Lähde Ylen mukaan opastetulle kierrokselle suljettuun museoon - Kalevalasta hullaantunut Joseph Alanen jäi suotta Gallen-Kallelan varjoon

Yle Tampereen opastetulla museokierroksella tutustutaan tällä kertaa Tampereen taidemuseon yleisömenestykseksi nousseeseen näyttelyyn, jossa esitellään tamperelaisen Joseph Alasen (1885–1920) tuotantoa.

Oppaina toimivat museolehtori Viliina Julkunen, FL Tapio Suominen ja museo-opas Eija Wallensköld.

Joseph Alanen on elinaikanaan ja sen jälkeenkin yllättävän vähälle huomiolle jäänyt taiteilija. Hänen aktiiviuransa kesti vain 1910-luvun, mutta siihen nähden tuotanto on huomattavan runsas. Alanen hallitsi useita tekniikoita ja työsti aiheita kansan elämästä historiallisiin tapahtumiin. Hänen todellinen intohimonsa oli Kalevalan kuvittaminen. Tällä saralla hän on kuitenkin jäänyt ikonisen kollegansa Akseli Gallen-Kallelan (1865-1931 ) varjoon.

Tampereen taidemuseon lähes 140 teosta käsittävässä näyttelyssä on esillä runsaasti juuri Kalevala-kuvituksia. Alasen muotokieli on tyylitellyn koristeellista ja vahvasti jugendia henkivää. Korostetun sankarillisia hahmoja taiteilija on kuvannut paikoin myös humoristisessa valossa.

Joseph Alanen: Sammon puolustus (1910–1912) Kansallisgalleria / Jenni Nurminen

Joseph Alanen oli 34-vuotias ja keskellä tuotteliainta luomiskauttaan kun hän menehtyi ympäri Eurooppaa riehuneeseen espanjantautiin vuonna 1920. Hänen teoksensa saavuttivat suurimman suosionsa vasta sata vuotta myöhemmin. On kohtalon ivaa, että näyttelyn ovet suljettiin juuri pandemian vuoksi.

Gallen-Kallelan Aino-triptyykki on kerännyt myös kritiikkiä

Tampereen taidemuseolla on parhaillaan lainassa myös tunnetuimman Kalevala-kuvittajamme, Akseli Gallen-Kallelan Aino-triptyykki. Teos esitellään Yle Tampereen opastetun kierroksen alkajaisiksi.

Gallen-Kallela maalasi Ainon tarinan kahdesti. Nyt Tampereella nähtävillä oleva teos on ensimmäinen, Pariisissa vuonna 1889 maalattu versio.

Triptyykissä nähdään kolme kohtausta Ainon tarinasta. Vasemmanpuoleisessa paneelissa Aino riuhtaisee Väinämöiseltä saamansa helmet kaulaltaan kieltäytyen kosinnasta. Keskipaneelissa Väinämöinen saa kalastaessaan oudon saaliin, jonka tunnistaa Ainoksi vasta tämän karattua veteen. Oikeanpuoleisessa paneelissa Aino kohtaa niemen edustalla kisailevat Vellamon neidot. YLE

Teos on suomalaisille rakas, mutta se ei ole säästynyt myöhemmältä kritiikiltä. Sitä on syytetty sovinistiseksi, ja huomiota on kiinnitetty myös kehysten svastika-ornamentiikkaan. Keskipaneelissa Ainon voi kuitenkin nähdä myös ilkkuvan Väinämöiselle, joka päästää arvokkaan saaliinsa epähuomiossa menemään. Hakaristi puolestaan on useiden kulttuurien tuntema aurinkosymboli, eikä natseja ollut teoksen syntyhetkellä olemassakaan.

Oppaan johdolla myös Vapriikkiin ja Muumimuseoon

