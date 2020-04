Attendon toimitusjohtaja Ylelle: Korona tuli Kiuruveden hoivakotiin uuden asukkaan mukana, otamme osaa omaisten suruun – 8 asukasta kuollut

Attendolla on Kiuruvedellä hoivakoti, jossa on kaksi ryhmäkotia. Hoivakodissa on kuollut runsaan viikon aikana kahdeksan asiakasta koronaan. Hoivakodissa on yhteensä 30 asiakaspaikkaa.

Attendon toimitusjohtaja avaa nyt poikkeuksellisesti julkisuudessa Kiuruveden hoivakodin tapahtumia.

– Kerron Kiuruveden tarinan, jotta suomalaiset ymmärtäisivät, mistä tässä taudissa on kyse, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist sanoo Ylelle.

Toimitusjohtajan mukaan hoivakotiin tuli maaliskuun alussa uusi asiakas.

– Meille tuli Kiuruvedelle maaliskuun alussa niin sanottu kävelevä asiakas, joka liikkui vapaasti yksikössä. Asiakas oli aluksi oireeton. Kun hänelle tuli oireita, hänet testattiin. Maaliskuun lopulla saimme tietää, että tällä asiakkaalla on koronavirus.

Asukas oli jo ehtinyt tartuttaa hoivakodin muita asukkaita.

Maaliskuun lopun jälkeen hoivakodissa on kuollut reilun viikon aikana kahdeksan asiakasta.

– Minä ja koko yhtiö haluamme ottaa osaa läheisten ja omaisten suruun. Meillä on huoli näistä läheisistä, Holmqvist sanoo.

"Hoivakodeissa asuu hauraita ihmisiä"

Attendon toimitusjohtaja sanoo, että yhtiö haluaa kertoa myös siksi Kiuruveden tapauksesta, että koko hoiva-ala ja kaikki suomalaiset ymmärtäisivät, miten vakavasta sairaudesta on kyse.

– Se on näkymätön virus, jota vastaan me kaikki taistelemme. Tässä tapauksessa suurin oppi oli se, että oireetonkin voi todellakin kantaa virusta ja tartuttaa muita.

Holmqvist sanoo, että hoiva-alalla olisi kaikkien hoitajien suojattava itsensä.

Attendo on alkanut nyt Uudenmaalla sijaitsevissa hoivakodeissaan suojata työntekijöitään tehostetusti.

– Meillä on käytössä Uudenmaan yksiköissä henkilöstöllä kokoaikaisesti nenäsuusuoja, vaikka ei olisi altistumisia.

Hoitajien suojaaminen on Attendon toimitusjohtajan mukaan äärimmäisen tärkeää etenkin hoivakodeissa. Suojavarusteiden saaminen myös yksityisille hoiva-alan toimijoille olisi hyvin tärkeää.

Yle uutisoi eilen, että yksityiset hoiva-alan toimijat eivät ole kaikkialla Suomessa saaneet Huoltovarmuuskeskuksen suojavarusteita, kun ovat niitä tiedustelleet suojavarusteita välittävistä kunnista ja sairaanhoitopiireistä.

– Hoivakodeissa asuu hyvin hauraita ja iäkkäitä ihmisiä. Tämä tauti voi olla lievänäkin heille hyvin kohtalokas. Näissä hoivakodeissa jokaista asiakasta tulisi kohdella viruksenkantajana.

Attendon mukaan Kiuruveden hoitokodissa on kuollut kahdeksan asiakasta, mutta muun Suomen tietoja yhtiö ei halua kertoa.

– Me emme voi kertoa julkisuuteen muiden paikkakuntien tilanteesta. Siellä on hyvin pieniä hoivakoteja, ja asiakkaat voivat olla tunnistettavissa.

Juttu täydentyy.

