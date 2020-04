Tutkimus vahvistaa: Syyrian hallitus iski sariiniaseella sairaalaan keväällä 2017

Syyrian hallituksen syyllistyminen kemiallisten aseiden käyttöön on saanut uuden vahvistuksen.

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPWC:n uuden raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuonna 2017 Ltamehahissa Syyriassa tehdyissä tuhoisissa iskuissa käytettiin kiellettyjä kemikaaleja. Järjestö katsoo Syyrian hallinnon olevan vastuussa iskuista.

– Tarkasteltavana oli kolme maaliskuussa 2017 tehtyä kemiallista hyökkäystä, joista yhdessä helikopteri-iskun kohteena oli sairaala, sanoo professori Paula Vanninen Ylen haastattelussa. – Kahdessa iskussa käytettiin sariinia ja yhdessä kloorikaasua.

Vanninen on Helsingin yliopiston Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin VERIFINin johtaja.

Professori Paula Vanninen on Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin VERIFINin johtaja. Siru Heikkilä

Laboratorioiden tuloksista on pystytty päättelemään, että kemiallisissa iskuissa käytetty sariini on samaa alkuperää kuin Syyrian varastoissa ollut kemikaali. Näin siitä huolimatta, että Syyria oli ilmoittanut kyseisen aineen tuhotuksi.

Sariinin ohella myös kloorikaasun käyttö on kielletty.

"Aine on syyrialaista alkuperää"

Ensimmäiset kemialliset iskut tehtiin Syyrian sodassa jo vuonna 2013. Kansainvälinen painostus sai aikaan kemiallisten aseiden tuhoamisoperaation. Siihen osallistui myös suomalainen Ekokem.

Syyria on väittänyt tuhonneensa kaikki kansainväliselle järjestölle ilmoittamansa kemikaalit. Vannisen mukaan ilmoituksissa on kuitenkin ollut huomattavia puutteita.

Vuoden 2013 jälkeen on kemiallisia aseita käytetty useissa iskuissa. Myös keväällä 2017 Syyriassa tehtiin lukuisia tuhoisia hyökkäyksiä. Ne jatkuivat myös vuonna 2018.

Potilasta hoidetaan kenttäsairaalassa Idlibin maakunnassa huhtikuussa 2017 kemiallisilla aseilla tehdyn iskun jälkeen. EPA

Maaliskuussa 2017 tehtyjen iskujen tutkimuksen tulos on Syyrian hallituksen kannalta raskauttava.

– Nyt on todettu. että aine on syyrialaista alkuperää ja että Syyrian ilmavoimat on näiden kolmen iskun takana, vahvistaa Paula Vanninen. – Pelkästään näissä iskuissa kemiallisille aseille altistui 106 ihmistä.

Vanninen muistuttaa että Syyriassa on kaikkiaan tehty satoja vastaavia iskuja.

Raportti Syyrian iskuista on kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n erillisen tutkimusryhmän ensimmäinen tulos. Syyrian sisällissodan kemiallisen sodankäynnin selvittäminen jatkuu.

Marraskuussa asiaa käsitellään Haagissa OPCW:n kokouksessa.