys Robonomistin johtaja. Firma loi avoimen palvelun, jossa kuka tahansa voi käydä katsomassa kuntien tuoreet tiedot koronakriisissä.

Montako koronatartuntaa kotikunnassasi on? Entä naapurikunnissa? Paljonko väki liikkuu kuntien välillä? Montako tartuntaa Akaassa tai Espoossa tai Siilinjärvellä on? Onko mökkiläisiä? Käydäänkö töissä muualla ja millaisissa töissä?

Nyt kaikki tiedot ovat saatavilla kaikista Suomen kunnista yhdellä vilkaisulla.

Robonomist-yritys, joka tekee automaattisesti päivittyviä raportteja erilaisesta datasta päätti tehdä kaikkien käyttöön kuntakohtaiset tiedot.

Kuntakohtaiset tiedot löytyvät tästä. (siirryt toiseen palveluun)

– Tässä kävi tosiaan niin, että pyysin Tilastokeskukselta, että avaisivat kriisin alla maksullisia tietojaan käyttöön. Sieltä sitten pääjohtaja pisti viime viikolla viestiä, että ovat pian julkistamassa tällaisen laajennetun aluetietokuution yleiseen käyttöön, Robonomistin perustaja Juha Itkonen sanoo.

– Halusimme auttaa. Olen koko kriisin ajan miettinyt, miten voisin omalta osaltani auttaa Suomea sopeutumaan, Itkonen sanoo.

THL on tehnyt omaa karttapalveluaan, josta voi katsoa erilaisia aluekohtaisia tietoja. Se löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun) Katso myös Ylen juttu aiheesta.

Kun tilastokeskus antoi aluetiedot käyttöön, Itkonen ryhti Robonomist-start-upinsa kanssa toimiin.

Dataa ei osata hyödyntää

Reilu vuosi sitten Juha Itkonen lähti Suomen pankista ja perusti Robonomistin. Se on kasvuyritys, joka automatisoi dataa.

Taustalla oli huomio: Itkonen tajusi, että paljon hänen itsensäkin tekemästään työtä pystyy automatisoimaan.

Kun ennen samat ihmiset joutuivat uudestaan ja uudestaan paketoimaan saman datan, nyt saman työn hoitavat robotit.

Aiemmin Robonimist on tehnyt muun muassa maaraportteja EK:lle.

– Haluamme tuoda parempaa ja ajantasaisempaa tietoa päätöksenteon tueksi, Juha Itkonen sanoo.

Yksinkertaisesti sanoen Robonomistilla on teknologia, jolla voidaan tehdä automatisoituja skaalautuvia raportteja. Niistä saadaan julkaisuvalmiita tuotteita.

– Kun lähdetään tekemään automaattisesti raportteja, voidaan tuotantoa skaalata, Itkonen sanoo.

Kun esimerkiksi Itkonen on koodannut maaraportin, joka kerää tiedot Suomen kauppasuhteista Brasiliaan, sama raportti on helposti muokattavissa kaikista maista.

– Sama raportti voidaan automatisoida kaikille maailman maille samalla vaivalla joka päivä.

Kuntien koronatiedot ja muut kuntatiedot automaattisiksi julkaisuksi

Robonomist ja Itkonen tekevät nyt kuntakentän kanssa vastaavaa datankeruuta. Koronan vuoksi Itkonen päätti antaa koronatiedoilla höystetyn kuntadatan kaikkien käyttöön.

– Yksi tuotteemme on kuntakortti. Saamme kuntien keskeiset avainluvut esitettyä mielekkäällä tavalla. Asiantuntijat valitsevat tärkeimmät luvut ja kuntia voi verrata toisiinsa.

Data ei ole uusi öljy, se on ongelmajätettä

Viime vuosina datasta on puhuttu uutena öljynä.

Itkosen mukaan toisin kuin öljy, data unohdetaan usein jalostaa.

– Hyödyntämätöntä dataa on loputtomasti. Data ei ole uusi öljy, se on pikemminkin ongelmajätettä. Sitä kerätään, mutta se pitää muuttaa käytettävään muotoon, jotta siitä on jotain hyötyä, Itkonen sanoo.

Itkonen on kansantaloustieteilijä Helsingin yliopistosta. Hän väitteli ilmastonmuutoksen ja verkostojen taloustieteestä.

Datan varastointia ja julkistamista on opittu, mutta sen hyödyntäminen on lapsenkengissään.

Datan keräämiseen pannaan miljoonia, mutta sitä käytetään liian vähän.

– Jos analyysiin panostaa vähän enemmän, saadaan oikea tieto oikeaan paikkaan. Ja parempia päätöksiä.

Olennaista on Itkosen mukaaan myös tiedon demokratisointi. Perinteisesti tätä tietoa on ollut tutkimusorganisaatioissa ja ministeriöissä. Nyt siihen pääsevät käsiksi kaikki.

– Jotkut pitävät kuvista, toiset pallukoista, mutta me haluamme luoda myös selkeää dataa kuvaavaa tekstiä, joka kuvaa, mitä maailmassa tapahtuu. Kaikille käppyrät eivät ole mielekäs tapa ymmärtää maailmaa. Keinoina on esimerkiksi animaatioita tai interaktiivisia juttuja, Itkonen sanoo.

– Suuri visioni on, jos meillä olisi älyttömästi rahaa ja resursseja, tekisin reaaliaikaisen dataan pohjautuvan wikipedian tyylisen tietokannan, jossa tiedot päivittyisivät jatkuvasti. Robottien ja ihmisten yhteistyössä syntyvä tietopalvelu, Itkonen visioi.

Jos googlesta hakee vaikka sanalla Ugandan työmarkkinat, robotti olisi luonut artikkelin valmiiksi. Tai saman voisi tehdä Ruotsista tai mistä tahansa.

Virastoissa ja ministeriöissä kirjoitetaan valtavasti raportteja ja selvityksiä. Mutta maailma muuttuu ja data elää. Siksi ne vanhenevat nopeasti. Nyt sama raportti tehdään parin vuoden välein uudestaan. Tekoälyn avulla data voisi olla koko ajan ajantasaista, Itkonen muistuttaa.

– Mikään ei ole niin vanha kuin vanhentunut talousennuste. Tiedon tuoreus on olennaista.

Paras keino nähdä kirkkaasti on käyttää tuoretta dataa, Itkonen sanoo.

– Me teemme todellakin ATK:ta eli automaattista tietojen käsittelyä. Jätämme kaikki tylsät hommat robotille. Ihmiset saavat tehdä johtopäätöksiä ja tulkita, Itkonen nauraa.

Robonomistin perustaja Juha Itkonen työhuoneellaan Maria01-startup-kampuksella. Heikki Valkama

– Ekonomistit tekevät toistuvaa ja jatkuvaa työtä. On turhaa, että kovapalkkaiset ekonimistit käyttävät aikaansa käppyröiden päivittämiseen. Kone voi tehdä sen, ekonomistit tulkinnan.