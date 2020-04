Verkkojumalanpalveluksissa yleisöä voi olla monta kertaa enemmän kuin sunnuntaisin kirkossa – koronakriisi innosti seurakunnat digiloikkaan

Lapin ortodoksinen seurakunta selvisi verkkolähetysten teknisistä hankinnoista pienin kustannuksin, sillä nettilähetyksiin riittävät pari tietokonetta ja modeemia, verkkokamera ja mikrofoni. Pappi Rauno Pietarisen mukaan palaute livelähetyksistä verkossa on ollut myönteistä.

Lapin ortodoksinen seurakunta selvisi verkkolähetysten teknisistä hankinnoista pienin kustannuksin, sillä nettilähetyksiin riittävät pari tietokonetta ja modeemia, verkkokamera ja mikrofoni. Pappi Rauno Pietarisen mukaan palaute livelähetyksistä verkossa on ollut myönteistä. Rauno Pietarinen

Poikkeustilanne on lisännyt tarvetta hengelliselle tuelle. Seurakunnat ovat vastanneet nopeasti ja kekseliäästi.

Koronakriisi on lisännyt selvästi suomalaisten henkisen avun tarvetta, mikä näkyy esimerkiksi kirkon puhelin- ja verkkopalvelujen yhteydenotoissa. Poikkeustilanteessa monet seurakunnat ovat ottaneet todellisen digiloikan ja löytäneet nopeasti uusia tapoja kohdata avun tarpeessa olevia ihmisiä esimerkiksi verkossa.

Simolaisella diakonissa Ritva Lampelalla on pitkä kokemus verkossa tapahtuvasta auttamistyöstä. Koronatilanne on kuitenkin pakottanut hänet ottamaan haltuun myös täysin uusia sosiaalisen median työkaluja.

– Näin yli viisikymppisenä täti-ihmisenä on ollut todella kova haaste, mutta siitäkin on selvitty. Eilen ylitin itseni, kun tein kotona videon, jolle luin saarnatekstiä ja se julkaistaan sitten seurakunnan Facebook-sivuilla, Lampela kertoo.

Kirkkohallituksen asiantuntijan Kimmo Niemisen mukaan vastaava digiloikka on otettu reippaasti myös monissa muissa seurakunnissa kautta Suomen. Perustehtävää, ihmisten kohtaamista, on haluttu toteuttaa esteistä välittämättä.

– Seurakunnat ovat hypänneet hämmästyttävällä loikalla aivan uusiin välineisiin ja työtapoihin ja ottaneet haltuun sitä, miten verkossa toimitaan. Videojumalanpalvelusten lisäksi on esimerkiksi soiteltu yksinäisille vanhuksille ja nuorisotyön ryhmät ovat siirtyneet verkkoon, Nieminen kehuu.

Yhteiskunnallisen kriisin luomasta sielunhoidollisesta tarpeesta voi kertoa sekin, että verkkolähetykset ovat olleet varsin suosittuja.

– Paikallisesti verkkojumalanpalveluksissa on voinut olla enemmän katsojia kuin tavallisena sunnuntaina olisi kirkossa. Eli nekin, jotka eivät viitsisi sinne kirkkoon kävellä, ovat tulleet seuraamaan palveluksia verkossa.

Diakonissa Ritva Lampelan mukaan yhteydenotot koskevat usein taloudellista, esimerkiksi ruoka-apua, mutta useimmissa puheluissa nousee esiin myös henkisen avun tarve. Ritva Lampela

Osa vanhuksista kokee olevansa uhka yhteiskunnalle

Kimmo Niemelän mukaan koronakriisi on lisännyt keskusteluavun tarvetta selvästi. Ihmiset ottavat yhteyttä puhelimen tai verkon kautta puhuakseen tilanteesta yleisesti, mutta myös esimerkiksi terveysasiat ovat nousseet huolenaiheeksi monilla.

Diakonissa Ritva Lampelan työssä erityisesti taloudellinen hätä on noussut esiin. Diakoniatyön luonteen mukaisesti ruoka-apua kysytään paljon. Usein puheluista kuuluu myös yleinen ahdistus ja hätä.

– Yhteydenottoja tulee paljon ja usein puhelu alkaa sanoilla "minua pelottaa", Ritva Lampela sanoo.

Joensuun Pielisensuun evankelilaisluterilaisen seurakunnan diakoniatyöntekijä Saila Musikka kertoo, että erityisesti ikäihmisten huolet ovat nousseet esiin kriisipuhelimessa.

– Yksinäisyyttä ja huolta sieltä kuuluu. On näitä samoja asioita ollut heidän elämässään aiemminkin, mutta korona lisää vielä uhkaa.

Osalla on Musikan mukaan jopa tunne, että he ovat uhka yhteiskunnalle, koska heidät on eristetty. Vanhukset ovat kokeneet, että koronaeristyksen takia heitä syrjitään.

– Olen kertonut heille, että ei, me nuoremmat olemme uhka heidän terveydelleen, ei päinvastoin, Musikka painottaa.

Verkkopalvelukset lisäävät vuorovaikutusta

Ortodokseille pääsiäinen on kirkkovuoden huipentuma. Nyt pääsiäisen tunnelmallisiin palveluksiin ei pääse, mikä on pappi Rauno Pietarisen mukaan monille pettymys.

– Se on monelle kova paikka, mutta toisaalta vaikka ihminen on kotonaankin, on se yhteys yhteisen uskon kautta silti olemassa.

Pietarinen on yksi niistä monista papeista, joka on siirtynyt toimittamaan palveluksia verkon yli. Hänen mukaansa tekniikka ei ole ollut monimutkaista eikä kallista ja kokemukset uudesta toimintatavasta ovat positiivisia.

– Vuorovaikutuksellisuus on lisääntynyt. Joka kerta tulee palautetta ja ihmiset ovat ottaneet verkkopalvelukset hyvin vastaan. Ortodoksit asuvat monin paikoin hyvin kaukanakin kirkoista, mutta nyt he voivat seurata verkossa ja rukoilla kotialttarin äärellä.

Pietarisen mukaan seurakunta on alkanut kerätä kokemuksia uudesta tilanteesta vastaisuuden varalle, sillä seurakunnalle on esitetty toiveita verkkotoimitusten jatkamisesta jossain muodossa koronakriisin jälkeenkin. Seurakuntalaisia on esimerkiksi pyydetty ottamaan kotialttareistaan valokuvia, joita voidaan suostumuksella julkaista seurakunnan verkkokanavissa.

Pietarisen mukaan sopeutumisen tarve on ollut sama ainakin kaikissa kristillisissä yhteisöissä kautta maailman.

– Tämä osoittaa myös sen, että elämme tiukasti osana nyky-yhteiskuntaa, emmekä missään omassa kuplassamme.

Lue myös:

Kysely: Suomalaisten mielialat ovat pysyneet positiivisina koronakriisin keskellä – "Vaikea ennakoida, milloin taloushuolet alkavat näkyä"