Lentokapteenilta tukea läksyihin – Finnairin lomautetut työntekijät tarjoavat koululaisille apua netissä

Finnairilta lomautetut työntekijät tarjoavat netissä koululaisille apua läksyjen teossa. Lentävä läksyapu -chatissa koululaisia auttavat yli 40 vapaaehtoiseksi ilmoittautunutta Finnairin työntekijää.

Vapaaehtoiset ovat monenlaisista koulutustaustoista, ja apua läksyihin voikin saada esimerkiksi lentokapteenilta tai matkustamohenkilökunnalta.

– Jos lapsella on ollut esimerkiksi motivaatio läksyjen tekemiseen kateissa, voi olla hyödyllistä, että vapaaehtoiset myös muistuttavat, minkä takia kannattaa opiskella matematiikkaa tai kieliä, sanoo Suojellaan lapsia -yhdistyksen yhteiskuntasuhde- ja vaikuttamistyön johtaja ja erityisasiantuntija Hanna-Leena Laitinen.

Maksuttoman Lentävän läksytuen järjestää Suojellaan lapsia ry yhteistyössä Zoturi oy:n sekä Finnairin kanssa.

Laitinen sanoo, että poikkeusolot asettavat perheille ja vanhemmille suuria vaatimuksia.

– Poikkeustilanteesta johtuen oppiminen voi olla lapsille haastavaa, ja kaikki tuki on tarpeen. Nähtiin, että jos pystytään tässä yhdessä lapsiperheitä auttamaan, se on parasta ennaltaehkäisyä.

Kaikki vapaaehtoiset ovat sitoutuneet olemaan läksyapuna koko kevään.

Turvallinen aikuinen on netissäkin tärkeä

Chat on auki maanantaista torstaihin kello 16–18. Chat avautui alkuviikosta Vantaalla, mutta suuren kysynnän vuoksi palvelua on ryhdytty tarjoamaan myös Espoossa, Kouvolassa, Varkaudessa, Savonlinnan seudulla, Kainuussa ja Päijät-Hämeen kunnissa.

Vapaaehtoisille on koulutettu verkkoauttamisen perusteet. He voivat myös olla yhteydessä toisiinsa, jos heille tulevat kysymykset ovat haastavia.

– Koulutuksessa vapaaehtoisia opastetaan netin turvallisesta käytöstä, jotta he voivat opastaa lapsia toimimaan turvallisesti netissä. On tärkeää, että netissä on tavoitettavissa turvallisia aikuisia.

Laitinen sanoo, että nettikeskustelun aikoja on mahdollista laajentaa myöhemmin.

Hän muistuttaa, että chat-sivuilla on myös muuta keskusteluapua ja materiaalia lapsille, nuorille ja huoltajille.