Moni odottaa jo kurkien massamuuttoa – kevään aikaisuus näkyy luonnossa, mutta nyt kylmät yöt jarruttavat tahtia

Hattulalaisella Juhani Kairamolla riittää tarkkailtavaa sekä linnuissa että perhosissa. Niiden kevät on ollut aikainen tänä vuonna. Timo Leponiemi / Yle

Mennyt talvi oli sääoloiltaan poikkeuksellinen. Etelä-Suomeen ei talvea tullut lainkaan ja talvikuukausien keskilämpötilat pysyivät nollassa tai jopa sen yläpuolella. Se antoi eväät kevään ensimmäisille muuttolinnuille saapua selvästi tavanomaista aikaisemmin.

Iso ero etelän ja pohjoisen välillä

Nyt eteläisessä Suomessa kevään aikaisuus on alkanut tasoittua. Pohjois-Suomessa sen sijaan lunta riittää vielä runsaasti, vaikka ensimmäiset muuttolinnut ovat sinnekin saapuneet.

– Tutuista muuttolinnuista kiurut, töyhtöhyypät, joutsenet, sepel- ja uuttukyyhkyt tulivat jo kuukautta tavanomaista aikaisemmin, koska ne näkivät, että täällä on yhtä hyvät ruokailuolosuhteet kuin etelämpänä, sanoo hämeenlinnalainen lintuharrastaja Markku Hyvärinen.

Hämeenlinnalainen lintuharrastaja Markku Hyvärinen odottaa lähipäiville kurkien massamuuttoa. Timo Leponiemi / Yle

Viime viikkoina pellot ovat täyttyneet hanhista. Metsähanhia ja tundrahanhia on havaittu paikoitellen useita tuhansia. Kurkien muuttoa vielä odotellaan. Hyönteissyöjien määrä on ollut myös vielä niukkaa ravinnon puutteen takia.

Sääksisäätiön livepesään Janakkalaan (siirryt toiseen palveluun) on saapunut juuri ensimmäinen sääksinaaras torstaina 9.4. Satelliittisääksi Ilpoa odotellaan puolestaan Rengon pesälle, keskiviikkona lintu oli Pohjois-Italian yläpuolella matkalla Hämeeseen. Sääksi eli kalasääski saattaa matkustaa tuhatkin kilometriä vuorokaudessa. Ne talvehtivat Afrikassa.

Perhoset lähtivät liikkeelle varhain

Myös perhosmaailma heräsi tänä vuonna tavanomaista aiemmin, toteaa hattulalainen lintu- ja perhosharrastaja Juhani Kairamo.

– Alkukevät oli hurjasti edellä helmi-maaliskuussa, mutta nyt huhtikuun alussa ollaan samassa tahdissa kuin viime keväänä. Silloinkin huhtikuu oli hyvin varhainen.

Aikuistalvehtijoita runsaasti

Juhani Kairamo arvioi, että aikuistalvehtijat ovat selvinneet leudosta ja lumettomasta talvesta hyvin. Aikuisena talvehtivat muun muassa piilo-, puu- ja hirsiyökköset, sekä tutut nokkos-, neito- ja sitruunaperhoset sekä suruvaipat.

Neitoperhonen talvehtii aikuisena. Se kuoriutuu syksyllä ja lentää talvehtimisen jälkeen keväällä. Timo Leponiemi / Yle

– Nokkosperhosia on näkynyt tosi mukavasti. Niille leuto talvi ei tunnu olleen minkäänlainen ongelma. Niitähän nähtiin jo viime kesänä pitkästä aikaa taas aika hyvin. Nyt tässä on ainakin viisi eri nokkosperhosta lennellyt ohi.

Aikuisena talvehtivat puolukkapiiloyökköset lähtevät usein liikkeelle leutoina kevättalven iltoina ja niitä nähtiin tänäkin vuonna jo varhain. Myös sitruunaperhosista tehtiin talven mittaan paljon havaintoja, mutta ne koskivat talvehtimassa olleita yksilöitä. Sitruunaperhonen talvehtii normaalisti varvikossa lumipeitteen suojassa, mutta kun lunta ei ollut, ne olivat näkyvillä.

Leuto talvi on voinut olla vahingollinen joillekin toukkana talvehtiville perhosille, kuten morsiusyökkösille. Plussakelit saivat toukat lähtemään liikkeelle, mutta ravinnon puute ja seuraavat pakkaset saattoivat koitua niiden kohtaloksi.

Amiraali saapui poikkeuksellinen aikaisin

Viime vuosina on Suomessakin totuttu siihen, että sulkamittarit lähtevät lounais-Suomessa liikkeelle jo tammikuussa. Sulkamittari on yleensä varhaisin kotelosta kuoriutuva perhonen. Maaliskuun aikana niitä on havaittu Pirkanmaata myöten.

Tammimittari on levittäytynyt lounaisimmasta Suomesta myös sisämaahan. Laji lentää varhain keväällä. Timo Leponiemi / Yle

Poikkeuksellista sen sijaan on amiraalin näyttäytyminen Helsingissä jo 7. huhtikuuta. Yleensä tämä etelästä Suomeen vaeltava laji on saapunut aikaisimmillaan toukokuun alkupuolella.

Perhosmaailma herää kunnolla vasta, kun yöpakkaset väistyvät. Runsaimmillaan keväiset yöperhoset ovat liikkeellä pajujen kukinta-aikaan. Pajujen kukilta löytääkin helposti muun muassa raitayökkösiä, joita on Suomessa useita lajeja.