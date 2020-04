Rehellisiä kokemuksia etäopiskelusta: Säde Salovaara itki päiviä stressin takia, ja Julia Vajanto kamppaili houkutusten kanssa

Joillekin etäopiskelu on tuonut motivaatiota opiskeluun ja enemmän vapaa-aikaa. Toisille se taas luo stressiä ja koulutehtävät tuntuvat vievän enemmän aikaa kuin normaalisti.

Opiskelijat siirsivät työpisteensä kotiin reilut neljä viikkoa sitten. Tilanne on monille uusi, ja moni on jännittänyt, miten opiskelu kotioloissa lähtee sujumaan.

Toisilla paremmin, toisilla heikommin. Nuorisomedia Demin ja nuorisojärjestöjen tekemän kyselytutkimuksen mukaan etäopiskelu teettää osalle ongelmia, kun taas jotkut kokevat kotona opiskelun tuovan vapautta ja stressittömyyttä arkeen.

Lukion ensimmäistä vuosikurssia käyvä Säde Salovaara kokee, ettei etäopiskelu sovi hänelle lainkaan.

– En tiennyt, että kouluun voi kaivata näin paljon.

Ensimmäiset etäopiskelupäivät menivät shokissa itkien. Muutoksen tuoman stressin takia koulutehtävät jäivät tekemättä, eikä Salovaara saanut kunnolla syötyä.

– Stressaan helposti. Tehtävät ovat erilaisia, vaativampia. Koulussa saa apua, ja tehtävät tarkistetaan. Nyt ne pitää palauttaa tarkistamatta.

Kyselytutkimukseen vastanneista moni koki jaksamattomuutta, väsymystä ja ongelmia koulunkäynnissä. Keskittymisvaikeudet, mielialavaihtelut ja uniongelmat olivat myös yleisiä.

Samoja tuloksia on saatu myös Lasten ja nuorten säätiön tekemästä kyselystä (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan joka kolmas kyselyyn vastannut koki etäopiskelun tuntuvan hieman vaikealta tai erittäin vaikealta. Monen yläkoululaisen mielestä koulutehtävät vievät enemmän aikaa kuin normaalisti.

Lukion ensimmäistä lukuvuotta käyvä Salovaara on laskenut omia tavoitteita. Tärkeintä on päästä kursseista läpi.

– Nyt alkaa tuntumaan, että selviän tästä. Vaikka tämä on ihan kauheaa, kyllä tämä vielä onnistuu jotenkin.

Kotona houkuttaa puhelin ja kuusi muuta asiaa

Matkailualan opiskelija Julia Vajanto on oppinut aikatauluttamaan opiskelunsa. Muuten kotona on liian rento fiilis, sanoo Vajanto. Julia Vajanto

Kun päivät kuluvat kotona, ero vapaa-ajan ja koulun välillä hämärtyy.

Jyväskylässä matkailualaa opiskeleva Julia Vajanto kokee, että kotona on vaikea keskittyä koulutyöhön. Kotona tunnelma on liian rento, ja houkutuksia on enemmän.

– Kotona opiskelu on ahdistavampaa. Kotona on rento olo, voi vaan lösähtää sänkyyn ja katsoa elokuvia. Motivaatio on aivan erilainen koulussa kuin kotona.

Vajantoa turhauttaa, kun koneet ja yhteydet tökkivät, kun käyttäjiä on linjoilla paljon. Hän toivoo, että opettajat antaisivat selkeämpiä tehtävänantoja, vaikka opettajat saakin kiinni etäyhteyksien avulla.

Muutaman viikon aikana Vajanto on kuitenkin oppinut aikatauluttamaan omaa opiskeluaan. Pienet muutokset ovat auttaneet arjessa.

– Aikataulutan, mitä opiskelen minäkin päivänä, niin stressi ja ahdistus vähenevät.

Osa nauttii etäopiskelun tuomasta vapaudesta

Meeri Neuvonen on päättänyt nähdä etäopiskelussa myös positiivisia puolia. Kotona opiskelu on tuonut enemmän vapaa-aikaa ja aikaa myös levätä. Meeri Neuvonen

Meeri Neuvoselle etäopiskelu on tuonut hidastusta kiireiseen arkeen ja vähentänyt stressiä. Neuvonen kertoo löytäneensä etäopiskelusta myös positiivisia puolia – vaikka kouluun onkin ikävä. Lasten ja nuorten säätiön tekemän kyselyn mukaan lähes puolet yläkoululaisista kertoo ikävöivänsä takaisin koulun penkille.

Lukion ensimmäistä lukuvuotta käyvän Neuvosen arkeen on nyt jäänyt enemmän vapaa-aikaa, ja hän kertoo levänneensä aiempaa enemmän. Tavallisesti arkea kuormittavat koulun lisäksi läksyt ja harrastukset.

– Nyt täytyy tehdä enemmän hommia, jotta oikeasti oppii ja sisäistää niitä asioita, kun tehtäviä joutuu palauttamaan. Minulle tämä toimii, tykkään tehdä itsenäisesti.

Demin ja nuorisojärjestöjen tekemän kyselytutkimuksen mukaan osa nuorista on sitä mieltä, että opiskelusta on tullut helpompaa. Myös Lasten ja nuorten säätiön kyselyn mukaan kaksi kolmesta on sopeutunut etäopiskeluun melko hyvin tai erittäin hyvin.

Myös koulukiusatuille etäopetus on suuri helpotus, kun kiusaajia ei nyt tarvitse tavata lainkaan.

Luku on prosenttiosuus heistä, jotka kokevat, että korona on tuonut huolia tai ongelmia arkeen. Nettikyselyn toteutti nuortenmedia Demi yhteistyössä Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Väestöliiton, Pelastakaa Lapset ry:n ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin kanssa. Kyselyyn vastasi 2 200 nuorta ympäri maan, ja heistä reilut 1100 oli 13-19-vuotiaita. Tuomo Björksten/Yle

Opettajista uusia, pehmeämpiä puolia esiin

Meeri Neuvonen pitää tärkeänä, että osa opetuksesta tapahtuu etäyhteyden välityksellä. Esimerkiksi matikkaa on hankala opiskella täysin itsenäisesti.

Etäyhteyksissä opettajistakin on paljastunut uusi, rennompi puoli.

– Opettajatkin ovat kotona ja vähän rennompia. Tämä poikkeustila on herättänyt opettajia kyselemään, että miten menee. Siitä tulee hyvä fiilis. Ainakin opettajatkin miettivät, miten oppilaat pärjäävät.

Neuvonen suunnittelee ja aikatauluttaa koulupäivät ja kävelylenkit, mutta jättää päiviin myös myös tyhjää lepäämistä varten.

– Kuka tahansa voi oppia etäopiskelemaan. Se vaatii aikatauluttamista, rutiinien luontia ja priorisointia. Ja asennetta: eihän siitä tule mitään, jos ajattelee, ettei tästä tule mitään.

Lähteinä on käytetty sekä nuortenmedia Demin MP Korona -kyselytutkimusta, että Lasten ja nuorten säätiön Nuorten ääni -kyselyä, johon vastasi yli 1 000 yläkouluikäistä ympäri Suomea.

