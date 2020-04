Yrittäjät eivät ota helpolla apua vastaan – "Tämä koskettaa kaikkia, oljenkorsiin pitää tarttua"

Raumalaisella Tarja Jorolla on yrittäjävuosia takana runsaat 20. Yrittäjä on kokenut ylä- ja alamäkiä, mutta viimeiset kuukaudet ovat olleet ennennäkemättömiä.

Kukkashop Rosassa Vanhassa Raumassa asiakasmäärät ovat koronaepidemian takia vähentyneet puoleen. Joro on myös joutunut laittamaan työntekijänsä palkattomalle vapaalle.

– Lomauttaminen ei tunnu hyvältä, eikä sitä tehdä heppoisin perustein. Haluan kuitenkin turvata tulevaisuuden hänellekin. Toivon, että työntekijällä on työpaikka, johon palata toivottavasti nopeastikin.

Liikkeenharjoittajana hän tunnistaa henkisen vaikeuden taipua hakemaan muiden apua.

– Aina ajatellaan, että yrittäjät ovat voimakkaita ja selviävät mistä vain. Ainakin jotkut yrittäjät pitävät häpeällisenä sitä, jos joutuu hakemaan ruokakassin tai työttömyyskorvausta.

Rauman seudulla ruoka-avustusta jakaa muun muassa Rauman Seudun Katulähetys ry. Toiminnanjohtaja Janne Rantalakertoo, että ruokakasseja meni vuosi sitten viikossa 300, mutta nyt niitä menee 500. Hänen mukaansa ruoka-avulla on yhä turhaan negatiivinen leima.

Rauman seudun katulähetyksen Janne Rantala painottaa, että apu pitää ottaa vastaan. Kenenkään ei pidä myydä omaisuuttaan tai ottaa pikavippejä. Rami Koivula / Yle

– Ruoka-apu on ymmärretty väärin. Jo pitkään on tiedetty, että hakijoissa on ihmisiä eri yhteiskuntaryhmistä. Avun hakemisen kynnys pitää saada matalaksi ja ihmiset pitää saada ottamaan apua vastaan.

Yritysten tilanne on huolestuttava ja tilanteesta tuskastuneet yrittäjät etsivät neuvoja selviämiseen. Rauman Yrittäjien toiminnanjohtaja Sari Pettersson kertoo, että yrittäjät miettivät aina ensin työntekijöitään ja yritystään, vasta viimeksi itseään.

– Yritämme muistuttaa, että myös itsestä tulee pitää huolta. Tilanne on haastava, vaikea ja usein surullinen. Meille tulee hyvin hätääntyneitä puheluita.

Rauman Yrittäjien toiminnanjohtaja Sari Pettersson kertoo, että aluksi yhteydenottoja tuli paljon kivijalkakauppiailta. Nyt soittelevat monet ravintoloitsijat. Rami Koivula / Yle

Pettersson allekirjoittaa väitteen, että yrittäjien kynnys pyytää apua on korkea.

– Useassa suhteessa yrittäjä on hyvällä tavalla jääräpää, mutta nyt pitäisi ottaa nöyrästi apua vastaan. Kaikki ovat kuitenkin aivan uuden tilanteen edessä.

Yrittäjien Nina Rasola: ”Yrittäjyyttä joutuu hoitamaan eri tavalla”

Koronaviruksen vaikutukset ovat pitkälti samanlaiset kaikkialla Suomessa. Suomen Yrittäjät ry:n mikkeliläinen varapuheenjohtaja Nina Rasola kertoo kuitenkin, että eri kunnissa suhtautuminen yrittäjiin vaihtelee suuresti.

– Osa kunnista on tehnyt tosi nopeita päätöksiä kaiken suhteen. Monissa kunnissa ollaan yrittäjien turvana ja autetaan kaikenlaisten asioiden hoitamisessa. Toisissa kunnissa taas odotellaan vielä jotain, ihme kyllä.

Rasola kertoo, että apua esimerkiksi tukien hakemiseen on tarjolla runsaasti. Apua on myös käytetty: ely-keskuksiin on tällä viikolla saapunut lähemmäs 10 000 tukihakemusta ja Business Finlandiin noin 16 000. Ely-keskuksissa hakemuksia ei ole käsitelty vielä juuri ollenkaan, Business Finland on tehnyt päätöksiä noin 3 000.

– Moni yrittäjä on todella tuskastunut. Käsissä on laskuja, jotka pitää maksaa, asiakkaita ei ole yhtään ja liiketoiminta on mennyt alta. Siinä sitten joudut odottamaan tukipäätöstä kahdesta viikosta kahteen kuukauteen.

Rauman seudun katulähetyksen Pirre Nakola ja Minna Korhonen pakkaavat avustusruokaa kasseihin. Rami Koivula / Yle

Rasola ei ole yllättynyt joidenkin yrittäjien jääräpäisyydestä avun, kuten ruokakassin hakemisessa. Pitää kuitenkin muistaa, että tilanne on uusi kaikille.

– Korona on meille kaikille uusi asia, sekin pitää muistaa. Kukaan ei aikaisemmin ole ollut tässä tilanteessa. Yrittäjiltä lähtevät työt alta, mutta niinhän ne ovat lähdössä työntekijöiltäkin. Kaikki mahdolliset oljenkorret pitää ottaa käyttöön.

Varapuheenjohtaja peräänkuuluttaa avoimuutta ja puhumista. Yksin ei saa jäädä asioitaan murehtimaan.

– Suomalaisilla on tietty ylpeys ja kynnys tarttua apuun. Nyt pitää puhua perheenjäsenille, ystäville ja yrittäjäkollegoille. Auttavia puhelinpalveluja on myös todella paljon olemassa, eikä sinne soittava leimaannu. Yrittäjyyttä joutuu hoitamaan eri tavalla kuin normaaleissa olosuhteissa.

Lue lisää:

Hallitus julkisti tänään 8 tukipäätöstä, jotka koskevat kaikkia suomalaisia – Lue tästä, mitä ne tarkoittavat

Suomen Yrittäjät: Yt-neuvottelut koskevat jo yli 400 000:ta työntekijää – yrityksille vaaditaan "helikopterirahaa"

Koronatilanteen kurittama yrittäjä pettyi kaupungin linjaan ja irtisanoi vuokrasopimuksensa – kunnat kohtelevat talousahdingossa olevia yrittäjiä eri tavoin

Korona synkisti yrittäjien mielet – pitkän linjan metalliyrittäjä polkaisi pystyyn vertaistukipuhelimen: "Parempi puhua jonkun kanssa kuin olla yksin"

Tässä konkreettiset ohjeet sinulle yrittäjä: Mihin otan yhteyttä? Kuinka paljon voin saada tukea?