Koronaepidemia ehti ensimmäiseksi Länsi-Lapin matkailupitäjiin – Kittilä kaipaa lisää maskeja ja suojatakkeja

Ylläksellä lasketeltiin vielä maaliskuun puolivälissä. Nyt keskukset on suljettu, mutta matkailua pidetään yhtenä merkittävänä syynä Kolarin ja Kittilän epidemiaan. Mia Sivula / Yle

Kittilässä ja Kolarissa tartuntojen määrä on viime päivinä ollut selvässä kasvussa.

Kittilässä ja Kolarissa voidaan Lapin sairaanhoitopiirin mukaan puhua jo koronaepidemiasta. Kittilässä tapauksia on keskiviikkona saatujen tietojen mukaan 23 ja Kolarissa 13. Määrät ovat viime viikosta tuplaantuneet. Lapin sairaanhoitopiirin tartuntapauksista noin kaksi kolmannesta on näissä kahdessa kunnassa.

Sekä Kittilän että Kolarin terveydenhuollossa tilanne on tällä hetkellä kaikesta huolimatta varsin rauhallinen. Epidemiaan on kunnissa valmistauduttu mahdollisimman hyvin ja toistaiseksi ongelmia ei ole ollut.

– Hyvin on sujunut toistaiseksi, luonnehtii Kittilän johtava lääkäri Heidi Tanninen.

Kittilässä on varauduttu lisäämään potilaspaikkoja tavallisesta 30:stä 36–38:aan. Mahdollisesti tarvittavia lisätiloja on katsottu valmiiksi ja tällä hetkellä henkilöstöäkin on riittävästi.

Henkilöstön riittävyys huolettaa

Kittilässä lisäkäsiä on saatu muun muassa sosiaali- ja terveystoimen muista toiminnoista, joissa työt ovat vähentyneet. Sisäisillä siirroilla on saatu väkeä esimerkiksi tartuntaketjujen jäljitykseen ja näytteenottoon.

Henkilöstön riittävyys voi kuitenkin joutua jatkossa koetukselle, jos iso joukko työntekijöistä sairastuu yhtä aikaa.

– Sairaanhoitajia ja lähihoitajia ei ole kauhean helppo saada tilalle. Todennäköisesti ensimmäisenä tulee pula sairaanhoitajista, sanoo johtava lääkäri Heidi Tanninen Kittilästä.

Kittilän koronapotilaista suurin osa potee tautia kotonaan, mutta osa tarvitsee sairaalahoitoa. Sitä annetaan joko Kittilän terveyskeskuksessa tai Lapin keskussairaalassa.

Kittilässä suojavarusteita on niukasti

Kittilässä on huoli myös suojavarusteiden riittävyydestä.

– Varmaan kriittisin on maskien eli kirurgisten nenä-suusuojusten riittävyys. Meillä ei ole isoja varastoja ja maskeja saadaan aika vähän kerralla hankittua. Myös suojatakeista monessa paikassa ollut pulaa eikä niitäkään ole meillä suuria määriä, Heidi Tanninen sanoo.

Kittiläänkin siis odotetaan malttamattomasti lisää suojavarusteita.

– Sairaanhoitopiirihän on luvannut, että Huoltovarmuuskeskuksesta (siirryt toiseen palveluun) tulevia maskeja sitten jaetaan kuntiin. Toivon mukaan näin tapahtuu seuraavina viikkoina.

Kolarissa suuri osa tekee pääosin etätyötä

Kolarissa suojavarusteiden sen sijaan arvioidaan riittävän. Johtavan lääkärin Ulla Ylläsjärven mukaan suojavarusteiden tarvetta vähentää osaltaan se, että Kolarin terveydenhuollossa tehdään nyt mahdollisimman paljon etätyötä.

Etätyöllä pyritään tietysti myös estämään tartunnan leviämistä ja työntekijöiden sairastumista samaan aikaan. Näin yritetään turvata terveydenhuoltohenkilöstön riittävyys.

– Meillä on yksi päivystävä yksikkö terveyskeskuksessa, ja me muut, lääkärit ja avosairaanhoito, teemme pääasiassa töitä etänä. Ajatuksena siis on, että jos terveyskeskuksessa paikalla olevat sairastuvat, täältä etäältä siirrytään reservistä sinne töihin.

Kolarissa myös näytteidenotto on järjestetty ulkotiloihin, jotta tartuntavaara olisi mahdollisimman pieni.

Kolarissakin valtaosa potilaista sairastaa kotona, mutta osalla oireet ovat sen verran hankalia, että sairaalahoito on tarpeen. Kolarin potilaita ei ole hoidossa terveyskeskuksessa, vaan heitä hoidetaan Lapin keskussairaalassa.

Ensitartunnat kytkeytyvät hiihtokeskuselämään

Kittilän ja Kolarin tartunnoilla on yhteys matkailuun ja hiihtokeskuksiin. Kolarissa tartuntaketjujen alku näyttää johtavan hiihtokeskuksen ruokailutilanteisiin ja päiväaikaiseen harrastustoimintaan. Kittilässä yhdistävänä tekijänä on Levi ja after ski.

– Kyllä vaikuttaa siltä, että ensimmäiset tapaukset ovat liittyneet vahvasti Levin alueen matkailuun ja iltaelämään. Sieltä on päässyt tartuntoja leviämään ja sitten ne ovat levinneet muuallekin kuntaan, sanoo Heidi Tanninen.

Lapin matkailupitäjät ovat siis joutuneet ottamaan koronan vastaan ensimmäisinä, ennen maakunnan muita seutuja, mutta urheasti siitäkin yritetään löytää jotain hyvääkin.

– Yritetään ajatella sitä sillä tavalla positiivisesti, että ehkäpä tämä epidemia on sitten Kittilässä myös ohi vähän aiemmin kuin muualla, Heidi Tanninen toivoo.

