Moni haluaa auttaa 3D-tulostamalla kasvovisiirejä – ministeriö: hieno ajatus, mutta selvittäkää ensin laatu

Maanantaina Yle kertoi kainuulaisen apteekkari Jyri Saastamoisen ideasta valmistaa ilmaiseksi 3D-tulostimella kasvosuojia Vaalan ja Paltamon kotihoidon työntekijöille. He ovat päivittäin kontaktissa isoon määrään riskiryhmään kuuluvia. Tuon uutisen jälkeen apteekkarin sähköposti on täyttänyt ja puhelimet ovat soineet.

– Tästä on käynnistynyt valtakunnallinen innostus, kun tieto alkoi saavuttamaan ihmisiä. Tänäänkin olen puhunut kahden tahon kanssa, kuinka voin edistää visiirien valmistusta, Saastamoinen sanoo.

Visiirejä tahtovatkin nyt valmistaa useat yksityiset ihmiset, yritykset ja monet eri oppilaitokset. Esimerkiksi teknisten aineiden opettajien järjestö TAO haluaa ottaa koulujen 3D-tulostimet ja laserleikkurit poikkeustilan aikaiseen hyötykäyttöön valmistamaan visiireitä kunnille.

3D on tuntematon ministeriöllekin

Tarkkaa tietoa siitä, mikä on 3D-tulostettujen visiirien toimivuus, ei Suomessa ole vielä kovinkaan kattavasti olemassa. Sekä sosiaali- ja terveysministeriössä että tarkastusyrityksessä pidetään hyvänä, että ihmiset ovat innostuneet tekemään visiirejä. Molemmista kuitenkin huomautetaan, että suojainten pitäisi täyttää tietyt vaatimukset.

– Kuluttajien käyttöön tarkoitetuille suojaimille ei ole olemassa mitään höllennyksiä, vaan niiden pitää olla täysin suojainasetuksen vaatimusten mukaisia, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen.

Lankinen ei osaa ottaa kantaa 3D-tulostukseen visiirin valmistusmenetelmänä.

– En tiedä, millaista laatua sillä syntyy. Mitä tahansa ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön, vaatimusten täyttyminen pitää aina varmistaa.

Jos valmistaja tai työnantaja ei ole tarkastanut suojaimien ominaisuuksia, voi seurata ongelmia.

– Niitä tulee, jos ei tarkastanut, voiko sen antaa työntekijän käyttöön.

Työntekijöitä suojaavat visiirit ovat henkilönsuojaimia, joita koskee EU:n henkilönsuojainasetus. Se asettaa vaatimukset suojainten turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnille.

Lankinen kertoo, että STM:llä ei ole tiedossa, tiedostavatko kaikki visiirien valmistajat tekevänsä henkilönsuojaimia.

– On mahdollista, että myynnissä ja käytössä on visiirejä, joiden turvallisuutta ei ole varmistettu suojainasetuksen edellyttämällä tavalla.

STM on parhaillaan laatimassa tiedotetta visiireistä ja niistä koskevista vaatimuksista. Ministeriö pyrkii ottamaan yhteyttä tiedossa oleviin visiirien valmistajiin varmistaakseen, että visiirejä koskevat vaatimukset ovat tiedossa.

Lankisen mukaan edes ministeriössä ei tällä hetkellä ole riittävästi tietoa visiirien yksityiskohtaisista vaatimuksista ja niiden valmistuksesta.

– Siten emme osaa ottaa kantaa, voiko 3D-tulostamalla tehdä tuotteita, jotka täyttävät henkilönsuojainten vaatimukset.

Vaalan apteekin 3D-tulostus pyörii nyt toista viikkoa lähes ympärivuorokautisesti. Vuorokaudessa saadaan noin 10 maskin muoviosat. Jyri Saastamoinen

Myös tuoteryhmäpäällikkö SGS:n suojainpalveluista Anna Ruhalan mielestä on hienoa, että maastamme löytyy intoa ja innovatiivista väkeä vastaamaan koronan aiheuttamaan haasteeseen. SGS on maailman johtava tarkastus-, testaus-, verifiointi- ja sertifiointiyritys.

Myös hän muistuttaa, että suojainten pitäisi kuitenkin täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

– Se, voisiko tällainen 3D-tulostimella valmistettu suojain täyttää vaatimukset, selviää testaamalla. Haastavimpana vaatimuksena arvelisin tässä olevan tuotteen optiset ominaisuudet.

"Suojista on huutava pula"

Apteekkari Jyri Saastamoinen kiinnostui visiirien tekemisestä, kun hän tutustui tsekkiläisen 3D-printterivalmistaja Prusa Researchin jakamaan avoimeen dataan ja projektiin, jossa 3D-tulostimen omistajia kehotetaan valmistamaan visiireitä omilla laitteillaan. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että se on konsultoinut mallin suunnittelussa Tsekin terveysministeriötä.

Saastamoinen toteaa painokkaasti, että hän ei lupaa, että hänen valmistamansa visiirit suojaisivat koronalta, vaan roiskeilta. Ne on tarkoitettu lisäavuksi, koska terveydenhuollossa on ollut pulaa kaikista suojavälineistä, ja ne on tarkoitettu muiden suojavälineiden kanssa käytettäviksi.

– Tässä vaiheessa pidän tärkeämpänä, että suojia on. Suojista on huutava pula.

