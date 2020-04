Työryhmä ehdottaa: Kaikkiin kilpailukieltoihin lakisääteinen korvaus työntekijälle – tavoitteena karsia kilpailukieltosopimusten määrää

Suomessa työnantajan ei nykyisen lain mukaan tarvitse maksaa korvausta työntekijälle kilpailunrajoitusajalta, jos aika on alle kuusi kuukautta.

Kilpailukiellot eivät enää viime vuosina ole koskeneet pelkästään yritysten avainhenkilöitä eli ylintä johtoa ja ykkösasiantuntijoita vaan ne ovat yleistyneet vauhdilla kaikkien työntekijäryhmien sopimuksissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettikin viime syksynä työryhmän valmistelemaan muutosta kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön.

Nyt työryhmä on saanut valmiiksi luonnoksen lakimuutoksista, joissa työnantajan velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksesta ulotetaan koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Tällä pyritään karsimaan turhia ja rutiininomaisia kilpailukieltoja.

Lain mukaan kilpailukieltoja pitäisi ottaa sopimuksiin vain erittäin painavista syistä, esimerkiksi sen varalta, että avaintyöntekijä, jolla on tietoa yrityksen liikesalaisuuksista, tuotekehityksestä tai asiakassuhteista siirtyy töihin kilpailijalle.

Aiemmin asiasta tehtyjen selvitysten mukaan liian herkästi käytetyt kilpailukiellot vaikeuttavat työntekijöiden työpaikan vaihtoa sekä muiden yritysten rekrytointeja.

Kilpailukieltosopimukset ovat viime vuosien aikana laajentuneet muidenkin kuin avaintehtävissä työskentelevien työsopimuksiin. Jani Aarnio / Yle

Lakisääteinen korvaus kaikkiin kilpailukieltoihin

Nykyisten työsopimuslain säännösten mukaan työnantajan pitää sopia korvauksesta vasta, jos työntekijän kilpailukielto eli rajoitusaika työsuhteen päättymisen jälkeen on yli kuuden kuukauden mittainen.

Työryhmän ehdotuksen mukaan jatkossa työnantajan velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukiellosta ulotetaan koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia.

Kilpailukieltosopimuksesta olisi maksettava työntekijälle prosenttiperusteinen korvaus. Sen suuruus riippuisi työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta.

Enintään kuuden kuukauden rajoitusajalta korvausta olisi maksettava 40 prosenttia tavanomaisesta palkasta. Yli kuuden kuukauden rajoitusajalta korvausta olisi maksettava 60 prosenttia palkasta.

Kilpailukielto saisi edelleenkin kestää enintään vuoden.

Korvaus maksettava kilpailukiellon aikana

Nykyisessä laissa ei ole säädetty mitään korvauksen maksamisajankohdasta. Työryhmän esityksen mukaan maksamisajankohdasta tulisi säädökset, jotta vältettäisiin maksamiseen liittyvät epäselvät ja riitaiset tilanteet.

Korvaus olisi maksettava kilpailukiellon aikana. Maksupäivä olisi sama kuin työsuhteen aikainen palkanmaksupäivä. Maksamisesta voitaisiin sopia toisin mutta vasta työntekijän irtisanouduttua.

Uutena asiana laissa olisi työnantajan irtisanomisoikeutta koskeva sääntely. Työnantaja voisi olosuhteiden muuttuessa työsuhteen aikana irtisanoa kilpailukieltosopimuksen noudattaen irtisanomisaikaa, jonka olisi oltava vähintään saman pituinen kuin kilpailukielto. Työntekijän päätettyä työsuhteen tätä oikeutta ei enää olisi.

Suomen Yrittäjien Albert Mäkelä kertoo, että viime syksynä tehdyn kyselyn mukaan valtaosa pk-yrityksistä kokee, että kilpailukieltosopimukset eivät haittaa rekrytointia. Jouni Immonen / Yle

Yksimielisyyttä ei saavutettu

Työryhmän mietintö ei kuitenkaan ole yksimielinen. Työnantajien ja -tekijöiden näkemyserot olivat suuret. Osapuolten suurimmat erimielisyydet koskivat korvausmallia ja korvausten määrää.

– Valmistelussa oli aikamoisia hankaluuksia, eikä kunnollista keskustelua käyty kaikista asioista, työryhmän jäsen ja Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä kertoo.

.Työnantajapuolelta Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen yrittäjät liittivätkin mietintöön eriävän mielipiteensä (siirryt toiseen palveluun).

– Työryhmä esittää, että velvollisuus maksaa korvausta kilpailukiellon aiheuttamista rajoituksista laajennettaisiin koskemaan myös alle kuuden kuukauden sopimuksia. Katsomme, että kompensaatiota ei tule ulottaa koskemaan näitä sopimuksia, työnantajapuoli toteaa lausunnossaan.

Suomen Yrittäjät myös karsastaa työryhmän lähtökohdaksi asetettua korvausmallia.

– Meidän näkemyksemme valmistelussa on ollut koko ajan se, että sääntelyllä pitäisi puuttua kilpailukieltosopimusten väärinkäyttöön. Nyt korvausmalli lisää niiden työnantajien kustannuksia, jotka käyttävät kilpailukieltosopimuksia lain mukaisesti. Matalakin korvaus vähentää kilpailukieltosopimusten käyttöä, koska yritykset laskevat kustannuksia tarkkaan, Albert Mäkelä sanoo.

– Mielestämme ehdotettu korvausprosentti on senkin takia liian suuri, että kilpailukieltosopimus estää vain kilpailevan työn tekemisen, ei muuta työtä.

Akavan Vesa Vuorenkoski kertoo, että kyselytutkimuksen mukaan jo vuosina 2014-2017 Akavassa tehdyissä uusissa työsopimuksissa joka kolmannessa oli kilpailukieltoehto tai työsopimuksen oheen tehty erillinen kilpailukieltosopimus. Jouni Immonen / Yle

Työntekijäpuolikaan ei ollut täysin tyytyväinen työryhmän ehdotuksiin. SAK, Akava ja STTK jättivät mietinnön yhteydessä täydentävän lausunnon (siirryt toiseen palveluun).

– Meidän mielestämme korvaustason pitäisi olla täyteen korvaukseen perustuva, eikä siinä pitäisi olla tuollaista portaittaista mallia, koska palkansaajan toimeentuloon liittyvät haasteet ovat aivan samoja, oli kilpailukiellon aikarajoitus neljä kuukautta tai seitsemän kuukautta, työryhmän jäsen ja Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski sanoo.

– Meidän on vaikea nähdä, että tällaisella alhaisella korvauksella mentäisiin eteenpäin. Vasta, kun korvaustaso on mahdollisimman iso, se kannustaa työnantajaa miettimään , milloin kilpailukieltosopimus todella on tarpeen.

Palkansaajajärjestöjä hiertää työryhmän ehdotuksessa ja korvausmallissa se, että jos tuomioistuin toteaa kilpailukieltosopimuksen mitättömäksi, myös korvaukset jäävät saamatta.

– Sopimuksen mitättömyyden ei pidä koitua työsuhteen heikomman osapuolen vahingoksi, jos kilpailukieltosopimus on alun perin tehty lain vastaisesti ilman erityisen painavaa syytä. Työnantajalla tulee olla korvausvelvollisuus joka tapauksessa. Työnantajan, jonka aloitteesta kilpailukiellosta on sovittu, ja joka on sopimussuhteen vahvempi osapuoli, ei tule voida jälkeenpäin vedota edukseen kilpailukiellon mitättömyyteen, Akavan Vuorenkoski painottaa.

– Jos tätä mitättömyysongelmaa ei ratkaista, niin myöskään kilpailukieltosopimusten määrä ei riittävästi vähene.

Mallia muista Pohjoismaista

Työnsä lähtökohtana työryhmällä oli hallituksen valitsema korvaukseen perustuva malli.

Tarvetta tiukentaa kilpailukieltosopimusten käyttöä perusteltiin myös kansainvälisellä käytännöllä. Monissa maissa kilpailukieltosopimuksiin on säädetty pakollinen korvaus työntekijöiden kilpailukieltoajalta.

– Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa on pakollinen korvausvelvollisuus. Ruotsissa korvaus on enintään 60 prosenttia palkasta. Norjassa korvauksen tulee vastata täyttä palkkaa, Vesa Vuorenkoski Akavasta kertoo.

Työryhmä päätyi vaihtoehtoja läpikäydessään esittämään Tanskan tyyppistä mallia. Siinä on 40 prosentin korvaus, jos on enintään kuuden kuukauden mittainen kilpailukieltosopimus, ja 60 prosentin korvaus, jos se on yli kuuden kuukauden mittainen.

– Kyllä se on yleiseurooppalainen käytäntö, että lainsäädännössä nämä pyritään korvaamaan, Vuorenkoski toteaa.

Koronakriisissä lomautetut hyötyisivät uusista säännöksistä

Koronakriisin takia lomautetuille nykyiset kilpailukieltosopimukset voivat aiheuttaa vaikeuksia työllistymisessä.

– Jos koronakriisin seurauksena lomautettu työntekijä löytää lomautusaikana uuden, omaa ammattiaan vastaavan työpaikan kilpailijalta ja irtisanoutuu lomauttaneesta yrityksestä, niin häntä sitoo mahdollisen kilpailukiellon sidonnaisuusaika. Hän ei voi siis suoraan siirtyä uuteen työpaikkaan, vaikka se olisi työmarkkinoiden etu, Vesa Vuorenkoski Akavasta muistuttaa.

Vuorenkoski toivoo, että työryhmä pääsisi käsittelemään ja korjaamaan esitykseensä koronakriisin aiheuttamien lomautusten vaikutuksia kilpailukieltosopimuksiin.

Maaliskuun lopussa mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle luovuttaneessa työryhmässä oli edustajia muun muassa palkansaaja-, työnantaja- ja yrittäjäjärjestöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Luonnos hallituksen esityksestä (siirryt toiseen palveluun) on lausuntokierroksella 22. toukokuuta asti. Sen jälkeen työministeri Tuula Haatainen avustajineen alkaa linjata, mitkä työryhmän esittämät toimenpiteet lainsäädäntöön otetaan mukaan.