Berliinissä tulipalo kaupunginlinnan rakennustyömaalla

Vanhan kaupunginlinnan replikan rakennustyöt ovat olleet käynnissä pitkään, ja rakennuksen on ollut määrä avautua yleisölle myöhemmin tänä vuonna.

Berliinin kaupunginlinnan rakennustyömaalla syttyi päivällä uhkaava tulipalo, kertoo kaupungin palolaitos. Yhden ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Paikalla on noin 80 pelastuslaitoksen työntekijää. Palo on nyt saatu hallintaan.

Berliinin poliisin mukaan toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että tulipalo olisi sytytetty tahallaan, mutta palon syy tutkitaan, kun se on saatu sammutettua. Alustavan arvion mukaan palo sai alkunsa, kun kaksi tervankeitintä olivat syttyneet räjähdysmäisesti palamaan.

Palopaikka on Berliinin keskustassa, kuuluisan Unter den Linden -valtakadun varrella..

Kaupunginlinnan uudelleenrakentaminen on ollut käynnissä vuodesta 2012, ja rakennuksen on ollut määrä avautua museona ja kulttuurikeskuksena myöhemmin tänä vuonna. Rakennustöiden hinta on noussut 644 miljoonaan euroon alkuperäisen suunnitelman 552 miljoonasta.

Alkuperäinen linna toimi Saksan viimeisen keisarin Vilhelm II:n asuinpaikkana ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Weimarin tasavallan aikana linnassa oli muun muassa museotiloja.

Toisessa maailmansodassa pahoin vahingoittunut kaupunginlinna tuhottiin Itä-Saksan aikana, ja tilalle rakennettiin Itä-Saksan parlamenttitalona toiminut Tasavallan palatsi. Se puolestaan tuhottiin Saksojen yhdistymisen jälkeen 2000-luvulla.

Savu levisi Berliinin keskustan ylle. AOP

Lähteet: Reuters, AP