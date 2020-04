Sinivuokot kukkivat, hyönteiset heräävät ja muuttolintujen äänet täyttävät ilman – lähetä meille kevään saapumisesta kertova kuva

Vuoden 2020 alku on ollut luvalla sanoen kummallinen. Huolestuttavia uutisia tulvii maailmalta, ja otsikoita hallitsee kuukausitolkulla yksi aihe.

Tämä juttu ei kerro siitä, vaan paljon mukavammasta asiasta: kevät tulee kovaa vauhtia.

Ilahduttavaa itsestäänselvyyttä on syytä juhlistaa. Sinäkin voi osallistua jakamalla jutun lopussa oman keväthavaintosi muille nähtäväksi.

Pohjoisessa lumi peittää vielä maata, mutta eteläisessä Suomessa kevät on hiipinyt etätyöläisen huomaamatta pitkälle. Pirkanmaalla leskenlehdet ja sinivuokot uhmasivat yöpakkasia jo maaliskuussa. Leudon talven takia muuttolinnut ovat saapuneet tavallista aikaisemmin.

Kevät on tosiaan tullut etuajassa. Tämän vahvistaa Luonto-Liitto, joka on kerännyt havaintoja kevään saapumisesta (siirryt toiseen palveluun) jo vuosikymmenien ajan.

– Kyllä kevät on keskivertoon nähden edennyt varhain, ja havaintoja on tullut runsaasti. Eteläisessä Suomessa on havaittu esimerkiksi valkovuokkoja, kimalaisia ja monia perhosia, Luonto-Liiton ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green kertoo.

Terve taas, vanha tuttu

Tällä kertaa kevään merkkeihin havahtuminen tuntuu tavallistakin ihanammalta. Ehkä se johtuu siitä, että etelässä kunnon talvi jäi tulematta. Tai sitten kyse on siitä, että juuri tällä hetkellä on tärkeää huomata, että jotkin asiat säilyvät myllerrysten keskellä ennallaan.

Puoli seitsemän -ohjelman toimittaja Regina Rask kiteytti tämän hienosti puutarhanhoitoa käsittelevässä blogikirjoituksessaan: “Kun maailma on muuttunut oudoksi ja ennustamattomaksi, pöydänlaidallani on ainakin yksi pussillinen toivoa ja tulevaisuudenuskoa. Luonnon kiertokulku on kaunis ja vääjäämätön, turvallinen.”

Miten luonnon herääminen tai muut kevään merkit näkyvät sinun kotikulmillasi? Lähetä kuva ja kerro, mitä ajatuksia kevät sinussa herättää.