Yle selvitti: Ainakin neljässä sairaanhoitopiirissä koronaepidemia levinnyt hoivakoteihin – Kiuruvedellä 8 kuollutta, Helsingissä 9

Kaikkein synkin tilanne hoivakotien koronavirusepidemian suhteen vaikuttaa olevan Helsingissä ja Kiuruvedellä. Kiuruvedellä Kalliosydämen hoivakodissa on kuollut 8 vanhusta. Helsingissä hoivakodeissa on kuollut viruksen vuoksi yhdeksän ikäihmistä.

Yle kysyi sairaanhoitopiireiltä, missä kunnissa koronavirus on päässyt leviämään hoivakoteihin. Kyselyyn vastasivat kaikki sairaanhoitopiirit lukuunottamatta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. HUS ilmoitti, ettei se kerää tietoa hoivakotien tartunnoista.

Helsingin kaupungin viestinnän mukaan Helsingissä tartuntoja on kolmessa kaupungin omassa ja kolmessa ostopalveluyksikössä. Tartunnan on saanut yhteensä 26 asiakasta. Heistä yhdeksän on kuollut. Helsingissä hoivapalveluissa työntekijöillä on todettu koronavirustartuntoja 38. Henkilöstössä altistuneita on 160 ja asukkaissa 358.

Aiemmin Yle on kertonut, että koronavirus on löytänyt tiensä Mehiläisen, Attendon ja Esperin hoivakoteihin. Yritykset eivät kerro, millä paikkakunnalla virus on levinnyt hoivakotiin.

Lisäksi tiedetään, että hoivakodeissa on todettu tartuntoja ainakin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Uudeltamaalta tiedetään myös, että koronavirus on kulkeutunut muun muassa Helsingin Seniorisäätiön Mariankotiin. Hoivakodin kuudella asukkaalla ja neljällä hoitajalla on todettu tartunta. Toiminnanjohtaja Taina Mäensivu arvioi, että tartuntoja tulee vielä lisää.

– Tilanne pelottaa. Emme pysty välttämään kuolemantapauksia. Meillä asukkaat ovat jo valmiksi hauraita, Mäensivu sanoo.

Tähän saakka Mariankotiin on saatu suojavarusteita ja hoitajia. Suojavarusteiden hankinta on kuitenkin tiukkaa eikä lisää välttämättä saada lähiaikoina. Suojainten riittävyys hirvittää Mäensivua.

– Emme pysty kilpailemaan isojen toimijoiden tai valtioiden kanssa. Toivon, että Suomen valtio saisi varusteita jostakin.

Kiuruvedellä tartuntaketju selvillä

Mäensivu ei tiedä, mistä virus tuli Mariankotiin. Kiuruvedellä Kalliosydämen hoivakodin tartuntaketju on pystytty selvittämään.

Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoi aiemmin Ylelle, että virus oli tullut hoivakotiin uuden asukkaan mukana. Oireeton vanhus oli liikkunut vapaasti yhteisissä tiloissa. Asukas muutti Kalliosydämeen maaliskuun alussa ja koronatartunta todettiin kuun lopussa.

Tartuntoja on sekä hoivakodin henkilöstöllä että asukkailla. Ylä-Savon soten mukaan tartuntaketjut ovat selvillä. Tartunnan saaneet ovat Ylä-Savon soten tiedotteen mukaan eristettyinä, altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Aluehallintovirasto on ottanut Kalliosydämen hoivakodin valvontaansa. Viranomainen haluaa varmistua siitä, että hoivapalveluyksikössä turvataan siellä asuvien ja koronavirukseen sairastuneiden vanhusten riittävä terveydenhuolto. Lisäksi seurataan, että koronaviruksen torjuntatoimet, koronaan sairastuneiden hoito, altistuneiden suojautuminen ja karanteeni sekä tartunnanjäljitys toteutuu viranomaisohjeiden mukaisesti.

Kalliosydämen hoivakodissa Kiuruvedellä on menehtynyt kahdeksan vanhusta koronaviruksen vuoksi. Toni Pitkänen / Yle

Kiuruvedellä tiedot hoivakodin virustilanteesta huolestuttavat osaa kaupunkilaisia. Juha Siik asuu kesät Kiuruvedellä. Hän kuuluu riskiryhmään ja liikkuu pakollisilla asioilla nytkin kertakäyttöhansikkaat kädessä.

– Hyvin kovia ja ikäviä ajatuksia tämä herättää, että terveydenhuolto ja suojatoimenpiteet pettävät näin pahasti. On järkyttävä tieto, Siik kuvailee hoivakodin tilannetta.

Kiuruveden kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka kertoo olevansa surullinen kuolemantapauksista.

– Haluan kaupungin ja kaupunkilaisten puolesta välittää syvän osanottoni menehtyiden omaisille ja läheisille.

Muiniekka on luottavainen, että pandemia ei pääse leviämään laajemmalle kunnan alueella, koska taudin alkulähde on tiedossa ja tarvittavat rajoitustoimenpiteet on jo otettu käyttöön. Hän uskoo myös, että nyt annetuilla ohjeilla, kuten liikkumisrajoituksilla, pystytään estämään viruksen leviäminen.

– Kiuruvedellä on ollut nälkä- ja sotavuosia, me olemme kohdanneet haasteita ja me voitamme tämänkin vitsauksen, Muiniekka sanoo.

Vitsauksen vuoksi Kiuruveden kaupunki ja Ylä-Savon sote soittavat jokaiselle yli 70-vuotialle kaupunkilaiselle ja kysyvät kuulumiset sekä palveluiden tarpeen.

Professori: Töihin tullaan usein sairaana

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton mukaan hoivakotien koronavirustartuntojen taustalla on suojavälinepula.

Professori Teppo Kröger Suomen Akatemian Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen yksiköstä arvioi Ylen Ykkösaamussa, että pula työntekijöistä aiheuttaa jatkuvaa venymistä hoitolaitoksissa. Töihin tullaan usein sairaanakin.

– Henkilökunnan puutteen vuoksi meille on kehittynyt moniin yksiköihin sairas läsnäolokulttuuri. Monet työntekijät kokevat painetta mennä töihin vähän sairaanakin. On hyvin korkea kynnys jäädä töistä pois.

Professori Teppo Kröger kummastelee myös hoitolaitosten heikkoa varautumista, kun esimerkiksi suojavarusteita ei ole hankittu ja otettu käyttöön ajoissa.

Koronaepidemian alusta asti on ollut tiedossa, että juuri monisairaat ja ikäihmiset kuuluvat riskiryhmään.

– Periaatteessa kuka tahansa työntekijä saattaa oireettomana levittää virusta: henkilökunta voi levittää virusta myös toisilleen, jos eivät ole suojautuneita koko ajan. Sama tilanne on asukkaiden kanssa toimiessa. Tämä on todella tärkeä näkökulman muutos. On aika kummallista, että on kestänyt näin kauan, että perusasia on havaittu. Suomessa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yhdeksäntoista yli 80-vuotiasta.