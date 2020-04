Skanska on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Olympiastadionilla tapahtuneista uhkailuepäilyistä

Viime viikolla Ylen MOT-ohjelmassa esilletuodut epäkohdat Olympiastadionin remonttityömaalla ovat johtaneet rikosilmoitukseen. Skanska on ryhtynyt toimiin myös muiden ohjelmassa esiintuotujen epäkohtien korjaamiseksi.

Ylen MOT-ohjelma kertoi viime viikolla Olympiastadionin remonttityömaalla havaituista epäkohdista.

Skanska on nyt tehnyt poliisille tutkintapyynnön ohjelmassa esitetyistä uhkailuepäilyistä. Ohjelmassa kerrottiin, kuinka uhkailu on johtanut jopa tappouhkaukseen, kun työntekijä on lähtenyt hakemaan apua.

Lisäksi Skanska on lakkauttanut yhden alihankkijayrityksen työskentelyoikeuden työmaalla epäselvyyksien johdosta. Kaksi yritystä on myös asetettu ostokieltoon lisäselvitysten ajaksi.

– Olemme erittäin pettyneitä ja pahoillamme, että alihankkijoidemme työntekijät ovat kohdanneet epäasiallista kohtelua Skanskan työmaalla. Toiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää, joten olemme lähteneet puuttumaan tilanteeseen niillä keinoilla, joita pääurakoitsijalla tilanteessa on, Skanskan työsuhdepäällikkö Anu Aspiala sanoo Skanskan tiedotteessa.

Skanska pohtii, voiko yhteistyö jatkua

Skanskan mukaan alihankintayritysten asettaminen ostokieltoon tarkoittaa, että näiltä yrityksiltä ei saa toistaiseksi tehdä jatkotilauksia.

– Kun selvitystoimet valmistuvat, teemme päätöksiä siitä, voiko yhteistyö näiden yritysten kanssa jatkua missään muodossa, Aspiala sanoo.

Skanskan mukaan se edellyttää kaikilta alihankkijoiltaan lainsäädännön, työehtosopimusten ja Skanskan alihankkijoille tarkoitetun eettisen ohjeiston noudattamista.

Perehdytystä parannetaan

Tiedotteessa Skanska kertoo lisäksi tarkentavansa työntekijöiden perehdyttämistä työmaalle jatkossa.

MOT:n jutussa kävi ilmi, että perehdyttäminen on tapahtunut välillä niin, että työntekijät eivät ole ymmärtäneet kieltä, jolla se on tehty.

Nyt Olympiastadionin työmaan työntekijöille on jaettu Skanskan mukaan suomen- ja englanninkielinen kirje, jossa kerrotaan työnantajan lakisääteisistä velvoitteista ja pyydetään ja kannustetaan olemaan Skanskan työsuhdepäällikköön yhteydessä, mikäli heille ei ole maksettu lakisääteisiä palkkoja, tai mikäli heitä on kohdeltu epäasiallisesti.

Sama kirje on nähtävillä työmaan sosiaalitiloissa.

– Tulemme käännättämään kirjeen myös muille keskeisille alihankkijoiden työntekijöiden käyttämille kielille, Aspiala kertoo.

Skanska haluaa puhua suoraan työntekijöiden kanssa

Skanska kertoo pyrkivänsä tavoittamaan myös kaikki MOT-ohjelmassa puhuneet työntekijät.

– Pyrimme tavoittamaan ohjelmassa haastatellut alihankkijoiden työntekijät henkilökohtaisesti heidän tilanteensa läpikäymiseksi. Alihankkijoidemme työntekijöiden palkkatietojen läpikäynti henkilötasolla edellyttää kunkin henkilön suostumusta, koska kyse on henkilötiedoista. Asiassa on edettävä henkilötietoja suojaavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, Aspiala sanoo.

Skanska edellyttää jokaiselta alihankkijalta sitoutumista eettiseen ohjeistukseensa.

Olympiastadionin työmaalle on perehdytetty noin 5 500 työntekijää vuosina 2017–2020.

Hankkeessa on toiminut Skanskaan nähden suorassa sopimussuhteessa noin 280–300 alihankkijaa ja tavarantoimittajaa.

Lisäksi hankkeella on tilaajaan eli Helsingin kaupunkiin sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoitaan. Skanskalla on erilaiset velvoitteet suhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja sivu-urakoitsijoihin.

Työt Olympiastadionin työmaalla etenevät Skanskan mukaan tällä erää aikataulun mukaisesti.