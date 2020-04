Turistien suosikkikohde vetoaa lomalaisiin: Älkää tulko nyt tänne – Suomenlinnassa korona-arki näkyy hiljentyneenä raittina

Kevät on ollut täysin poikkeuksellinen, sanoo Suomenlinnassa 25 vuotta asunut Tiina Leidén.

Helsingin edustalla sijaitseva Suomenlinna on Unescon maailmanperintö­kohteena Suomen suosituimpia nähtävyyksiä, mutta koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ja viranomaissuositukset kotona pysymisestä näkyvät sielläkin.

Helsinkiläinen Tiina Leidén on asunut Suomenlinnassa noin 25 vuotta eikä muista yhtä hiljaista kevättä.

– Tämä kevät on ollut täysin poikkeuksellinen, hän kertoo Ylelle puhelimitse.

– Tähän aikaan on yleensä jo aika paljon kävijöitä. Varsinkin aurinkoisina viikonloppuina saattaa olla hyvinkin ruuhkaista. Nyt on hiljaista. Esimerkiksi ulkomaalaiset puuttuvat kokonaan.

Tämä on myös asukkaiden ja Suomenlinnaa hallinnoivan Suomenlinnan hoitokunnan toive.

Että saari pysyisi hiljaisena alkaneena pääsiäisenäkin.

Hoitokunta: Vierailua hyvä välttää toistaiseksi

Koronatilanne ja siitä seuranneet poikkeusolot ovat panneet monen ainakin Uudellamaalla asuvan pääsiäissuunnitelmat uusiksi.

Liikkumista Uudeltamaalta muualle Suomeen on rajoitettu, ja sen seurauksena kävijäryntäystä odotetaan nyt esimerkiksi Uudenmaan luontokohteisiin.

Myös Suomenlinna on perinteisesti ollut suosittu päiväretkikohde, mutta tänä pääsiäisenä – eikä poikkeusolojen aikana muutenkaan – saarelle ei toivota ylimääräisiä vierailuja.

Suomenlinnan hoitokunnan suosituksen mukaan vierailua Suomenlinnassa olisi hyvä välttää toistaiseksi.

Hoitokunta muistuttaa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), että linnoitus on paitsi matkailu- ja vapaa-ajan kohde myös kaupunginosa ja asuinalue, jossa asuu noin 800 ihmistä.

– Sekä heidän että muiden kansalaisten tartuntariskin vähentämiseksi emme tällä hetkellä suosittele muille käyntiä Suomenlinnassa, tiedotteessa todetaan.

Suomenlinna on yksi Suomen suosituimmista nähtävyyksistä. Arkistokuva. Seppo Sarkkinen / Yle

Suomenlinnan asukkaat ovat samalla kannalla, sanoo asukasyhdistys Suomenlinnaseuran puheenjohtajana toimiva Tiina Leidén.

– Se on asukkaiden toive. Meidän tartuntariskimme kasvaa huimasti, jos täällä on paljon väkeä.

Hän perustelee toivetta käytännön syillä: saareen ja sieltä pois kuljetaan lautalla. Riittävän turvavälin pitäminen muihin matkustajiin on sitä vaikeampaa, mitä enemmän ihmisiä lautalla on.

– Jos joutuu käymään vielä töissä mantereen puolella tai asioimaan vaikka apteekissa, lautta on ainoa yhteys. Silloin toivoo, että siellä on väljää.

Leidén toteaa, että itse saarella riittävän etäisyyden pitäminen on helpompaa, mutta juuri lautta on pullonkaula tartuntavaaran näkökulmasta.

Yhteisöllisyys on nyt uudella tasolla, sanoo asukas

Millaista korona-arki saarella on muuten ollut?

Leidén sanoo, että Suomenlinnassa, niin kuin kaikkialla muuallakin, moni on jäänyt tekemään töitä kotiinsa.

– Kaikki palvelut, jotka ovat normaalisti tähän aikaan auki, ovat kiinni – eli museot, kahvilat ja ravintolat. Meillä on pieni kauppa, se on auki ja sieltä saa ruokaa.

Aina silloin tällöin raitilla näkyy poikkeustilanteesta huolimatta joku ulkopuolinenkin.

– Mutta koko ajan on hiljentynyt. Pariin viime viikkoon täällä ei ole paljoa ihmisiä näkynyt.

Suomenlinnalaiset itse ovat tsempanneet toisiaan poikkeusaikoina, Leidén kertoo. Iäkkäille on tarjottu esimerkiksi kauppa-apua.

Saarella on järjestetty vapaaehtoisvoimin myös iltasoittoa.

– Täällä asuu paljon muusikoita ja musiikin harrastajia. Moni on käynyt eri paikoissa esiintymässä. On ollut laulua ja erilaisia soittimia. Silloinkaan ei ole keräännytty paikalle, vaan on pidetty etäisyyttä. Ihmiset ovat avanneet ikkunan tai katsoneet esitystä livestriimistä.

– Yhteisöllisyys on herännyt aivan eri tasolle kuin normaaliarjessa, Leidén sanoo.

