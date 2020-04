Työriidan etäsovittelua makuuhuoneesta, kapellimestari pääsi hakkaamaan halkoja – näin eri alojen ammattilaiset selviävät eristyksissä

Kevään ja kesän konsertit on peruttu, joten kapellimestari Santtu-Matias Rouvali on paiskinut Ylöjärven-kodissaan pihatöitä. Samalla lyötiin lukkoon Lontoon filharmonian vuoden 2021 ohjelmistoa. "Pakollinen pysähtyminen ja vauhdin hidastaminen on oikeastaan hieno asia." Santtu-Matias Rouvali