Saksan koronapesäkkeestä kerätään tarkkaa tietoa – "Ei näytä tarttuvan ovenkahvoista, seteleistä tai kauppojen ostoskärryistä"

Saksan läntisimmässä kolkassa, Heinsbergin alueella, on alkanut perusteellinen tieteellinen tukimus koronaviruksen leviämistavoista. Asiasta kertoo The Local -uutisjulkaisu (siirryt toiseen palveluun).

Kaupungissa järjestettiin helmikuun alussa karnevaali, johon osallistui koronaviruksen saanut pariskunta. He ilmeisesti levittivät virusta ihmisjoukossa, jolloin Saksan virusepidemia pääsi alkamaan.

Runsaan kahden kuukauden aikana "Saksan Wuhaniksi" nimitetyssä kaupungissa on sairastunut 1 400 ihmistä ja heistä 39 on kuollut. Parantuneita on jo 690.

Bonnin yliopiston virologin Hendrik Streeckin johdolla on aloitettu laaja tutkimus taudin eniten koettelemassa Gangeltin pikkukaupungissa, jossa sairastuneita on poikkeuksellisen paljon.

Bonnin yliopiston virologian instituutin johtaja Hendrik Streeck. J. Krick / AOP

Tutkijat haastattelevat lukuisia ihmisiä ja käyvät kodeissa, kouluissa ja sairaaloissa selvittämässä, miten virus leviää erilaisissa ympäristöissä ja miten sitä voi parhaiten estää.

– Heinsbergin alue on kaikkein otollisin [tutkimuskohde], jotta saamme vastauksia koko muuta maata varten, Streeck sanoi ZDF-uutiskanavan (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Virus on herkkä kuolemaan

Tutkijat ovat aluksi selvittäneet, millä tavoin virus leviää. He ovat keränneet näytteitä kaikenlaisilta pinnoilta, joita ihmisillä on tapana kosketella, kuten ovenkahvoista, kännyköistä, TV:n kaukosäätimistä, pesualtaista ja kauppojen ostoskärryistä.

Lähes kaikkialta löytyi merkkejä koronaviruksesta.

Tutkijat eivät kuitenkaan saaneet näytteistä viljeltyä uusia viruskantoja. Tämä tarkoittaa, että tutkijat löysivät vain viruksen RNA:ta tai "kuolleita" viruksia, Streeck kertoo.

Näyttää siis siltä, että jos virus leviäisi esimerkiksi ovenkahvasta, viruksen kantajan on pitänyt sylkäistä käteensä ja tarttua sitten kahvaan. Kun toinen ihminen on sitten saanut virusta omaan käteensä, hänen on pitänyt heti koskettaa kasvojaan, Streeck kertoo.

– Olemme olleet kotitaloudessa, jossa asuu useita infektion saaneita, emmekä ole löytäneet miltään pinnalta yhtään elävää virusta, hän sanoo.

Berliinin Chariteé-sairaalan virologi Christian Drosten on uutiskanava NDR:n podcastissa (siirryt toiseen palveluun) kertonut, että koronavirus näyttää olevan hyvin herkkä kuivumaan. Tästä syystä vaikuttaa siltä, että jotta ihminen saisi tartunnan, hänen on hengitettävä se sisäänsä.

Drosten arvioikin, ettei virus voi tarttua esimerkiksi ulkomailta tuotujen tuotteiden tai kädestä käteen kulkevien setelien ja kolikoiden kautta.

Läheisempi kanssakäyminen

Hendrik Sreeck lisää, ettei virus näytä tarttuvan, jos ihmiset kulkevat pikaisesti toistensa ohi, kuten vaikkapa supermarketeissa.

Epidemian leviämiseen vaaditaan Streeckin mukaan pidempiaikaista altistumista ja läheistä oleskelua viruksen kantajien seurassa.

Näin on ilmeisesti tapahtunut esimerkiksi Heinsbergin karnevaaleilla, Italian Bergamon jalkapallo-ottelussa ja Itävallan Ischglin laskettelukeskuksen after-ski-juhlissa.

