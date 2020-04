Jyväskylässä haaveillaan suurta yhteiskorttelia kulttuurille – Jussi Järvenpää: ”Sinfonia työskentelee Suomen surkeimmassa akustiikassa”

Yle selvitti laajassa kyselyssä taide- ja kulttuurilaitosten henkilöstön näkemyksiä kaupungin hankkeesta yhdistää lähes kaikki kulttuuripalvelut saman katon alle ydinkeskustassa.

Vuonna 2017 aloitettu Jyväskylän sydän -projekti on pohjoismaisittainkin kunnianhimoinen. Ajatus on, että remonttikunnossa olevat teatteri ja pääkirjasto, väliaikaistiloissa toimivat museot ja kaupungista yhä puuttuva konserttisali palvelisivat uudessa yhteisessä paikassa.

Projektissa on Janne Viitamiehen johdolla punnittu parikymmentä vaihtoehtoa kulttuurin multikeskukselle. Loppusuoralle on edennyt kolme vaihtoehtoa: vajaakäytössä oleva ydinkeskustan kortteli, messukeskus Lutakossa sekä kaupungintalon ja teatterin väli.

Yle Jyväskylä kysyi suosikkivaihtoa ja perusteluja sadalta taide- ja kulttuurialan työntekijältä. Puolet heistä vastasi.

Kulttuuriammattilaiset harvinaisen yhtä mieltä

Suuri enemmistö eli 96 prosenttia vastaajista kannatti musiikkisalin, kirjaston, taidemuseon ja käsityön museon sijoittamista ydinkeskustan kortteliin 9, Valtiontalon ja kauppakeskus Forumin väliin.

Nykyinen Alvar Aallon suunnittelema, kohta 40 vuotta täyttävä teatteri remontoitaisiin. Kansalaisopisto ja kuvataidekoulu muuttaisivat peruskorjattavaan Lyseotaloon. Se on seisonut tyhjillään vuodesta 2012.

Samaa ratkaisua ehdottaa Jyväskylän sydän -projekti myös kaupungin päättäjille.

– Esitys ratkaisee sekä musiikkisalin toteuttamisen että Jyväskylän keskustan autioitumisongelman, perustelee käyrätorven äänenjohtaja Jussi Järvenpää Jyväskylä Sinfoniasta.

Jyväskylä Sinfonian Jussi Järvenpää on valmis muuttamaan Kolmikulman vintiltä uusiin, toimiviin tiloihin. Eerik Lappalainen / Yle

Pieni joukko eli noin neljä prosenttia vastaajista kannatti vielä musiikkisalia messukeskus Paviljongin yhteyteen Lutakkoon ja nykyisten kulttuuritilojen peruskorjausta. Kolmatta vaihtoehtoa eli uudisrakennusta teatterin ja kaupungintalon väliin ei kannattanut kukaan.

Sinfonialla ei omaa salia, harjoitustila Suomen huonoin

Eniten rohkeaa kulttuuritilaratkaisua kaipaa Jyväskylä Sinfonia. Orkesteri on odottanut omia harjoitus- ja esiintymistiloja vuosikymmeniä ja harjoitellut jo 25 vuotta Kolmikulmassa entisessä tennishallissa. Sitä ennen orkesteri harjoitteli Killerin raviradalla kellarissa.

– Kolmikulman tila on liian pieni meidän peruskokoonpanollekin. Kuoron ja lisämuusikoiden kanssa tulee ahdasta ja liikaa ääntä. Työskennellään suoraan sanottuna Suomen surkeimmissa akustisissa olosuhteissa, Järvenpää huokaa.

Sinfonian sellisti Ilkka Kauppi harmittelee, että kuulo-ongelmat ovat orkesterin muusikoilla melko yleisiä. Kolmikulman vintillä on mitattu sadan desibelin äänimääriä harjoituksissa. Kun paikalla on useita vaskisoittajia, niin äänivalli on niin suuri, että korvissa soi.

Kauppi kannattaa kulttuurikeskusta ydinkeskustan kortteliin, koska juuri siellä jyväskyläläiset ja vieraat liikkuvat. Yhteys vilkkaalta kävelykadulta kulttuurin pariin olisi mutkaton.

Sellisti Ilkka Kauppi harmittelee orkesterin harjoitusalin äänenvoimakkuuksia. Eerik Lappalainen / Yle

Jussi Järvenpää on harmissaan eläkkeelle jäävien kollegoiden puolesta, jotka ovat 40 vuotta soittaneet sinfoniassa.

– He ovat joutuneet koko työuransa ajan harjoittelemaan kellarissa ja vintillä.

Orkesterin tilaongelma heijastuu myös rekrytointeihin. Jyväskylä Sinfonia ei juurikaan houkuttele suomalaisia muusikoita. Päteviä hakijoita on onneksi tullut ympäri maailmaa.

Jyväskylän sydän -suunnitelmassa Sinfonialle on kaavailtu tuhannen hengen salia. Omalla salilla orkesteri pystyisi järjestämään päivä- ja viikonloppukonsertteja. Se kasvattaisi yleisömääriä ja helpottaisi orkesterin taloutta.

– Voisimme tuplata kiinnostavia konsertteja, kutsua päiväkotiryhmiä ja koululaisia seuraamaan harjoituksia. Nyt ei voida, koska konsertoimme kaupunginteatterissa ja siellä on tiukat aikatauluraamit, kertoo Järvenpää.

Pääkirjasto ja museot mielivät uusiin tiloihin

Myös museo- ja kirjastoammattilaiset muuttaisivat mielellään saman katon alle. Jyväskylän Taidemuseo ja Suomen käsityön museo ovat toimineet väliaikaisesti entisissä pankkikonttoreissa jo vuosikymmeniä.

Käsityön museon amanuenssi Sari Koskinen arvioi, että oikeita päätöksiä voi olla monia, mutta Valtiontalon kortteli ihan keskustassa miellyttää häntä eniten. Varsinkin, jos tiloista saadaan helposti muunneltavat.

– Nyt museossa on todella paljon portaita ja sokkeloita. Toimiva museokauppa täältä löytyy, mutta ei kahvilaa. Sitä on kaivattu paljon.

Sari Koskinen haaveilee muunneltavasta museosta ja sen kahvilasta. Eerik Lappalainen / Yle

Kirjastotalo on palvellut jo 40 vuotta muutaman korttelin päässä ydinkeskustasta ja odottaa remonttia. Erikoiskirjastonhoitaja Hanna-Leena Marjuri-Jantunen olisi valmis muuttamaan ydinkeskustaan uuteen kirjastoon.

– Uusi rakennus poistaisi väistötilaan siirtymisen. Jos vaan remontoidaan nykyinen kirjasto, olisi edessä kaksi muuttoa.

Helsingin uuden keskustakirjasto Oodin suuri suosio antaa pontta myös Jyväskylän uuden kirjaston toiveille.

– Helsinki on Helsinki ja Jyväskylä on Jyväskylä, mutta minä uskon, että saisimme suunniteltua Jyväskylään modernin ja toimivan kirjaston.

Lasten ja nuorten osastolla työskentelevän Majuri-Jantusen sydäntä lähellä on kehittää palveluja etenkin lapsille. Uudessa kirjastossa saisi olla jopa tyhjää tilaa lapsiperheiden tarpeisiin.

Hanna-Leena Marjuri-Jantunen arvioi kulttuurikeskuksen tuovan lisäpotkua moniin toimintoihin. Eerik Lappalainen / Yle

Kyselyn vastauksista heijastuu kulttuuritoimijoiden voimakas yhteinen toive. Käsityön museon Sari Koskinen odottaa uudenlaista toimintaa ja eri laitosten lisääntyvää yhteistyötä.

Sinfonian Ilkka Kauppi korostaa, että nyt tarvitaan uutta ja erilaista yleisöä. Kirjaston Hanna Majuri-Jantunen näkee, että uusi kulttuurikeskus toisi laajasti piristystä ja lisäpotkua.

– Parhaimmillaan syntyy uusia kohtaamisia sekä vahvoja yhteyksiä yleisön ja kulttuuritoimijoiden kanssa, miettii Jussi Järvenpää.

Koronasta huolimatta projekti etenee

Jyväskylän sydän -projektin päällikkö Janne Viitamies pitää tilakyselyn yksimielistä tulosta yllättävänä ja samalla merkittävänä.

Viitamies kertoo, että projekti jatkuu koronakriisistä huolimatta, mutta kriisi muuttaa jonkin verran suunnitelmia ja erityisesti aikataulua.

– Projektin ehdottamiin investointipäätöksiin palataan, kun pandemian ja laman aiheuttamat häiriöt kaupungin talouteen selkiytyvät.

Jyväskylän sydän -projektin tavoite on löytää ratkaisu, joka vaikuttaa jopa vuosikymmeniä. Viitamiehen mukaan päätöksiä ei ole järkevää tehdä poikkeusoloissa. Investointipäätösten aikataulua on vaikea ennakoida, mutta ainakaan tänä keväänä asia ei etene.

Jyväskylän Sydämen toinen pääsisäänkäynti sijoittuisi lähelle kävelykadun Kompassia. Arkkitehtipalvelu

Projekti ei kuitenkaan lepää keväällä ja kesällä, sillä silloin suunnitellaan taide- ja kulttuurilaitosten yhteistyötä. Pääkysymys on kuinka taiteen ja kulttuurin palveluita voidaan parantaa, jos palveluita tuotetaan nykyistä enemmän yhteisesti.

Tilastoista näkyy, että taiteen ja kulttuurin kysyntä kasvaa Jyväskylässäkin. Uutta on, että koronakriisi tulee vaikuttamaan kulttuuripalveluiden tarjontaan tulevaisuudessa.

Jos ydinkeskustaan mennään, tilankäytön on oltava säästeliästä ja palvelut pitää saada netistä helposti. Digitaaliset palvelujen tulee tukea perinteisiä museo-, kirjasto-, teatteri- ja konserttikäyntejä.

– Keväällä ja kesällä suunnittelemme taloudelliset periaatteita uusille tiloille. Näin saamme pohjan tuleville investointisuunnitelmille, kiteyttää Viitamies.