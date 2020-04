Kerro, jos sinulla on koronavirukseen viittaavia oireita - Yle auttaa Helsingin Sanomia keräämään dataa Oiretutkaan

Oiretutka on Helsingin Sanomien ja Futuricen kehittämä palvelu, jossa kansalaiset voivat kertoa, onko heillä koronavirustaudin (COVID-19) tyyppisiä oireita. Kansalaisten antamien tietojen perusteella pyritään selvittämään koronaviruksen leviämistä Suomessa.

Verkkokysely on suunniteltu yhteistyössä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston kanssa. Voit halutessasi osallistua kyselyyn artikkelin lopussa.

"Oiretutka heijastaa tämän hetken oireita. Kestää kuitenkin hetken aikaa, että ihmiset hakeutuvat hoitoon. Tämä täydentää tautikuvaa, joka meillä on koronaviruksesta ja muista ylähengitystien infektiosta johtuvista sairauksista", sanoo Helsingin Sanomien haastattelema Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professori Jaakko Kaprio (siirryt toiseen palveluun).

Oiretutkan keräämä data kertoo niiden ihmisten terveydestä, jotka ovat ilmoittaneet oireitaan Oiretutkaan. Helsingin Sanomat, Yle ja Oiretutkaan myös osallistuvat MTV ja Ilta-Sanomat voivat tehdä journalistisia sisältöjä datan perusteella. Yle kertoo jutuissaan selvästi, kun sen tiedot perustuvat Oiretutkasta saatuun dataan viranomaislähteiden sijaan.

– Koronatieto kiinnostaa ihmisiä nyt valtavasti. Yle haluaa olla mukana kotimaisen median yhteistyössä ja kehittämässä yhteisiä palveluita ja hankkeita. Tässä hankkeessa on paljon uutta ja kiinnostavaa alustamaista tekemistä, josta on hyötyä jatkossa. Ylelle on luonnollista tehdä yhteistyötä kaupallisen median kanssa. Yhteistyötä on tehty aiemmin mm. vaalikoneiden yhteydessä, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Jouko Jokinen.

Oiretutkaan annetut tiedot lähetetään Helsingin Sanomien palvelimelle nimettömänä. Tietoja ei pystytä yhdistämään yksittäiseen käyttäjään. Helsingin Sanomat julkaisee vastausdatan avoimena datana, jota saa käyttää tutkimukseen tai toimituksellisiin käyttötarkoituksiin. Lisää palvelun tietosuojasta voi lukea Oiretutkan yhteydessä olevasta tietosuojalausekkeesta.

