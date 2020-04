Sytyttänyt aiemminkin tulipaloja: Tampereella suuren kerrostalon sytyttämisestä epäilty mielentilatutkimukseen

Epäilty on pääkäsittelyssä kertonut oikeudelle, ettei hänellä ole muistikuvia tilanteesta. Aiemmin hän myönsi teon.

Pirkanmaan käräjäoikeus on määrännyt Tampereen Tuomikirkonkadun palosta epäillyn henkilön mielentilatutkimukseen.

Tulipalo sai valtakunnallista huomiota, koska savu vaikutti koko Tampereen keskustaan.

Tulipalo sytytettiin 20. maaliskuuta 2018 aamuyöllä Tuomiokirkonkatu 23:n kerrostalon ullakkotiloissa Tampereella.

Epäilty oli talon asukas ja häntä epäillään törkeästä tuhotyöstä. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle heti tulipalon sytyttyä.

Epäilty on pääkäsittelyssä kertonut oikeudelle, ettei hänellä ole muistikuvia tilanteesta, että hän olisi sytyttänyt palon. Hänellä on muistikuva ullakkotilasta jostain sellaisesta, joka on kiinnittänyt hänen huomionsa varastotilan A-rapun puoleiseen osaan.

Aiemmin hän oli kuitenkin tunnustanut esitutkinnassa sytyttäneensä palon. Asiassa on käräjäoikeuden mukaan riidatonta, että vastaaja on esitutkinnassa kertonut sytyttäneensä jo aiemmin kaksi paloa.

– Varsinkin siinä vaiheessa, kun juon viinaa, niin vaan napsahtaaa, hän kertoi tutkinnassa.

Tästä ja muista syistä johtuen käräjäoikeus pitää vastaajan mielentilan tutkimista perusteltuna.

Palo tuhosi ullakkotilat kauttaaltaan. Kaikki talon asukkaat piti evakuoitu talosta. Talossa oli 64 asuinkäytössä olevaa huoneistoa ja seitsemän liikehuoneistoa. Tapahtuma-aikaan kerrostalossa oli 66 henkilöä.

Asian käsittelyä lykätään, kunnes lausunto vastaajan mielentilasta on saatu.

