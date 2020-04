Museovirasto valitti Helsingin jättiareenasta hallinto-oikeuteen – Projektinjohtaja: 700 miljoonan hallihankeen suunnittelutyöt alkavat silti heti

Helsingin kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt Garden Helsinki -areenan vaatiman asemakaavan muutoksen.

Museovirasto on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen kaupungin keskustaan suunnitellun uuden Garden Helsinki -jättiareenan asemakaavan muutoksesta. Museovirasto vaatii hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen lainvastaisena.

Museoviraston mukaan kaavaratkaisu mahdollistaa kulttuuri-ja viherympäristön sekä maiseman kannalta ylimitoitetun uudisrakentamisen sekä alueelle huonosti soveltuvia toimintoja.

Helsingin kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt Garden Helsinki -areenaan vaatiman asemakaavan muutoksen. Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti asemakaavamuutoksen puolesta äänin 70–12.

Garden Helsinki -hankkeen projektijohtaja Ilkka Kilpimaa hämmästelee Museoviraston kovaa hyökkäystä. Kilpimaan mukaan areenan rakentamisen suunnittelutyöt käynnistetään Museoviraston valituksesta huolimatta välittömästi.

Kilpimaan mukaan ratkaisu hallinto-oikeudelta voi tulla nopeimmillaan jopa muutamassa kuukaudessa nopeutetusta käsittelyprosessista johtuen.

Hän uskoo areena-hankkeen kannalta nopeaan ja myönteiseen ratkaisuun, valituksen sisällöstä ja vähäisestä määrästä johtuen.

– Näin ollen rakentaminen voisi alkaa jo vuoden vaihteessa, Kilpimaa sanoo.

Museovirasto katsoo hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa, että hanke uhkaa Olympiarakennusten välittömässä läheisyydessä kansallisen kulttuuriperinnön arvoa ja asemaa eikä siten täytä kulttuuriympäristöä koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Viraston mukaan kaavaratkaisu ei myöskään vastaa sitä koskevassa yleiskaavassa esitettyä tarkoitusta kehittää aluetta merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto-ja kulttuurialueena

Museovirasto katsoo edellä esitetyin perustein, ettei asemakaava edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.

Areena-hanketta koskeva valitusaika päättyi maanantaina. Museoviraston jättämä valitus oli ainoa Garden Helsinki -hankkeesta Helsingin hallinto-oikeudelle jätetty valitus.

Projektijohtaja: Museoviraston valitus perusteeton

Garden Helsinki -hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 600–700 miljoonaa euroa. Areena tuo jo rakentamisvaiheessa 3000 uutta työpaikkaa ja valmistuessaan pysyviä työpaikkoja syntyisi noin 1000.

Garden Helsinki on toteutuessaan 11 000–16 000 katsojan monitoimiareena, joka olisi myös helsinkiläisen jääkiekkoseura HIFK:n uusi kotiareena.

Projektijohtaja Ilkka Kilpimaa toteaa, että Helsinki Gardenista puhutaan paljon HIFK:n hallihankkeena, mutta hänen mukaansa kyseessä on laaja kokonaisuus, joka yhdistää kaupunkilaisten elämyksiä ja arkea.

– Garden Helsinki on etenkin kulttuurin ja liikunnan keskittymä, juuri sellainen kiinteistökokonaisuus joka palvelee Eläintarhan alueen alkuperäistä käyttötarkoitusta.

Kilpimaan mukaan 2020-luvun EM- ja MM-tason suurtapahtumat vaativat palveluinfran, jota nykyisellään Helsinki ei pysty tarjoamaan.

– Tästä syystähän Olympiastadionin perusparannusta tehdään, ja tästä johtuen Garden rakennetaan.

– Toisekseen, Garden tarjoaa tilat yli 30:lle arkiliikunnan lajille, harrastajista huippu-urheilijoihin. Museoviraston perusteet ympäristöön soveltumattomuudesta ovat näin ollen perusteettomat.

Kilpimaa toteaa, että Garden Helsingin rakentaminen on myös Helsingin kaupungin tapahtumien järjestämistä suosivan ja tukevan strategian mukainen hanke.

– Tapahtumat kasvattavat kaupungin elinvoimaa, lisäävät Helsingin vetovoimaa ja tuovat työtä ja verotuloja

Helsinki Garden -areenan rakentaminen toisi 12 000 neliömetriä toimistotiloja ja saman verran asuinneliöitä sekä yli 30 lajin urheilu- ja liikuntakeskittymän. Maanpäällisen osuuden laajuudeksi on arvioitu 60 000 neliötä, ja maanalaisten tilojen puolestaan noin 97 000 neliötä.

Helsinki Garden -hankkeen suurta kokoa kuvastaa se, että esimerkiksi Musiikkitalon kokonaispinta-ala on 36 000 neliötä ja keskustakirjasto Oodin 10 000 neliötä. Uuden tapahtumakeskuksen sijainti olisi aivan keskeinen, sillä naapurissa on muun muassa Helsingin Olympiastadion.

Museovirasto ja Suomen arkkitehtiliitto (Safa) ovat vastustaneet hanketta rakennuksen suuren koon vuoksi. Lisäksi niiden mielestä monitoimiareena ei sovi miljööseen.

Garden Helsinki -hankkeen ovat siis jo hyväksyneet kaupunkiympäristölautakunta (äänin 11–2) ja kaupunginhallitus (äänin 13–2). Vastaan äänestivät vain vasemmistoliiton kaksi edustajaa.

Myös kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki on ollut hankkeen toteuttamisen kannalla. Sinnemäen mukaan on hyvä, että Helsinkiin saadaan uusi tapahtumakeskus, joka rahoitetaan yksityisellä rahalla. Sinnemäki on vakuuttanut, että kaupunkiympäristöstä ja sen arvoista pidetään huolta.

Helsinki Garden toteutuu yksityisellä rahalla.

– Rahoituksesta kerromme myöhemmin lisää kun rakentamisen lopullinen päätös saadaan tehtyä valituksen käsittelyn jälkeen, Garden Helsingin projektinjohtaja Ilkka Kilpimaa sanoo.