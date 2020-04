"Riisuttu versio elämästä tekee hetkeksi hyvää", sanoo kirjailija Harry Salmenniemi – korona pakottaa pysähtymään ja pohtimaan omia arvoja

Kirjailija Harry Salmenniemen olohuoneen täyttävät näinä päivinä uutisten sijaan Lego-palikat, joiden avulla mieliala pysyy korkealla. Leikkisän oloinen Salmenniemi rakentelee niillä yhdessä pienen lapsensa kanssa.

Kirjailijan teokset puolestaan tarjoilevat muille ajattelun Lego-palikoita koronakriisin keskellä.

Kirjailijoiden ajatuksia ahmitaan nyt niin, että ennätykset paukkuvat. Heitä tarvitaan. He ovat ajattelun ja yksinäisyyden ammattilaisia. Mitä sanottavaa kirjailijalla sitten on meille muille?

Jyväskyläläinen Salmenniemi on tämän hetken kehutuimpia kotimaisia kirjailijoitamme. Helsingin Sanomat hehkutti (siirryt toiseen palveluun), että miehen alkuvuonna julkaistut novellit ovat juuri nyt parasta kirjallisuuttamme. Palkintojakin löytyy, viimeisimpänä viime kuussa jaettu Jyväskylän kaupungin kulttuuripalkinto (siirryt toiseen palveluun).

Salmenniemi on julkaissut yli kymmenen vuotta kestäneellä urallaan yhdeksän teosta. Niko Mannonen / Yle

Joitakin vuosia sitten Salmenniemi siirtyi runoista novelleihin. Hänen ajatuksensa ovat samaan aikaan vähän outoja ja hyvin tunnistettavia. Synkkiä totuuksia ihmisestä ja tarkkoja havaintoja ajastamme.

Alkuvuonna julkaistu novellikokoelma Uhrisyndrooma ja muita novelleja käsittelee muun muassa sotaa, rakkautta, yksinäisyyttä ja arkea.

Keskellä koronakriisiä käytetään samoja sanoja.

Sota herättää eloon

Salmenniemi on pohtinut paljon sotaa. Uudessa teoksessaan hän purkaa sotamytologiaa. Jo ennen koronakriisiä hän ihmetteli, miksi Suomessa puhutaan niin paljon sodasta ja jotkut tuntuvat suorastaan kaipaavan sitä. Nyt huhtikuussa 2020 olemme keskellä sotaa. Virusta vastaan.

– Voi sanoa, että olemme sodassa. Maassa on poikkeustila ja näkymätön vihollinen tuntuu olevan kaikkialla.

Vaikka kukaan ei toivo sotatilaa, kirjailijan mielestä arkemme on niin tasapaksua, että jonkinlaista poikkeustilaa on tavallaan kaivattukin. Isoon kriisiin voi paeta arkea. Salmenniemi on havainnut ympärillään sodan ja erityisesti sankaruuden romantisointia jo pitkään. Nyt moni on saanut tästä poikkeustilasta uutta virtaa ja herännyt pohtimaan perustavanlaatuisia kysymyksiä: elämän arvojaan ja sitä, mistä tässä elämässä on kyse.

– Itse kukin miettii nyt millä lailla on elänyt ennen tätä ja olivatko ne hyvät erikoiskahvit niin tärkeitä. Vai olisiko pääasia kuitenkin läheiset ja oma terveys.

Kirjailijan mielestä tämä poikkeusaika pakottaa meidät pysähtymään. Niko Mannonen / Yle

Sota on kuitenkin karu tila. Se on odottelua ja pelkäämistä. Keskellä konfliktia saa pohtia, miten rauha saavutetaan.

Yksinäisyys vaatii tottumista

Koronan tuoma tauti ei katso ihmisen varallisuutta tai statusta. Mutta epätasa-arvoinen se on yksinäisyyden osalta. Monessa lapsiperheessä ei ole hetken rauhaa, ei omaa aikaa eikä tilaa, mutta moni elää nyt myös täydellisessä yksinäisyydessä.

Salmenniemi on pohtinut paljon yksinäisyyttä ammattinsakin takia. Hän näkee tässä poikkeusajassa monelle mahdollisuuden iloita siitä, että ei tarvitse olla avokonttorissa keskellä hälinää.

– Omassa ammatissani on parasta, kun voi olla täysin rauhassa ja keskittyä. Yksinäisyyden sietäminen ja omien ajatusten kanssa oleminen vaatii vain vähän tottumista.

Kirjailija on huomannut, että aluksi yksinäisyys voi olla lähes sietämätöntä, mutta pidemmän päälle rauhoittuminen on palkitsevaa.

Ei kai niitä kirjoja muuten syntyisi.

Nyt on ajattelulle tilaa

Monen arki on normaalioloissakin niin kiireistä, että ei ehdi ajatella. Korona-arki on monella perheellisellä vielä kiireisempää. Salmenniemi uskoo kuitenkin, että tämä aika myös stimuloi ajattelua uudella tavalla.

– Varmaan tässä joudutaan käymään syvissä vesissä. Pohtimaan, mihin ylipäätään maallisen aikansa haluaa käyttää.

Kirjailija uskoo, että tämä aika antaa tilaa ja suorastaan pakottaa ajattelemaan. Hän tietää kokemuksesta, että kun ajatustensa kanssa malttaa olla, ne muuttuvat valoisammiksi. Kriisin harvoja positiivisia asioita on pysähtyminen.

– Tietty riisuttu versio elämästä tekee hetkeksi aikaa hyvää.

Aikakäsitys muuttuu

Koronakevät on aika, jota tullaan aikanaan muistelemaan. Salmenniemen mielestä nämä kuukaudet vaikuttavat paljon käsitykseemme ajasta ja muokkaavat sitä. Mielekkään arjen kannalta kyse on haasteesta, joka olisi hyvä saada ratkaistua.

– Iso kysymys on, miten tehdä päivistä erilaisia. Miten päästä irti ikuisen sunnuntain tunnelmasta.

Monet rytmittävät asiat, kuten harrastukset, ovat nyt tauolla. Salmenniemi on huomannut itsekin, miten nyt täytyy yrittää järjestää selkeitä rutiineja siihen, mitä tehdään maanantaina ja mitä keskiviikkona.

Aina ei voi olla sunnuntai. Jos joka päivä on sunnuntaitunnelma, se voi viedä ilon sekä sunnuntaista että arkipäivästä.

Jyväskyläläinen Salmenniemi sai viime kuussa Jyväskylän kaupungin kulttuuripalkinnon. Niko Mannonen / Yle

Siitä ei Salmenniemen mielestä kannata olla huolissaan, että kotona istuessa elämä tuntuu välillä menevän ohi.

– Elämä menee helpommin ohi juostessa joka kissanristiäisissä.

Se on elämää, että malttaa vain olla ja arvioida uudelleen elämänsä tärkeitä juttuja. Salmenniemen mielestä ajatteleminen on kokemista merkityksellisempää.

Kirjat luetaan nyt useampaan kertaan

Harry Salmenniemi on saanut viime viikkoina ensimmäistä kertaa elämässään lukijapalautetta, että hänen kirjansa on luettu useampaan kertaan. Toinen lukukerta on saattanut olla lukijalle paljon avartavampi ja enemmän iloa tuova kuin ensimmäinen.

Ihmiset ovat nyt neljän seinän sisällä. Kirjahyllyn koko on rajallinen. Moni on tarttunut vanhoihin kirjoihinsa uudestaan. Se on kirjailijan mielestä mielenkiintoista ja palkitsevaa. Kirjan lyhyestä muutaman kuukauden elinkaaresta on puhuttu kauan.

– Tämä aika pakottaa palaamaan tietyissä kulttuurimuodoissa alkulähteille. Nyt ei juosta messuilla vaan nyt luetaan tai kuunnellaan sitä itse kirjaa.

Mutta tuleeko poikkeusaikojen jälkeen rakkauden aika? Rakkaudestakin Salmenniemi kirjoittaa. Hän näkee sen sodan vastakappaleena.

– En ole erityisen toiveikas, että kriisin jälkeen maailma on jotenkin erilainen ja parempi. Mutta kyllähän tässä ainakin itsellä alkaa olla halauksia ikävä.

Kirjailijalle on varma, että kun paikat ja tapahtumat taas aukeavat, tullaan näkemään kiivas aktiivisuuden vaihe. Me rynnimme toistemme pariin. Tilaisuudet täyttyvät ja jokainen mahdollisuus kokoontua käytetään hyväksi.

Sitä odotellessa rakennellaan Legoja, luetaan ja odotetaan uusia ajatuksia.