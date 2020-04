Uhanalainen pannukakkukilpikonna sai ensimmäisen kerran poikasen Korkeasaaressa

Uhanalainen pannukakkukilpikonna on saanut ensimmäisen kerran poikasen Korkeasaaren eläintarhassa. Korkeasaaren tiedotteessa kerrotaan (siirryt toiseen palveluun), että kilpikonnaemo muni viime elokuussa yhden munan, josta kuoriutui puolisen vuotta myöhemmin poikanen.

Kilpikonnaemo peitti munansa hiekkaan, josta eläintenhoitaja sen löysi ja otti talteen. Luonnossa munat hautuvat hiekassa, mutta eläintarhan Hämärätalon olosuhteet eivät ole aiemmin riittäneet kilpikonnien kuoriutumiseen. Niinpä käyttöön otettiin hautomakone, jossa kooltaan kananmunaa pienempää kilpikonnanmunaa haudottiin noin puoli vuotta.

Pehmeäkuorinen poikanen painoi vain 18 grammaa kuoriuduttuaan. Nyt se on muutaman viikon ikäinen, ja sen kuoren pituus on viisi senttiä. Aikuisena pannukakkukilpikonnat ovat noin 15 sentin mittaisia.

Pannukakkukilpikonna on äärimmäisen uhanalainen itäafrikkalainen laji. Nimensä laji on saanut erityisen litteästä kilvestään, joka on niin ohut ja joustava, ettei siitä ole suojaksi. Lajilla on kysyntää lemmikkimarkkinoilla ja siksi se on myös vaarassa hävitä luonnosta.

Korkeasaaren aikuiset pannukakkukilpikonnat on takavarikoitu Brysselin lentokentältä. Kilpikonnat sijoitettiin eläintarhoihin, koska niiden tarkasta esiintymisalueesta ja reviireistä ei ollut tietoa.