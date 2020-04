Tavallinen flunssa sai tamperelaisnaisen kehittämään kauppa-apua – auttaminen laajeni somesta omalle verkkosivulleen

Psykologiaa opiskeleva Tarina Rau halusi luoda auttajille ja apua tarvitseville paikan, missä he voivat kohdata.

Psykologiaa opiskeleva Tarina Rau halusi luoda auttajille ja apua tarvitseville paikan, missä he voivat kohdata.

Tamperelainen Tarina Rau sairasti juuri ennen koronan leviämistä muutaman päivän flunssan, jonka aikana kauppa-apua oli pyydettävä ystäväpiiriltä. Kun korona rantautui Suomeen ja riskiryhmiin kuuluvia pyydettiin välttämään esimerkiksi juuri kaupassa käyntiä, Raulla oli oma kokemus tuoreessa muistissa. Siitä syntyi ensin Facebook-ryhmä, joka osoitti tarpeellisuutensa hyvin pian.

– Korona kauppa-apu -ryhmään liittyi ensimmäisten päivien aikana tuhansia ihmisiä, muistelee Rau.

Vajaassa kuukaudessa maaliskuun puolivälissä perustettuun ryhmään on liittynyt yli 7000 jäsentä, ja yli sadalle paikkakunnalle on perustettu oma aluesivunsa.

Ensimmäisenä olivat liikkeellä avuntarjoajat.

– Mutta mitä pidemmälle ollaan tultu, niin ehdottomasti avunpyyntöjä on tullut koko ajan lisää. Siellä on vieläkin enemmän auttajia, mutta apua on myös pyydetty jo huomattavasti useammin, Tarina Rau kertoo.

Facebookista verkkosivulle

Vaikka facebook on verkosto, joka tavoittaa helposti ihmisiä, se ei ole kaikkien ulottuvilla. Lisäksi lukuisten ilmoitusten keskeltä avuntarjoajan ja avunpyytäjän alkoi olla vaikea löytää toisiaan. Siksi facebook-ryhmän rinnalle syntyi pian valtakunnallinen verkkosivusto, kauppa-apu.com.

– Startup-yrittäjä Mario Luna otti minuun yhteyttä ja ehdotti, että kauppa-avun ideaa laajennettaisiin omalle nettisivulle. Me halusimme tehdä auttamisesta ja avun saamisesta vielä helpompaa ja vielä selkeämpää, kertoo Rau.

Sivuston kehittäminen ja rakentaminen toteutui “koronahengessä”, kuten niin moni muukin asia näinä aikoina - etänä.

– Olemme tehneet yhdessä töitä verkkosivun eteen kolme viikkoa. Olemme soitelleet videopuheluita ja viestitelty, mutta emme ole koskaan tavannut livenä, Rau naurahtaa.

Karttapohjainen palvelu on rakennettu hyödyntäen suomalaista Sharetribe-palvelua, jonka sen omistava yritys on antanut kauppa-apu.comin käyttöön hyväntekeväisyytenä korona-kriisin ajaksi. Lisäksi sivun toteuttamiseen on tarvittu lakimies, logon suunnittelija ja kääntäjiä.

– Ei tätä olisi yksin kukaan pystynyt tekemään, Tarina Rau toteaa kiitollisena.

kauppa-apu.com on karttapohjainen verkkosivu, joka kertoo, mistä löytyy auttajia ja autettavia. Kuvakaappaus

Auttajat ja avunpyytäjät kartalla

Avuntarjoajia ja -tarvitsijoita on nyt helppo etsiä kauppa-apu.com (siirryt toiseen palveluun)in kautta. Verkkosivulta löytyvä kartta näyttää, missä ja minkälaista apua pyydetään tai tarjotaan. Kauppa-apu voi olla ruokatoimitusten lisäksi asiointia apteekissa, sillä riskiryhmien tulee välttää kaikenlaista liikkumista kauppapaikoilla.

Moni auttaja on valmis myös ulkoiluttamaan koiraa.

Yksittäisen ilmoituksen kohdalla avautuvan yhteydenottolomakkeen kautta pääsee sopimaan käytännön asioista lähemmin.

Apu on vastikkeetonta, eli siitä ei peritä avunsaajalta korvausta. Ostokset maksetaan suoraan ne toimittavalle auttajalle keskenään sovitulla tavalla.

Verkkosivu julkaistiin kaksi viikkoa sitten ja kartalta löytyy jo lähes sata apuaan tarjoavaa henkilöä.

Sivu toimii kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

– Me haluamme tarjota pääsyä avun piiriin mahdollisimman monelle ihmiselle, niin että myös muut kuin suomenkieliset pääsisivät pyytämään ja tarjoamaan kauppa-apua, sanoo Tarina Rau.

