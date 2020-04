New Yorkissa asuva Jenni Vartiainen näkee ruumisrekan ikkunastaan – "Kaupungin koronatilanne pelottaa, mutta ihmisten auttamisenhalu ilahduttaa"

– Olosuhteisiin nähden menee ihan hyvin. Elämä jatkuu vähän erilaisena niin kuin kaikkialla, kertoo Jenni Vartiainen videon välityksellä New Yorkista.

Hän muutti pysyvästi New Yorkiin reilu vuosi sitten. Muusikko kävi edellisen kerran Suomessa helmikuussa hoitamassa työasioita. Hän ehti olla amerikankodissaan vain muutaman viikon, kun koronatilanne alkoi pahentua.

– Vapaaehtoinen kotikaranteeni on jatkunut nyt viisi viikkoa. Siinä vaiheessa, kun tilanteen vakavuus alkoi näkyä, päätin jäädä kotiin ja kantaa oman korteni kekoon.

Tällä hetkellä New Yorkin koronatilanne on yksi maailman pahimmista. Vartiainen seuraa päivittäin kuvernööri Andrew Cuomon tiedotustilaisuuksia pysyäkseen ajantasalla.

– On puhuttu paljon, että täällä sairaalapaikat uhkaavat loppua. Ihmiset jännittävät ja pelkäävät, minä mukaan lukien, että mitä jos sairastuu ja ei saakaan tarvittavaa hoitoa.

Vartiaisen kodin työhuoneen ikkunasta näkyy Brooklynin sairaala, josta on ollut mediassa paljon kuvia. Hän on nähnyt jonot, kun ihmiset ovat menossa koronatesteihin. Vähän aikaa sitten sairaalan eteen ilmestyi rekka, joka toimii väliaikaisena ruumiiden säilytyspaikkana.

– Se on rajua ja tosi konkreettista. Oikealla hetkellä jos sattuu sinne vilkaisemaan, niin näkee maskein varustautuneet miehet viemässä sinne yhden uuden uhrin. Se on sydäntäsärkevää, koska niin moni menettää rakkaitaan.

Ihmisten auttamisen halu on herännyt

New York on tunnettu kaupunkina, joka ei koskaan nuku. Nyt kadut ovat hiljentyneet ja kaupunki uinuu. Kadut alkoivat tyhjentyä ihmisistä, kun ravintolat sulkivat ovensa.

Ihmiset käyvät silti edelleen töissä ja hoitavat velvollisuuksiaan. Vartiainen uskaltautuu ulos varhain aamulla, kun ihmisiä ei ole niin paljon liikkeellä.

– Viimeisen viikon aikana ihmiset ovat alkaneet pitää maskeja ja osaavat jo pitää etäisyyttä toisista. Ohjeistukset ovat alkaneet tehota.

Vartiaisen mielestä on ollut ilahduttavaa huomata, kuinka koronatilanne on lisännyt ihmisten halua auttaa. Apua tarjotaan kaupassa käymiseen tai työnsä menettäneille annetaan apua taloudellisessa suunnittelussa.

– Se on ihanaa kadulla kulkiessa nähdä ihmisten ikkunoissa kiitos-plakaateja terveydenhuollon ammattilaisille, kuskeille ja siivoojille. Niissä lukee myös Stay strong! Me selvitään tästä yhdessä!

"Kukaan ei ole yksin"

Jenni Vartiainen on mukana perjantaina julkaistavalla hyväntekeväisyyskappaleella, johon lähtenyt mukaan yli 150 suomalaismuusikkoa. Hän ei harkinnut hetkeäkään, kun tuottaja Jukka Immonen kysyi häntä laulamaan Toivon kärjet -kokoonpanon Uuden edessä -kappaleelle.

– Se on vähintä, mitä voin tehdä.

Muusikon mielestä kappaleen tärkein sanoma on se, ettei kukaan ole yksin.

– Toivon, että tämä on toivon sanoma ihmisille, että huominen tulee ja elämä jatkuu. Me emme vielä tiedä, että millaisena. Me taistellaan näkymätöntä uhkaa vastaan ja me voidaan yhdessä selättää tämä.

Vartiainen seuraa tiivisti Suomen koronatilannetta uutisista. Hän vaihtaa myös ajatuksia vanhempiensa ja ystäviensä kanssa.

Laulaja haluaa lähettää suomalaisille paljon rakkautta, sillä kukaan ei ole tässä tilanteessa yksin, vaikka joutuisi juuri tällä hetkellä olemaan yksin kotona.

– Sitä ei voi liikaa alleviivata, kuinka hyvin viranomaisohjeistukset ovat toimineet. Pidetään välimatkaa toisiimme ja suojataan itsemme, koska niin me suojataan toisemme.

– Täytyy pitää huolta lähimmäisistä ja muistaa pitää yhteyttä. Paljon rakkautta ja voimia tämän keskelle. Yhdessä tästä selvitään.

Lue myös:

Lauri Tähkän hyväntekeväisyyskappaleessa mukana yli 150 muusikkoa: "Musiikki tuo toivoa ja lohtua rajussa tilanteessa"