Britannian terveysviranomaisille kerätään koronatietoa suomalaisfirman botilla – yksinkertaisen verkkokyselyn toivotaan valottavan eristäytymisen vaikutuksia

Britannian yhä kiihtyvästä koronaepidemiasta kerätään tietoa myös suomalaisvoimin rakennetulla verkkokyselyllä. Corona Help UK -nimiseen palveluun syötetyt tiedot välitetään maan terveysviranomaiselle NHS:lle. Kysely sai keskiviikkona NHS:n virallisen hyväksynnän.

Kyselyssä käytetään suomalaisyritys Leadoo Marketing Technologiesin ns. bottiteknologiaa eli verkkosivu kyselee käyttäjältä automaattisesti yksinkertaisia kysymyksiä. Botti kysyy käyttäjältä ensin postinumeron alkuosan, sitten oireista sekä eristäytymisohjeiden noudattamisesta ja liikkumisesta.

Vastaukset voivat osaltaan auttaa viranomaisia päättelemään, kuinka hyvin määräyksiä noudatetaan ja miten ne vaikuttavat.

Tavoitteena saada paljon dataa

Leadoon operatiivisen johtajan Fredrik Rönnlundin mukaan tarkoituksena oli luoda matalan kynnyksen palvelu, jolla saataisiin kerättyä nopeasti mahdollisimman paljon dataa viranomaisten käyttöön.

– Kysely toimii verkkosivulla selaimessa, jotta suuret massat, ikäihmiset mukaan lukien pystyvät käyttämään sitä, eikä sitä varten tarvitse asentaa sovellusta, Rönnlund selittää.

NHS:llä on myös oma verkkokysely, jolla se pyrkii kartoittamaan, missä ja miten Britanniassa oireillaan. Suosituksi on noussut myös King’s College -yliopiston tutkijoiden kehittämä kännykkäsovellus, jolla voi raportoida oireistaan. Sen on tarkoitus tuottaa tietoa koronavirustartunnan aiheuttamista oireista ja tunnistaa riskialueita Britanniassa.

Suomalaistekijät päätyivät mukaan somen kautta

Rönnlund kertoo, että heidän projektinsa lähti liikkeelle brittiläisen, kriisialueilla pitkään työskennelleen James Fennellin ideasta saada NHS:lle lisää dataa päätöksenteon tueksi.

Rönnlund ja hänen kollegansa, Leadoon teknologiajohtaja Jani Laakso päätyivät mukaan Fennellin Facebook-päivityksen kautta, kun hankkeeseen kaivattiin teknologia - ja markkinointiosaamista.

– Tällainenkin palvelu täytyy myydä ihmisille, sillä ilman dataa se on nollan arvoinen. Luottamus on suuressa roolissa, samoin leima NHS:n hyväksynnästä, Rönnlund sanoo.

Palvelu on ollut auki maaliskuun lopulta lähtien, ja tähän mennessä kysymyksiin on vastannut noin 80 000 käyttäjää. Kun palvelu on saanut brittien suuresti arvostaman NHS:n hyväksynnän, Rönnlund uskoo käyttäjämäärän kasvavan merkittävästi.

Rönnlundin mukaan kukaan tekijöistä ei saa hankkeesta rahallista korvausta.

Ei paikanna käyttäjiä kuin postinumeroalueen verran

Kiinan ja Singaporen tyyppisissä valtioissa pystytään seuraamaan ihmisten liikkumista tarkastikin, ja sitä kautta on jäljitetty mahdollisia koronavirustartuntoja. Eurooppalaiseen yksityisyyskäsitykseen suoran viranomaisseurannan on ainakin toistaiseksi nähty istuvan huonosti.

Britannian bottikyselykin perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä se kysele tarkkoja henkilötietoja. Mikään ei sinänsä estä käyttäjää antamasta vääriä tietoja, mutta sivuston teknologia pystyy Rönnlundin mukaan suodattamaan pois vastaukset, jotka näyttävät tulevan muualta kuin Britanniasta sekä selvästi muista poikkeavat vastaukset.

