Pankin pitkäaikainen työntekijä tunnusti kavaltaneensa lähes miljoonan pankin kassalippaista

Pankin pitkäaikaista työntekijää syytetään Pirkanmaan käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta. Nordean työntekijän epäillään vieneen pankilta kymmenen vuoden kuluessa Tampereella yli 800 000 euroa.

Tuomioesityksen mukaan nainen on anastanut työtehtävistään johtuen hallussaan olleita Nordea Bank Oyj:n ja sen edeltäjäpankkien varoja yhteensä 805 251 euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomioesityksen mukaan työntekijä on ottanut käteistä rahaa pankin kassalippaasta ja pyytänyt muita pankkitoimihenkilöitä tekemään näillä varoilla käteispanoja läheistensä pankkitileille tai on tehnyt itse käyttämästään kassasta käteistalletuksia omille tai läheistensä pankkitileille pankin varoista.

Epäillyt rikokset tapahtuivat 2008–2018 Tampereella.

Kavalluksen kohteena on ollut syyttäjän mukaan suuri määrä varoja. Rikos on tehty suunnitelmallisesti pitkän ajan kuluessa tehdyillä anastuksilla, joita on peitetty väärillä kirjauksilla ja kohdentamisilla pankin sisäisissä kassajärjestelmissä.

Naiselle vaaditaan noin kahden vuoden vankeutta.

Läheisiä syytetään törkeästä rahanpesusta tai tuottamuksellisesta rahanpesusta. Läheisille vaaditaan sakkoja tai ehdollista vankeutta.

Vastaajat tunnustavat epäillyt rikokset ja ovat suostuneet asian käsittelyyn tunnustamisoikeudenkäynnissä.

Tuomio asiasta tulee huhtikuun lopussa.