Ikkunaviesteistä tuli sekamelska, joka ei auta turvakoteja: "Ikävä tilanne, jos hälytetään poliisi ja toinen yrittää sanoa olevansa turvallinen naapuri"

Turvakotien pelätään täyttyvän pääsiäisenä. Ensi- ja turvakotien liitossa varaudutaan siihen, että pääsiäinen poikkeusoloissa voi saada perheiden vaikeudet kärjistymään väkivallaksi.

Alkoholinkäyttö ja väkivalta kodeissa on tilastojen mukaan jo nyt lisääntynyt, kun ihmiset eivät voi tavata toisiaan normaalisti ja ravintolat ovat sulkeneet ovensa.

Helsingin seudulla turvakodit ovat olleet jo täynnä. Hyvin täyttä on ollut myös Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella.

− On ennakoitavissa, että ainakaan Helsingissä turvakotipaikat eivät riitä, jos tilanne pahenee, sanoo pääsihteeri Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien liitosta.

Särkelä sanoo, että turvakotiin kannattaa ottaa yhteyttä joka tapauksessa. Ketään ei jätetä yksin, ja paikka voidaan etsiä toisesta turvakodista tai ratkaisua mietitään yhdessä kriisipäivystyksen kanssa.

Ammattiapua saa pääsiäisenä myös auttavista puhelimista, kuten ympäri vuorokauden toimivalta Nollalinjalta ja Nettiturvakodista.

Salainen koodi

Viime viikkoina on uutisoitu paljon siitä, ettei moni hädässä oleva lähde hakemaan apua. He eivät halua kuormittaa esimerkiksi terveydenhuoltoa, joka on jo valmiiksi kuormittunut koronaviruksen takia.

Ensi- ja turvakotien liitto neuvoo kaikkia väkivaltaisessa kodeissa asuvia laatimaan turvasuunnitelman uhkaavan tilanteen varalle.

− Perheiden kiristyvät tilanteet tulevat harvoin ihan puskista. Oleellista on hakea apua ennen kuin kokee tulevansa uhatuksi tai jos pelkää, ettei pysty hillitsemään itseään, toteaa pääsihteeri Riitta Särkelä.

Poikkeusoloissa ja etenkään karanteenissa ei kuitenkaan välttämättä ole muuta pääsiäisenviettopaikkaa kuin koti. Osaksi turvasuunnitelmaa olisi hyvä kertoa perheen tilanteesta esimerkiksi ystävälle ja miettiä jokin koodi tai merkki, jonka kautta mahdollisesta hädästä voi viestiä.

− Se voi olla esimerkiksi tekstiviesti, jonka sisältö on sovittu ennakkoon.

Kirjaimia, teippiä ja nalleja ikkunoissa

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt viime viikkoina myös yksityishenkilöiden toimesta kampanja, jossa neuvotaan ripustamaan värikäs vaate ikkunaan merkiksi äärimmäisestä hädästä.

Särkelä painottaa, että viranomaiset tai Ensi- ja turvakotien liitto eivät ole kampanjassa mukana. Vaarana ovat erilaiset sekaannukset: ikkunoissa on jo näkynyt nalleja ja esimerkiksi teipillä kirjoitettuja tekstejä liittyen poikkeusoloihin.

Lisäksi äskettäin on alkanut sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kampanja (siirryt toiseen palveluun), jossa voi viestiä olevansa turvallinen naapuri laittamalla punaisen T-kirjaimen ikkunaan.

− On ikävä tilanne, jos poliisi hälytetään paikalle, ja toinen yrittääkin sanoa olevansa turvallinen naapuri. Jonkinlaisesta koodista voi tietysti sopia suoraan ystävän tai naapurin kanssa, jos kokee sen hyväksi keinoksi.

Turvasuunnitelma Pakkaa valmiiksi laukku ja piilota se tai säilytä sitä esimerkiksi ystäväsi luona.

Sovi etukäteen, kenen luo voit mennä, jos joudut pakenemaan

Mieti, miten pakenet kotoa tilanteen niin vaatiessa. Mikä on turvallisin ja nopein tie ulos?

Keksi valmiiksi syy, jonka turvin pääset lähtemään kotoa ennen kuin tilanne muuttuu uhkaavaksi. Voitko esimerkiksi lähteä viemään roskia, ulkoiluttamaan koiraa tai kauppaan?

Mieti etukäteen jokin koodi (esimerkiksi sana tai merkki), jota voit käyttää merkkinä sukulaisille, ystäville tai läheisille, jotta he voivat kutsua apua

Ota selvää paikkakuntasi palveluista väkivaltaa kokeneille. Kirjoita kännykkääsi salanimellä esim. turvakodin puhelinnumero ja osoite.

Yhteystietoja löydät Näin hae apua (siirryt toiseen palveluun) -sivuilta tai paikkakuntasi www-sivuilta.

-sivuilta tai paikkakuntasi www-sivuilta. Tee lista hätänumeroista ja tallenna tärkeät numerot kännykkääsi. (Lähde: Ensi- ja turvakotien liitto)

Naapuriavulle tarvitaan selvempi ohjeistus

Myöskään hätäkeskuksissa ei nähdä tarvetta yleiselle SOS-vaatekampanjalle, vaan tärkeintä olisi soittaa hätänumeroon. Hätäkeskuslaitoksen mukaan kukaan ei jää ilman apua. Yhteydenotot hätäkeskuksiin ovat jopa vähentyneet kuluneen viikon aikana.

− Ymmärrän eettisen näkökulman, ja ajatushan on hieno. Kysymyksiä kuitenkin on paljon: mitä väri tarkoittaa ja kuka pitäisi hälyttää paikalle, kun ei tiedetä millainen se tilanne on, sanoo Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuoho.

Suomen pelastusalan keskusjärjestössä on herännyt huoli siitä, ettei naapuriavulle ole selvää kanavaa tai ohjeistusta.

Ongelmana tällä hetkellä on se, että avuntarvitsijat eivät välttämättä löydä tai kehtaa pyytää apua. Monet iäkkäät eivät käytä sujuvasti nettiä, eivätkä kauempana asuvat omaisetkaan tiedä, mistä toisen paikkakunnan avun löytää.

Järjestö onkin julkaissut uudet ohjeet turvallisesta naapuriavusta (siirryt toiseen palveluun) yhdessä Eläkeliiton kanssa.

Ensi- ja turvakotien liiton chat auttaa nimettömästi kaikkia väkivallan osapuolia ja on auki arkisin 10−15 sekä maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17−19.

Chat löytyy osoitteesta nettiturvakoti.fi (siirryt toiseen palveluun) sekä ensijaturvakotienliitto.fi (siirryt toiseen palveluun).