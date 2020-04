Koronaepidemia puhkesi Nicaraguassa – presidentti katosi, ja huhumylly pyörähti käyntiin

Nicaraguassa on torjuttu koronapandemiaa rakkauden marsseilla ja piittaamattomuudella, mutta nyt ihmetellään onko presidentti itse sairastunut tai jopa kuollut.

Keskiamerikkalaisessa Nicaraguassa ihmetellään, mitä on tapahtunut maan presidentille ja käytännössä yksinvaltiaalle Daniel Ortegalle.

Häntä ei ole nähty kuukauteen, eikä kukaan tunnu tietävän, missä presidentti piileksii. Villeimpien huhujen mukaan hän olisi kuollut.

Ortega on tosin ennenkin harrastanut katoamistemppuja, kun maassa on kriisi. Ortegan ja hänen vaimonsa, varapresidentti Rosario Murillon linja koronaepidemian hoidossa on ollut vähintäinkin kummallinen.

Rakkauden marsseja

Kun epidemian ensimerkit ilmeistyivät Nicaraguaan, niin Murillo määräsi ihmiset ”rakkauden marsseille” epidemiaa vastaan.

Ihmisiä kuskattiin bussilasteittain ympäri maata osallistumaan´Managuassa järjestettyyn marssiin, jossa megafoneista kuului Murillon viesti ”rakkauden voimasta” virusta vastaan.

Murillo itse ei ollut paikalla.

Epidemian tai sairastuneiden määrästä ei ole annettu luotettavaa tietoa. Myös testaaminen on alkutekijöissään.

"Rakkauden marssi" Managuassa 14. maaliskuuta. Alberto Gonzalez / EPA

Kommentit rakkausmarssien järkevyydestä ovat olleet myrkyllisiä. Presidentin rouvaa syytetään jo toisesta joukkomurhasta lyhyen ajan sisällä. Edellinen oli keväällä 2018, kun maan kansalaisvapauksia vaatineet mielenosoitukset tukahdutettiin verisesti ja noin 300-400 ihmistä surmattiin.

Nyt uhrina ovat kaikki nicaragualaiset, sanovat arvostelijat. Yleensä nimettömänä, presidenttiparin arvostelu ei ole maassa terveellistä.

Sen koki muun muassa someaktiivi Roger Espinoza. Poliisi pidätti hänet, kuulusteli kahdeksan tuntia ja lopulta kielsi häntä arvostelemasta presidentin puolison toimia koronaepidemian hoidossa. Jos hän ei tottele, niin viranomaiset aikoivat nostaa syytteen ”julkisen järjestyksen häiritsemisestä".

Tartunta tyttären häistä?

Presidentti Ortegan katoaminen on synnyttänyt kiihkeänä pyörivän huhumyllyn. Erään teorian mukaan presidentti olisi saanut tartunnan tyttärensä häissä. Ja että tytär olisi ennen helmikuussa juhlittuja häitä käynyt Italiassa.

Varmaa tietoa ei ole, Nicaraguassa kaikki presidenttipariin liittyvä on salaisuuden muurin takana.

Käytännössä maata johtaa nyt presidentin rouva. Myös hän on kadonnut näkyvistä, mutta antaa käskyjä ja määräyksiä joka päivä maan virallisilla kanavilla. Senkin hän tekee vain puhelimitse.

Maan lain mukaan Murillolla ei ole mitään laillista oikeutta johtaa maata. Jotta hänellä olisi, niin presidentti pitäisi todeta joko terveydellisesti kyvyttömäksi tai kuolleeksi. Kumpaakaan ei ole tapahtunut.

Salajuoni taustalla?

Kyyniköt näkevät presidentin katoamisessa ja hänen puolisonsa, Rosario Murillon välinpitämättömyydessä epidemiaa kohtaan salajuonen, jossa kenties katsotaan jo pidemmälle.

Kansainvälinen valuuttarahasto on luvannut miljardiluokan avustuksen koronaepidemiasta kärsiville Latinalaisen Amerikan maille. La Prensa -sanomalehden valuuttarahaston lähteistä hankkimien tietojen mukaan Ortegan hallinto olisi jo pyytänyt noin 470 miljoonan euron tukea maan terveyssektorille. Jos anomus menee läpi, niin rahan käytöstä Nicaraguassa päättää – kukapa muu kuin Ortega.

Nicaragualaiset ovat ymmällään. Presidentti kadoksissa, koko maailma kuohuu koronaepidemian vuoksi, mutta Nicaraguassa on kuin kaikki jatkuisi ennallaan. Mitään kokoontumisrajoituksia ei ole.

Maan jalkapalloliiga pyörii normaalisti. Tulevaa pääsiäistä Nicaraguassa aiotaan juhlia normaalisti. Ainoastaan riskiryhmiä ja jo sairastuneita kehotetaan pysymään poissa.

