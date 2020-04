Herätys: SDP nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi, Ranskassa vakavasti sairaita kehotetaan potemaan kotona, pääsiäinen muuttaa arkea

Pääministeri Sanna Marin on sosialidemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja. Marin saapui eilen Säätytalolle kehysriiheen.

Perussuomalaiset ja SDP lähes tasoissa

SDP on nostanut suosiotaan koronakriisin keskellä lähes kolmella prosenttiyksiköllä. Perussuomalaiset on edelleen Suomen suosituin puolue, mutta eroa hopealle kirineeseen pääministeripuolueeseen on enää 0,4 prosenttiyksikköä. Maaliskuun kannatusmittauksessa kolmantena tulee kokoomus ja neljäntenä keskusta.

Ranskassa kehotetaan vakavasti sairaita potemaan kotona

Place Vendôme - aukio Pariisissa on hiljentynyt täysin, kun sekä turistit että ranskalaiset pysyvät kotonaan. AOP

Suomalainen Annika Lähdeniemi yritti turhaan saada 81-vuotiasta, heikkokuntoista ystäväänsä sairaalaan. Vanha rouva passitettiin kuitenkin sairastamaan kotona, särkylääkkeen voimalla. Pariisilaisrouvan tapaus ei ikävä kyllä ole ainoa laatuaan, sillä sairaaloiden teho-osastot ovat pahasti ruuhkautuneet ja vain kaikkein heikkokuntoisimmat otetaan hoitoon.

Yrittäjät ovat tottuneet pärjäämään omillaan

Yrittäjä Tarja Joro kasteli kukkia Kukkashop Rosassa. Vanhassa Raumassa sijaitsevassa liikkeessä asiakasmäärät ovat koronaepidemian takia vähentyneet puoleen. Rami Koivula / Yle

Raumalainen yrittäjä Tarja Joro kertoo, että viimeiset kuukaudet ovat olleet ennennäkemättömiä. Hän myöntää, että yrittäjät ovat tottuneet pärjäämään omillaan ja kynnys avun pyytämiseen on korkea. Suomen Yrittäjät ry:n mikkeliläinen varapuheenjohtaja Nina Rasola peräänkuuluttaa avoimuutta ja puhumista. Yksin ei saa jäädä asioitaan murehtimaan.

Pääsiäinen muuttaa arkea entisestään

Helsingin Käpylässä virvottiin perinteiseen tapaan vuonna 2017. Sini Liimatainen / Yle

Vaikka Suomi elää jo koronatilanteen vuoksi poikkeusoloissa, tuo pääsiäinen vielä jonkin verran lisää muutoksia esimerkiksi liikenteeseen ja aukioloaikoihin. Esimerkiksi pääväylien sijaan ryntäystä odotetaan nyt ulkoilupaikkoihin.

Sää viilenee koko maassa

Seuraava sadealue liikkuu maan yli torstaiyön aikana. Lapissa sataa ajoittain lunta tai räntää, etelämpänä tulee paikoin vettä tai räntää. Matalapaineen jälkipuolella virtaus kääntyy pohjoiseen, ja sää viilenee koko maassa. Lapissa tuuli on yöllä puuskissa voimakasta.

