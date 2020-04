Suoratoistopalvelu Quibi tarjoaa katseltavaa hetkiin, joita ei enää ole – Hollywood-tähtiä vilisevä palvelu on ladattavissa myös Suomessa

Yksi vuoden odotetuimmista suoratoistopalveluista näki päivänvalon maanantaina. Kaksi vuotta työn alla ollut ja lähes kahden miljardin dollarin rahoituksen kerännyt Quibi (siirryt toiseen palveluun) ilmestyi sovelluskauppoihin ympäri maailman.

Quibi ei ole perinteinen suoratoistopalvelu, jota katsellaan television kautta. Se on puhdas puhelinsovellus, jonka kaikki sisällöt on suunniteltu samanaikaisesti sekä pysty- että vaakanäytölle. Turnstyle-videoformaatin ansiosta puhelinta kääntämällä katsoja saa erilaisen perspektiivin ohjelmaan.

Tekniikan lisäksi Quibi erottuu muista suoratoistopalveluista lyhyillä sisällöillään. Palvelun nimi tulee sanoista Quick bites, eli pikapaloja. Kaikki Quibin sisällöt ovat alle kymmenenminuuttisia. Elokuvatkin on palasteltu nopeasti nautittaviksi. Tosin se, mikä erottaa jaksoihin puretun elokuvan sarjasta, jää epäselväksi.

Näillä välipaloilla Quibi haluaa täyttää joutilaat hetket bussipysäkillä tai kahvilan kassajonossa. Nyt ongelmana vain on se, että näitä joutilaita hetkiä ei enää ole. Kukaan ei tällä hetkellä saavu baariin kymmenen minuuttia ennen ystäväänsä tai odota elokuvan alkamista täyttyvässä teatterissa.

Tästä huolimatta palvelu päätettiin julkistaa koronapandemian aikana. Uuden konseptin ympärillä on ollut niin paljon pöhinää, että yhtiö katsoi parhaaksi pitäytyä aikataulussa. Sen verran Quibi antoi periksi, että se pidensi tavallisesti kuukauden kestävän ilmaisen kokeilujakson kolmeen kuukauteen.

Riittääkö sisältö?

Quibin tarjonta koostuu tällä hetkellä viitisenkymmenestä ohjelmasta, joiden joukossa on trillereitä, komedioita, luontodokumentteja, ajankohtaisohjelmia ja tosi-tv:tä. Quibi on muun muassa herättänyt henkiin X-sukupolven piilokameraohjelma Punk’din.

Sarjojen tekijäkaartista löytyy paljon tuttuja nimiä. Quibin kelkkaan ovat hypänneet muun muassa Liam Hemsworth, Christoph Waltz, Eva Longoria, Andy Garcia, Jennifer Lopez ja Chrissy Teigen. Myöhemmin palveluun on luvattu sisältöjä muun muassa Guillermo del Torolta,Steven Soderberghilta ja Kevin Hartilta.

Koronaviruksen vuoksi näiden sisältöjen valmistuminen kuitenkin myöhästyy. Ja tästä saattaa muodostua ongelma uudelle palvelulle. Hollywood on käytännössä kiinni ja jo nyt elokuvastudiot säännöstelevät julkaisujaan. Toisin kuin Netflixillä tai Disneyllä, Quibin varasto ei pursua julkaistavaa materiaalia.

Toistaiseksi Quibilla riittää sisältöjä. Palveluun ei ole julkaistu mitään elokuvaa tai sarjaa kokonaan, vaan ensimmäisenä päivänä jokaisesta ohjelmasta löytyi kolme ensimmäistä jaksoa. Joka päivä palveluun ilmestyy uusi jakso, mikä tarkoittaa yhteensä yli kolmea tuntia uutta katsottavaa.

Quibi on luvannut, että ensimmäisen vuoden aikana sen ohjelmien määrä nousee 175:een. Tällä hetkellä palvelun katalogi kalpenee kuitenkin täysin muiden suoratoistopalveluiden tarjontaan verrattuna.

Auringonlasku avaa kauhusarjan katsottavaksi

Toistaiseksi Quibilla ei kuitenkaan ole hätää. Yhtiöllä riittää käteistä ja osaamista.

Quibin johdossa on kokenut pomokaksikko; elokuvayhtiö DreamWorksin perustaja ja Disneyn entinen studiopomo Jeffrey Katzenberg ja verkkokauppa Ebayn sekä tietokoneyhtiö HP:n entinen toimitusjohtaja Meg Whitman.

Sovelluksen ilmeestä vastaa Snapchatin tuotekehityksestä vastannut Tom Conrad, joten käytettävyys on miellyttävää.

Teknologiasivusto Protocolin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa Condrad kuvailee, miten puhelimeen keskittyminen antaa Quibille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, johon muut suoratoistopalvelut eivät helposti taivu. Tulevaisuudessa Quibin ohjelmat voivat hyödyntää katsojan puhelimen sijaintitietoja, kiihdytysantureita tai kameraa.

Yksi näitä ominaisuuksia hyödyntävä sarja on jo työn alla. Ohjaaja Steven Spielberg käsikirjoittaa Quibille kauhusarjaa, jota voi katsoa vasta auringonlaskun jälkeen. Sovellus määrittää GPS-tietojen avulla katsojan sijainnin ja sen, paistaako siellä aurinko.

Pysty vai vaaka, siinä pulma

Teknologiset kikkailut eivät kuitenkaan yksin riitä. Selvitäkseen alati kovenevassa kilpailussa Quibi tarvitsee oman House of Cardsin tai Game of Thronesin. Nykyisestä tarjonnasta sellaista ei ole vielä noussut.

Muutamalla sarjalla on tähän potentiaalia. Stranger Thingsin kaltaisilla retroviboilla kyllästetty murhamysteeri When the Streetlights Go On tai vuonna 1932 julkaistun ihmismetsästyselokuvan The Most Dangerous Game modernisointi ovat ainakin tuotantoarvoiltaan sellaisia teoksia, että niistä voi muodostua hittejä.

Muuten Quibi nojaa voimakkaasti eri tasoiseen tosi-tv:seen ja ajankohtaisohjelmiin. Tältä kantilta Quibi ei niinkään haasta Netflixiä tai muita suoratoistopalveluita vaan yhtiö kilpailee huomiosta Youtuben, TikTokin ja Twitterin kaltaisten palveluiden kanssa.

Miltä sitten Quibin käyttäminen tuntuu?

Palvelua ei ole lanseerattu Suomessa, mutta Quibi löytyy sekä Applen että Googlen sovelluskaupoista. Videon laatu ei ole aina huimaavaa, koska yhtiön palvelimet sijaitsevat kaukana Suomesta.

Muutaman päivän käytön jälkeen päällimmäisenä huomiona on sisältöjen merkitys. Turnstyle-formaatti kyllä tekee, minkä lupaa,mutta samalla se luo epätietoisuuden tunteen. Puhelinta tulee käänneltyä ja kuvasuhdetta vaihdettua aluksi jatkuvasti. Lopulta kaikki näyttää paremmalta vaakaruudulta.

