Suomalaislaulajat osoittivat, ettei koronavirus estä järjestämästä perinteistä pääsiäiskonserttia – Johannes-passion poikkeuksellinen esitys suorana Yle Areenasta

Johann Sebastian Bachin Matteus- ja Johannes-passiot kuuluvat pääsiäisen perusohjelmistoon ympäri maailman.

Kaksi suomalaista oopperalaulajaa päätti pitää huolen, ettei edes koronavirus katkaise passioperinnettä. Aarne Pelkonen ja Tuomas Katajala kokosivat pienen joukon muusikoita esittämään Johannes-passion tyhjässä Kallion kirkossa.

– Niin oudolta kuin se kuulostaa, elämme aikaa, jolloin konsertin pitäminen on iso juttu, baritoni Aarne Pelkonen sanoo.

Mukana on yhteensä kaksitoista muusikkoa, mutta samassa tilassa on yhtäaikaa korkeintaan kymmenen esiintyjää. Urkuri Markus Malmgrenin sovituksessa suuren kuoron virkaa hoitavat laulusolistit. Orkesterin tilalla soittaa nelihenkinen soitinyhtye.

Turvamääräykset on otettu huomioon ja muun muassa turvaväleistä esiintyjien kesken pidetään kiinni.

– Tämä on kyllä poikkeuksellinen esitys myös sointikuvaltaan, tenori Tuomas Katajala pohtii ja viittaa tyhjän kirkon pitkään kaikuun.

– Mutta mitä maistiaisia sain harjoituksissa, niin voin sanoa, että musiikki menee ihon alle. Tässä korostuvat musiikin puhtaus ja yksinkertaisuus, ja tekstin kauneus pääsee hienosti esille. Se on varmaan suurin ero suhteessa suuriin tuotantoihin, hän arvelelee.

Konsertin solisteina laulavat Katajalan ja Pelkosen lisäksi sopraano Helena Juntunen ja mezzosopraano Monica Groop. Lue tarkemmin poikkeuksellisen esityksen synnystä tästä Ylen artikkelista.

Tuomas Katajala kertoo, että turvamääräysten kanssa on oltu tarkkana. Jaani Lampinen / Yle

Tarina äärimmäisestä yksinäisyydestä puhuttelee korona-aikana

– Johannes-passio on musiikin muodossa kerrottu draama siitä, miten Jeesus vangittiin, tapettiin ja haudattiin. Samalla se on musiikillinen ikkuna kaikenlaisiin inhimillisiin tunteisiin, ja se on aina yksi taiteen ulottuvuuksista.

Näin kuvailee baritoni, oopperalaulaja Aarne Pelkonen Johannes-passiota, joka on Johann Sebastian Bachin rakastettuja suurteoksia.

Juuri nyt koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana teos on erityisen ajankohtainen. Pelkosen mukaan Johannes-passio ja pääsiäisen tarina puhuttelevat riippumatta siitä, mitä asiasta ajattelee uskonnollisessa tai hengellisessä mielessä.

– Siinä on osuvaa yleisinhimillistä kipua, esimerkiksi äärimmäistä yksinäisyyttä. Hylätyksi tuleminen, ja siihen liittyvä suru ja kauneus. Melankolia, Pelkonen luettelee teemoja.

Pelkosen ja kumppaneiden Johannes-passio-esitystä katsotaan Suomessa ja Euroopassa tänä pääsiäisenä etänä suoratoistolähetyksen välityksellä.

– Vastaanottimien kautta katsotaan tarinaa hylätyksi tulemisen ja armon teemoista. On siinä jotakin, joka kolahtaa yllättävälläkin tavalla yhteen.

Kallion kirkossa pidettävään esitykseen ei päästetä yleisöä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomennos auttaa pysymään kärryillä

Musiikkia voi aina kuunnella pelkkänä musiikkina. Johann Sebastian Bachin (1685–1750) kohdalla se on erityisen suotavaa, sillä hänen säveltensä luonnollinen virta on hämmästyttänyt ihmisiä jo kolmesataa vuotta. Moni uskoo löytäneensä Bachin musiikista selittämätöntä pyhyyttä.

– Hänen musiikkinsa äärettömään kauneuteen ihastuvat paitsi klassisen musiikin ystävät myös ihmiset, jotka eivät tällaista musiikkia tavallisesti kuuntele, baritoni Aarne Pelkonen vakuuttaa.

Pelkonen muistuttaa, että lauletun musiikin kohdalla on aina tärkeää myös se, mistä ja mitä lauletaan. Johannes-passiossa käydään läpi pääsiäisen tapahtumat Jeesuksen vangitsemista kuolemaan saakka.

Tekstin käännös on saatavilla esimerkiksi Sibelius-Akatemian Laura-tietokannassa (siirryt toiseen palveluun).

– Ensimmäisiä tapoja päästä teokseen sisälle on seurata tekstiä samalla, kun kuuntelee musiikkia, Pelkonen sanoo.

Silloin voi kuulostella, kuinka Bach on kätkenyt sävelten taakse tunnetiloja ja tapahtumien kuvauksia. Musiikki on kuin värikynä kerronnan tehosteena.

– Musiikista on löydettävissä Pilatuksen turhautumista ja hätäilyä ja Pietarin voimakasta katumusta ja tuskaa, mikä oli seurausta siitä, kun hän kielsi opettajansa.

Johannes-passio suorana lähetyksenä Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä Helsingin Kallion kirkosta pitkäperjantaina 10.4. klo 19.