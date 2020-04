Ylen lammaslive viihdyttää koko pääsiäisen – seuraa, mitä puuhaavat Piimä, Siili ja muut villaturkit

Pääsiäisen pitkät pyhät ovat edessä ja monella on useampi vapaapäivä.

Moni joutuu viettämään pääsiäisen kotioloissa liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kotioloja varten tarvitaan viihdettä, ja tähän tarkoitukseen Yle tuo pääsiäisen lammasliven.

Katso lammaslive täältä, kuvaa voi liikuttaa tarttumalla siihen kiinni ja raahaamalla eri suuntiin:

Paljon pikkukaritsoja

Lammasliven tähtiä ovat Rymättylässä tilaa pitävän Katja Sikkan noin 150 lammasta.

Katja Sikka kasvattaa ahvenanmaanlampaita ja itäfriisiläisiä maitolampaita.

– Tällä hetkellä molemmista on myös risteytyskaritsoja, Sikka kertoo.

Lammaslivessä on luvassa varsin äänekästä sakkia, sillä karitsoja on nyt paljon. Karitsat ja niiden äidit kutsuvat toisiaan vähän väliä.

– Uuhet tunnistavat omat karitsansa äänen perusteella. Ihmiselle se on vähän vaikeampaa.

Lassi Lähteenmäki / Yle

Osa lampaista on varsinaisia superpersoonia. Katja Sikka nostaa esille muutaman.

– Lypsylampaista Puhisijan tytär Nohisija on kaikkein rohkein, se tulee ensimmäisenä lypsypöydälle. Sitten on Piimä ja sen pieni karitsa Siili. Piimää pitää aina välillä hieman lypsää tyhjäksi, sillä Siili on sen ainoa karitsa. Siksi Piimällä on panta kaulassa, että muistetaan auttaa lypsämisessä.

Aamuisin lampolasta kuuluu huutoa

Lampaiden arkea voi seurata torstai-iltapäivästä asti. Öisin tilat pimenevät.

– Jos katsoo videota aamuisin ja ihmettelee, miksi kuuluu niin kamala mekkala, niin silloin lampaat saavat aamukaurat, Katja Sikka naurahtaa.

Pikkukaritsoja lukuunottamatta lampaat pääsevät ulkoilemaan vapaasti. Niillä on oviluukku, jonka kautta ne voivat mennä ulos halutessaan.

Lassi Lähteenmäki / Yle

Näin tunnistat eri rotuiset lampaat

Katja Sikkan lampolasta löytyy siis ahvenanmaanlampaita, itäfriisiläisiä maitolampaita ja dorper-pässien kanssa risteytettyjä karitsoja.

Miten eri lampaat sitten erottaa?

– Suomalaisilla lampailla on lyhyt häntä. Niillä on myös sarvet. Pitkähäntäiset ovat siis joko itäfriisiläisiä tai risteytyksiä.

Itäfriisiläisillä on myös leveät korvat.

Risteytykset tunnistaa väristä.

– Risteytykset ovat mustavalkoisia.

Ylen lammaslive on käynnissä torstaista maanantaihin saakka.