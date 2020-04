Valtavat tappiot, sadat kesätyöntekijät odottavat kutsua töihin – suurten huvipuistojen suunnitelmat menivät uusiksi

Linnanmäki teki viime vuonna kävijäennätyksen uuden vuoristoradan siivittämänä, ja tälle vuodelle odotettiin yhtä kovia lukuja. Särkänniemessä kaikki mittarit näyttivät, että tulee todella hieno sesonki. Alahärmän Powerpark puolestaan on tehnyt tämän talven aikana suursatsauksen vuoristorataan: tästä piti tulla kaikkien aikojen huvipuistokesä.

Nyt kesätyöntekijät, Linnanmäellä 650, Särkänniemessä vajaat 500 ja Powerparkissa 370 ihmistä, odottavat kutsua töihin - heti kun siihen annetaan lupa. Powerparkissa lähes kaikki vakituisetkin työntekijät ovat parhaillaan lomautettuina.

Valtavat tappiot

Koska 500 hengen tilaisuudet ja tapahtumat on tällä hetkellä kielletty toukokuun loppuun asti, kevään luokkaretket ja tapahtumat, kuten Linnanmäen lasten vapputapahtuma on peruttu. Yksityistilaisuuksia on pyritty siirtämään. Powerparkissa myös juhannuksen tapahtumat on jo peruttu.

Valtaosa Powerparkin ympärivuotisesta henkilöstöstä on lomautettuna. Antti Kettumäki / Yle

– Tämä on aiheuttanut pettymyksiä kausityöntekijöille ja asiakkaille ja tulee tietysti näkymään liikevaihdossa, toteaa Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin. Hän on myös huolissaan Linnanmäen kyvystä jakaa vuosittainen 4,5 miljoonan euron avustus Lasten Päivän Säätiön taustalla toimiville lastensuojelujärjestöille, mikäli huvikautta ei päästä avaamaan.

Kesäkuun sulkuun ja muihinkin vaihtoehtoihin on pakko jo varautua. Pahin vaihtoehto on, ettei huvipuistoja saada auki koko kesänä.

– Kaikissa skenaarioissa taloudelliset vaikutukset ovat ihan järkyttävät yhtiölle. Samoin skenaariosta riippuen meidän noin 100 vakituiselle ja vajaalle 500 kausityöntekijälle, toteaa Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.

Vaihtoehtoja käydään nyt läpi kaikkialla.

– Kukaan ei pysty sanomaan, millaiseksi kesä epidemian suhteen muodostuu. Pahin vaihtoehto on tietysti nuorille kesätyöntekijöille se, ettei ole kesätöitä, Powerparkin toimitusjohtaja Mikko Kiviluoma sanoo.

Heinäkuu ratkaisevin sesonki

Huvipuistoissa toivotaankin, että jossain vaiheessa portit saadaan auki.

– Heinäkuu on meille ratkaisevin sesonki. Jos silloin voidaan olla auki, selviämme vielä kaudesta läpi, Kiviluoma kertoo.

Linnanmäelläkin uskotaan, että loppukesästä tai alkusyksystä huvipuisto päästäisiin avaamaan.

– Kun pandemia laantuu, toivomme, että perinteisesti alkukesästä käyvät asiakkaat tulevat myöhemmin kaudella. Kausi jatkuu kuitenkin pitkälle syksyyn, Pia Adlivankin pohtii.

Linnanmäki on auki lähes lokakuun loppuun saakka. Myös Särkänniemessä valmistellaan nyt kauden jatkamista syyskuun loppuun asti.

Viranomaismääräyksiä ja ohjeita ihmisten kokoontumisista seurataan todella tarkasti. Mari Siltanen / Yle

Portit saadaan nopeasti auki

Valmius huvipuistojen avaamiseen on ripeä, kun siihen vain saadaan lupa. Avaamista on nyt päästy ennakoimaan ja valmistelemaan hyvin. Esimerkiksi Powerparkissa hygieniaan ja desinfiointiin tullaan erityisesti panostamaan.

Särkänniemessä pyritään tekemään kaikki mahdolliset työt, mitä tehtävissä nyt on, että avaamaan päästään todella nopeallakin aikataululla. Haasteena on vetää normaalisti pidemmälle ajalle jaksotetut koulutukset läpi viisi kertaa nopeammassa aikataulussa.

Linnanmäellä kesätyöntekijöiden perehdytykseen on luotu uusia malleja, kuten digitaalisia koulutuksia, jotta paikan päällä perehdytys pystytään tekemään mahdollisimman ripeästi ja turvallisesti.

– Näinä aikoina yritetään ja halutaan olla kuitenkin positiivisella mielellä ja nähdä kesässä valoa. Ihmisillä on tarvetta huvituksille, kun normaali elämä on joka tapauksessa ollut jo pitkään rajoitettua, Powerparkin toimitusjohtaja Mikko Kiviluoma uskoo.