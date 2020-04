Luvatonta konttitaloa mainostettiin "valoisana tilaelementtinä” – Helsinki vaatii purkamaan Olympiastadionin rakentajien surkean asuinsijan

Rottia oven takana, liikaa asukkaita, vain pari suihkua, päätä särki, koska ikkunoita ei saanut auki. Tällaisissa olosuhteissa jotkut Olympiastadionia remontoineet latvialaismiehet asuivat Helsingin Verkkosaaressa viime vuonna.

Asia käy ilmi kaksi viikkoa sitten julkaistusta Ylen MOT-toimituksen tekemästä jutusta.

Nyt Helsingin kaupunki haluaa, että Verkkosaareen luvatta rakennettu kontti puretaan. Työmaakontti jättömaalla sijaitsee aivan Kalasataman uusien tornitalojen läheisyydessä.

– Olemme aloittaneet toimenpiteet asian loppuun saattamiseksi, sanoo Verkkosaaren tonttien vuokraamisesta vastaava Antti Mäkinen Helsingin kaupungilta.

– Konttiasuminen ei ole missään tapauksessa kaupungin tahtotila. Eikä sellaista hyväksytä.

Sinä aikana, kun latvialaiset asuivat luvattomassa kontissa, sen vieressä oli suuri jätekasa. Nyt kasa on purettu pois. MOT:n haastattelemien työmiesten ottama kuva

Tontti oli vuokrattu varastoksi

Verkkosaaren luvaton konttitalo on rakennettu Helsingin kaupungin omistamalle tontille. Kaupungilta tontin on vuokrannut suomalainen henkilö, jolla on useita eri firmoja.

Vuokralainen kyhäsi tontille konttirakennelman ja vuokrasi tätä vuokraovi.com -sivustolla 1 450 euron kuukausihintaan. Latvialaisten rakennusmiesten suomalainen työnantaja oli hankkinut petipaikat kontista latvialaisille työntekijöilleen. Työnantaja on eri henkilö kuin tontin vuokralainen.

Netti-ilmoituksessa tontin vuokralainen mainosti paikkaa "valoisana ja omakotitalomaisena tilaelementtinä” sekä ”näppärällä paikalla kaksikerroksinen siirtotilakoti”. MOT on nähnyt ilmoitukset, ja niistä on toimituksella kuvat. Nyt ilmoitus on jo poistettu sivustolta.

Verkkosaaren tonttien väliaikaisesta vuokrauksesta vastuussa oleva yksikön päällikkö Antti Mäkinen sanoo, ettei muista vastaavaa tapahtuneen koskaan.

– Ilmoitukset ja kaikki. Sellaisia vuokrasopimuksia ei ole olemassakaan, että parakkia saisi käyttää asumiseen.

Latvialaismiesten kotina ainakin kahdeksan kuukautta toiminut kontti on Helsingin kaupungin mukaan ollut kaikessa mielessä luvaton: se on ollut vuokrasopimuksen vastainen, eikä sillä ole ollut rakennuslupia.

Asuminen kontissa on Helsingin kaupungin toimesta lopetettu välittömästi, kun asia tuli ilmi MOT:n jutun myötä, kertoo Mäkinen.

– Missään tapauksessa tonttia ei ollut vuokrattu asumiseen, vaan varasto- ja koulutuskäyttöön.

Öisin luvattoman parakin pihalla ja rappusilla juoksenteli jopa kaksikymmentä rottaa. Latvialaisten mukaan ne jyskyttivät joskus ulko-ovellakin. MOT:n haastattelemien työmiesten ottama kuva

Tulipalo oli suurin uhka

Sen lisäksi, että Helsingin kaupunki on kieltänyt kontissa asumisen, se vaatii nyt myös, että parakki tulee purkaa.

Tämä sen takia, että tontin vuokrannut henkilö ei ollut hakenut konteilleen mitään rakennuslupia.

Helsingin kaupungin rakennusmestari Jari Teininen rakennusvalvontapalveluiden rakennetun ympäristön valvontayksiköstä sanoo, että Kalasatamassa on myös parakkeja, joilla on luvat.

– Ne toimivat työntekijöiden sosiaalitiloina. Mutta tällä kontilla ei ollut mitään lupia, Teininen vertaa.

Suurin vaara ja riski luvattomuudessa piilee Teinisen mukaan paloturvallisuudessa.

– Miten noista pääsisi pois, jos jotain sattuisi. Poistumistiet on aina oltava kunnossa, Teininen sanoo.

Alueen väliaikaisten tonttien vuokrauksesta vastaava Antti Mäkinen on samaa mieltä.

– Tällaiset rakennukset, jotka eivät ole tarkoitettu asumiseen: ne eivät täytä mitään paloturvallisuusmääräyksiä tai poistumisteitä. Tämä on ennen kaikkea turvallisuuskysymys. Tämä on todella huolestuttavaa.

Haastemies etsii vuokralaista

Kaupunki aikoo vielä Verkkosaaren tontin kohdalla arvioida, katkaiseeko se vain olemassa olevan vuokrasopimuksen vai lähteekö se vielä muihin toimenpiteisiin.

On mahdollista, että asia menisi myös kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaokseen arvioitavaksi.

Lupajaosto voi esimerkiksi päättää sanktioista vuokralaiselle luvattomasta rakennuksesta ja luvattomasta majoitustoiminnasta. Jaosto voi myös tehdä esitutkintapyynnön poliisille, koska vuokralainen on rikkonut maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä.

Kaupunki on yrittänyt tavoitella Verkkosaaren tontin vuokralaista pyytääkseen selvitystä asioista, mutta häntä ei ole vielä tavoitettu.

Rakennusvalvonta on siirtänyt vuokralaisen etsimisen käräjäoikeuden haastemiehelle.

– Tämä on normaali käytäntö, jos emme saa vuokralaista itse kiinni. Haastemies etsii nyt vuokralaista, Teininen sanoo.

Kaupunki ohjaa etsimään tilaa matkailusta

Nyt kun Suomen hallitus on linjannut, että poikkeuslain aikana työnantajien tulee varmistaa ulkomaalaisten työntekijöiden asuminen Suomessa, vaarana voi olla, että samankaltainen toiminta lisääntyy.

Kaupunki ei halua, että vastaava tapahtuisi uudelleen.

– Tämmöiset työmaaparakit eivät ole paikka, joihin työntekijöitä tulee asuttaa. Emme kehota siihen. Eiköhän matkailun puolelta nyt löytyisi vaikka hyviä ja halpoja asuntoja, jos niille on tarvis, Antti Mäkinen Helsingin kaupungilta sanoo.

Lisää aiheesta:

MOT paljastaa Olympiastadionin rakentajien karun kohtelun - maksamattomia palkkoja, laittomia sopimuksia ja tappouhkaus

HS: Stadionsäätiön puheenjohtaja Nasima Razmyar työntekijöiden palkkakohusta: "Nyt pitää todella kovalla kädellä varmistaa, että kaikki epäselvyydet selvitetään" (siirryt toiseen palveluun)

IS: Paljastukset Helsingin maamerkin urakasta muistuttivat Ari Lahtea Qatarin kauheuksista: "Näinkö Suomessa oikeasti toimitaan?" (siirryt toiseen palveluun)

Skanska on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Olympiastadionilla tapahtuneista uhkailuepäilyistä