Potilasmäärien kasvaessa Ranskassa pohditaan, kuka on oikeutettu tehohoitoon – yksin asuvien vanhusten tilanne huolestuttaa

Suur-Pariisin alueella asuva Annika Lähdeniemi on pitänyt koronaepidemian aikaan päivittäin yhteyttä 81-vuotiaaseen ystäväänsä. Yhtäkkiä yksin asuva vanha rouva ei kuitenkaan enää vastannut puheluihin eikä tekstiviesteihin.

Projektipäällikkönä Pariisissa työskentelevä Lähdeniemi huolestui ja päätti mennä naapurikaupungissa asuvan vanhuksen asunnolle tarkistamaan tilanteen.

– Pääsin sisälle omalla avaimella ja löysin vanhuksen hyvin väsyneenä ja huonokuntoisena sängystään. Hänellä oli korkea kuume ja paha nestehukka ripulin takia, Lähdeniemi kertoo puhelimitse.

Lähdeniemi yritti saada ystävälleen apua, mutta se osoittautui hankalaksi. Puhelimitse tavoitettu lääkäri epäili oireiden syyksi koronavirusta, mutta neuvoi vanhusta sairastamaan kotona. Hoidoksi määrättiin särkylääke parasetamolia ja ravintoliuosta.

Iäkkäästä rouvasta huolehtiminen jäi kokonaan Lähdeniemen kontolle. Hommaa riitti, sillä huonokuntoinen nainen ei jaksanut nousta sängystä omin avuin edes vessaan, saati lähteä hankkimaan tarvitsemiaan lääkkeitä tai ruokaa.

– Ymmärrän, että olemme kriisissä ja terveydenhuollon resurssit ovat tiukilla. Mielestäni 81-vuotias ja kovassa kuumeessa pitkään ollut vanhus olisi kuitenkin ehdottomasti tarvinnut sairaalahoitoa, Lähdeniemi sanoo.

Ambulanssilla vei sairaalaan, mutta toipuminen on epävarmaa

Yli viikon sairastamisen ja useiden hätänumeropuheluiden jälkeen vanhuksen kotiin lähetettiin vihdoin ambulanssi. Siinä vaiheessa rouvan kunto oli jo erittäin huono ja hengittäminen vaikeaa.

Asunnolle tullut ensihoitaja mittasi naisen sormesta veren happisaturaation ja sanoi huolestuneesti.

– Hoitaja totesi, että rouvalla on kaikki arvot aivan päin honkia ja nyt pitää päästä äkkiä sairaalaan.

Tällä hetkellä rouva on pariisilaisessa sairaalassa ja hänellä on diagnosoitu COVID-19-tartunta. Nainen saa paljon lisähappea ja antibiootteja keuhkokuumeen estämiseksi. Hengitys on vaikeaa, sydämen rytmi on normaalia korkeampi ja naisella on rytmihäiriöitä.

– Hänen tilansa on nyt vakaa, mutta parantuminen on epävarmaa. Toivotaan parasta, Lähdeniemi huokaa.

Osastopaikkoja ei riitä kaikille tarvitseville

Pariisilaisvanhuksen tapaus ei ole ainoa laatuaan, vaan monien riskiryhmiin kuuluvien arvellaan jääneen koronavirusepidemian aikaan ilman täyspainoista hoitoa.

Sairaaloiden teho-osastot ovat ruuhkautuneet pahasti etenkin Suur-Pariisin alueella ja Koillis-Ranskassa. Ylikuormituksen takia ainoastaan kaikkein huonokuntoisimmat ihmiset otetaan osastohoitoon ja muita kehotetaan sairastamaan kotona.

– Koronaviruspandemia on uhka etenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille: köyhille, iäkkäille ja yksin asuville, sanoo Pariisin pohjoispuolella sijaitsevan Gennevilliersin esikaupungin vanhuspalveluista vastaava Laurence Thuillier Ylelle puhelimitse.

Vanhukset ovat koronaviruksen riskiryhmää, sillä COVID-19-tartunta aiheuttaa ikääntyville ihmisille useammin vakavia oireita.

– Terveydenhoitohenkilöstö on koronavirustaistelun etulinjassa, mutta me olemme heti heidän takanaan. Yritämme tavoittaa yksin asuvat ihmiset ja soittaa heille kerran päivässä tarkistaaksemme tilanteen, Thuillier kuvailee vanhuspalveluiden työtä.

Eri kaupungeilla on kuitenkin erilaisia käytäntöjä ja hoidon saaminen riippuu myös omaisten tai omalääkärin aktiivisuudesta.

Kuolleita on Ranskassa jo yli kymmenentuhatta

COVID-19-tautiin on kuollut Ranskassa jo yli kymmenentuhatta ihmistä. Virallisissa luvuissa on mukana ainoastaan virukseen sairaaloissa ja vanhainkodeissa menehtyneet ihmiset.

Koronavirukseen kotona kuolleiden määrästä ole vielä tietoa, mutta tapauksia pelätään olevan paljon. Esimerkiksi Suur-Pariisin alueella toimivat hautajaisyritykset ovat ylityöllistettyjä, ja heidän asiakkainaan on paljon kotonaan kuolleiden vanhusten omaisia.

Viranomaiset ovat Ranskassa vakuuttaneet, että resurssipulasta huolimatta kaikki potilaat saavat tarvitsemansa hoidon. Useat lääkärit ja hoitajat ovat kuitenkin kertoneet, että he ovat joutuneet tekemään vaikeita valintoja tehohoitopaikkojen jakamisen suhteen.

Maaliskuussa perustettu Corona Victimes -niminen yhdistys syyttää nyt Ranskan valtiota vanhusten hoitamatta jättämisestä. Koronavirukseen sairastuneiden ja uhrien omaisten perustaman yhdistys on jättänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen kanteen, jossa se vaatii Ranskan valtiota selkeyttämään linjaansa riskiryhmien hoidon suhteen.

”Mietin, olisinko voinut tehdä jotain toisin”

81-vuotiasta pariisilaisnaista hoitanut Annika Lähdeniemi odottaa tietoja ystävänsä terveydentilasta. Itse hän pysyy nyt kotona, sillä epäilee saaneensa vanhusta hoitaessaan koronavirustartunnan.

Asiaa ei ole testattu, mutta Lähdeniemellä on koronavirukselle tyypilliset oireet eli pahoinvointia ja kuumetta.

– Minua ohjeistettiin käyttämään suojamaskia vanhuksen luona käydessäni, mutta ne loppuivat Pariisista jo monia viikkoja sitten. Pesin kyllä hysteerisesti käsiäni, mutta se ei ilmeisesti riittänyt, Lähdeniemi sanoo.

Hän kertoo olevansa edelleen järkyttynyt ystävänsä kohtalosta ja miettivänsä, miksei apua ollut aikaisemmin tai helpommin saatavilla.

– Mietin, olisinko voinut tehdä jotain toisin. Kukaan ei kuitenkaan ottanut vanhuksesta vastuuta, vaikka ilmoitin tilanteesta kaikille mahdollisille tahoille. Sain taistella saadakseni hänelle edes jotain hoitoa, Lähdeniemi sanoo.

