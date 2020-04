Yhdysvalloissa mustia kuolee koronavirukseen suhteessa paljon enemmän kuin valkoihoisia, taustalla monta syytä etätöiden vähyydestä terveysvakuutuksen puutteisiin

Koronavirukseen kuolee Yhdysvalloissa jo selvästi enemmän ihmisiä kuin missään muualla. Mutta tilastoissa näkyy hälyttävä erikoisuus: maan mustaihoisen väestön parissa uhreja on vielä selvästi enemmän.

Miljoonakaupunki Chicagossa kuolonuhreista 72 prosenttia on mustia, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain kolmannes. Illinois'n osavaltiossa kuolonuhreista 43 prosenttia on mustia. Mutta väestöstä heitä on vain 15 prosenttia. Lousianassa 70 prosenttia kuolonuhreista on mustia, mutta vain kolmannes väestöstä.

Ja niin edelleen.

Etninen tausta on vaikuttanut aiemminkin

Yksi pahoista epidemian kohteista on Milwaukeen kaupunki. Jo ennen koronaepidemiaa se, että olet musta, tiesi keskimäärin 14 vuotta lyhyempää elinaikaa.

Mustan väestön keskimääräiset ansiot ovat noin puolet valkoisten ansioista.

Tannen Maury / EPA

Milwaukeen piirikunnassa väestöstä mustia (siirryt toiseen palveluun) on 21 prosenttia. Silti viruksen kuolonuhreista mustia on 81 prosenttia. 600 000 ihmisen kaupungissa tartuntoja on 945 ja kuolonuhreja 27.

Epidemiologi Camara Jones sanoo, (siirryt toiseen palveluun) että koronaepidemia on tehnyt näkyväksi välinpitämättömyyden ja laiminlyönnit, jotka ovat kohdistuneet Milwaukeen mustaan väestönosaan.

Mustia testataan selvästi laiskemmin – ja moni musta, selvistä oireista kärsinyt kaupungin asukas on kertonut, että terveysasemilla heidät patistetaan kotiin ja kehotetaan ottamaan ”jotain lääkettä”, jos oireet pahenevat.

Lähti valkoisista, iski mustiin

Milwaukeessa on onnistuttu jäljittämään koronaviruksen ilmestyminen kaupunkiin. Ensimmäiset tautitapaukset pulpahtivat esiin kaupungin vauraissa kortteleissa ja asuinalueilla, mutta levisivät sieltä nopeasti mustien asuttamiin kaupunginosiin.

Alussa puhuttiin ”Kiina-viruksesta”, joka tulee ulkomailta. Niinpä monet, jotka eivät olleet käyneet missään ulkomailla, eivät välittäneet varoituksista ja jatkoivat elämää entiseen tapaan. Näin virus levisi nopeasti.

Ei mahdollisuutta etätöihin

Yhdysvaltain terveydenhuollon asiantuntijoille vastaus siihen, miksi virus leviää mustassa väestönosassa niin tehokkaasti, on ilmeinen.

Ensinnäkin, mustat työskentelevät usein suorittavassa portaassa, bussikuskein, rakennustyöntekijöinä ja niin edelleen. He eivät pysty eristäytymään kotiinsa etätöihin, kuten monet valkoiset valkokaulustyöläiset.

Heillä ei ole useinkaan mahdollisuutta ajella ilmastoiduilla autoilla, monet joutuvat pakkautumaan ahtaisiin busseihin mennäkseen töihin tai ostoksille.

Monilla mustilla ei ole myöskään kunnollista sairausvakuutusta, mikä vaikuttaa suoraan mahdollisuuteen saada kunnollista hoitoa.

Lisäksi tieto levisi hitaasti, ja ensi alkuun sosiaalisessa mediassa kiersi valeuutinen, jonka mukaan musta väestö olisi immuuni virukselle.

Muut sairaudet altistavat myös koronavirukselle

Arline Geronimus, julkisen terveydenhuollon professori Michiganin yliopistosta, nostaa New York Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) esiin vielä yhden syyn. Hän sanoo, että musta väestönosa kärsii muuta väestöä enemmän stressistä, joka pohjautuu rasismiin.

Myös rankka työ ja haastavat kotiolot sekä unen puute lisäävät stressiä. Ja stressi vähentää vastustuskyä, Geronimus muistuttaa.

Lisäksi ylipaino, diabetes, verenpaine ja muut sydänsairaudet ovat mustalla väestöllä yleisempiä. Nekin ovat koronatartunnoissa riskitekijöitä.

Presidentti Donald Trump lupasi, että liittovaltion viranomaiset työstävät parhaillaan tilastoja, jotta asiaan saataisiin enemmän selvyyttä.

Tilastojen informaatioarvoa koko Yhdysvaltain tasolla heikentää se, että monet pahiten koronaepidemian koettelemista osavaltioista, kuten Kalifornia, New York tai Washington eivät erittele koronapotilaita etnisen taustan mukaan.