Korona eristi myös kirjailijat lukijoistaan – nyt vierailut kouluihin ja työpaikoille tehdään virtuaalisesti

Vierailut ovat merkittävä tulonlähde monille kirjailijoille. Poikkeusolojen takia satoja kirjailijavierailuja on jouduttu perumaan.

Viidesluokkalainen Linnea Rimminen kantaa läppärin kotinsa sisäpihalle. Nyt ei tarvitse pakertaa tehtävien kimpussa, sillä luvassa on erilainen koulutunti.

Kirjailija Paula Noronen tapaa Helsingin Vallilan ala-asteen koululaisia – ei tietenkään oikeasti, vaan virtuaalisesti.

Linnea asettuu mukavasti puutarhatuoliin ja tunti alkaa.

Linnea Rimminen seuraa kirjailija Paula Norosen puhetta. Hän on lukenut Norosen Supermarsu-kirjoja. Jari Kovalainen / Yle

Luokalta on valittu muutama oppilas, jotka saavat esittää kysymyksiä videokuvan välityksellä. Heidän kasvonsa näkyvät ruudulla. Kaikki saavat lähettää Paulalle kysymyksiään chatin kautta. Myös Linnea kysyy.

– Ääh, mulla oli eilen mielessä joku tosi hyvä kysymys, mutta nyt mä unohdin sen. No, mä kysyn mikä on Paulan lempikirja.

Pian Paula huomaakin Linnean kysymyksen, mutta ei osaa oikein vastata. Lempikirjoja on niin monta.

Vierailut ovat tärkeä tulonlähde

Vierailut kouluissa ja kirjastoissa ovat monille kirjailijoille tärkeitä toimeentulon kannalta. Pelkästään Lukukeskus välittää vuodessa noin 1500 kirjailijavierailua. Tänä keväänä koronakriisin takia jouduttiin perumaan lähes 400 vierailua. Lukukeskuksen toiminnanjohtajan Ilmi Villacísin mukaan se aiheuttaa 100 000 euron loven kirjailijoiden tuloihin.

– Sen verran palkkioita jää nyt maksamatta. Moni ei tule ajatelleeksi, miten monista eri puroista kirjailijoidenkin toimeentulo muodostuu.

Lukukeskus päätti ryhtyä heti toimeen ja aloitti Otavan kirjasäätiön tuella hankkeen, jossa kirjailijat vierailevat virtuaalisesti kouluissa tai työpaikoilla.

Aivan tyhjästä ei tarvinnut aloittaa, sillä Lukukeskuksella on paljon kokemusta kirjailijoiden esiintymisten striimaamisesta. Nyt uutta on se, että kirjailijat ovat vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa.

– Nämä virtuaaliset kirjailijavierailut luovat yhteisöllisyyttä, mitä juuri nyt tänä aikana tarvitaan. Elämykset ovat nyt vähissä, joten kirjailijavierailu voi tuoda läsnäolon lumon.

Koululaisia kiinnostavat kirjailijan työ ja lempiruoka

Kirjailijoille virtuaalivierailut antavat mahdollisuuden pitää yhteyttä lukijoihin, nyt kun kaikki messut ja tapahtumat ovat kiellettyjä. Paula Noronen on tottunut tekemään paljon kouluvierailuja, joten hän lähti innolla mukaan ensimmäiseen virtuaalivierailuun.

– Tällaisena aikana on todella tärkeää, että ylläpidetään näitä kohtaamisia. On tosi tärkeää, että kirjailijalla säilyy kontakti lukijoihin.

Kirjailija Paula Noronen vierailee normaalioloissa usein kouluissa, sillä hän kirjoittaa Supermarsujen lisäksi muitakin lastenkirjasarjoja. Tältä keväältä live-esiintymiset peruuntuivat koronakriisin takia. Nella Nuora / YLE

Kirjailijavierailujen perimmäinen syy on lisätä lukuintoa. Ainakin Vallilan ala-asteen oppilailla heräsi paljon kysymyksiä. Heitä kiinnosti kirjailijan työ, mistä ideat tulevat ja tietenkin Paulan lempiväri ja -ruoka. Myös se kiinnosti, onko Paula Norosella iso talo.

– Tämä oli onnistunut vierailu. Vaikka hölötettiin paljon, ehdimme kuitenkin puhua asiaa, muun muassa tarinan rakentamisesta. Ehdin myös antaa vinkkejä, miten tätä poikkeusaikaa voisi hyödyntää kirjoittamisen ja lukemisen kannalta.

Linnea Rimminen on innokas lukija, joten hän ei tarvitse siihen kannustusta. Hän on lukenut Paula Norosen kirjoittamia Supermarsu-kirjoja, tosin siitä on jo kulunut aikaa.

– En oikein enää muista, mitä niissä tapahtui. Muistan vain, että tykkäsin niistä.

Kirjailijoita voi tilata myös työpaikoille

Kouluissa kirjailijavierailut ovat olleet jo pitkään arkipäivää, mutta nyt Lukukeskus aikoo tuoda niitä myös työpaikoille ja yhteisöille. Nopeasti liikkeelle polkaistu virtuaalivierailu hanke on jo herättänyt kiinnostusta kertoo Ilmi Villacís Lukukeskuksesta.

– Olemme olleet yhteyksissä jo useiden yritysten tai työpaikkojen kanssa. Meillä on satoja kirjailijoita ja suurin osa kirjoittaa aikuisille suunnattua kirjallisuutta, joten valinnanvaraa on.

Lukukeskus polkaisi nopeasti käyntiin pilottihankkeen virtuaalisista kirjailijavierailuista. Toiminnanjohtaja Ilmi Villacís toivoo myös yritysten kiinnostuvan kirjailijoiden vierailuista.

Työpaikoille suunnatut vierailut voidaan räätälöidä työnkuvaan sopivaksi. Kirjailijoiden aiheet ulottuvat laidasta laitaan, joten useimmille työyhteisöille löytyy sopiva kirjailijavieras.

– Kirjailijavierailuilla voi hyvin myös lisätä aikuisten lukuintoa. Lukeminen ei varmasti ole haitaksi missään ammatissa.

Vallilan ala-asteen kirjailijavierailu on lähenemässä loppuaan. Paula Noronen vastailee vielä viimeisiin kysymyksiin. Sitten on aika sanoa heipat.

Linnea Rimminen sulkee läppärin ja pelaa hetken jalkapalloa pikkuveljensä kanssa. Sen jälkeen on taas aika palata muiden koulutehtävien pariin.

– Tämä oli mukavaa vaihtelua, rennompaa, summaa Linnea Rimminen.